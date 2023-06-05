Суперзвёзды без контрактов. 10 главных свободных агентов межсезонья НХЛ

1 июля — главный государственный праздник Канады и одновременно день открытия рынка свободных агентов НХЛ: в этом можно найти немаленький символизм. Впрочем, как раз от нынешнего рынка ожидается мало: «выпуск» НСА-2023 считается самым слабым по глубине за долгое время. Тем не менее немало звёзд в этом году доступны для бесплатного подписания, и среди них хватает наших соотечественников.

Вратари

Эдин Хилл («Вегас») – $ 2,18 млн

Статистика в регулярном сезоне: 27 матчей, 16 побед, 91,4% сейвов, КН 2,50

Пока игроки «Вегаса» думают в основном о финале, менеджерам клуба уже надо ломать голову над вратарской бригадой нового сезона. На контракте у «Вегаса» есть Робин Ленер, получающий $ 5 млн год и пропустивший этот сезон — в своё время ради шведа «рыцари» некрасиво расстались с легендой клуба Марком-Андре Флёри. Кроме того, на одностороннем контракте есть перспективный Логан Томпсон, классно показавший себя за короткий срок в НХЛ.

Материалы по теме Видео Голкипер «Вегаса» совершил выдающийся сейв, в падении отбив шайбу клюшкой

Нельзя сказать, что игра Хилла в этом плей-офф — какая-то внезапная вспышка: он провёл неплохой регулярный сезон, хотя не так много сыграл из-за травм. У «Вегаса», вполне возможно, будет соблазн выкупить контракт шведа, у которого в анамнезе есть программа помощи игрокам НХЛ, а недавно добавилось ещё и банкротство из-за змеиной фермы. Впрочем, если Хилл плохо проведёт финал, этот соблазн пропадёт.

Фредерик Андерсен («Каролина») – $ 4,5 млн

Статистика в регулярном сезоне: 34 матча, 21 победа, 90,3% сейвов, КН 2,48

Датский «сказочник» в последнее время чередует сезоны, где он играет на уровне претендента на «Везину», с чемпионатами, которые испорчены травмами. Пожалуй, именно второй фактор может смущать потенциальных покупателей: датчанину на старте нового сезона стукнет уже 34 года. Но, несмотря на свою нестабильность, Андерсен провёл хороший плей-офф — и сложно обвинять его в проигрыше «Флориде», когда атака «ураганов» не только разбилась об Бобровского, но и сама себя дезинтегрировала.

Другие фигуры: Семён Варламов («Айлендерс»), Джонатан Куик («Вегас»), Тристан Джерри («Питтсбург»).

Защитники

Дмитрий Орлов («Бостон») – $ 5,1 млн

Статистика в регулярном сезоне: 66 матчей, 36 (7+29) очков, «+12»

Концовку сезона в «Брюинз» Орлов провёл впечатляюще, а потом что-то случилось. Такое ощущение, что между пятым и шестым матчем серии с «Флоридой» большинство игроков «Бостона» напугали, и решающие встречи они провели словно пьяные, теряя шайбы во всех игровых ситуациях. Впрочем, здесь надо отделять индивидуальные зёрна от командных плевел — по репутации конкретного Орлова ударить это не должно. На рынке пока просто не наблюдается защитника с лучшим балансом атакующей и оборонительной игры, который Дмитрий показывал ещё в «Вашингтоне», и Орлов должен срывать большой куш.

Дмитрий Орлов Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес») – $ 2,8 млн

Статистика в регулярном сезоне: 72 матча, 19 (6+13) очков, «-4»

Русского защитника-домоседа на дедлайне выменивали с конкретной целью: придать надёжности команде, где наблюдался явный перекос в атаку и не хватало защитников, которые умели бы чётко прикрыть чужих лидеров. Хотя «Эдмонтон» всё-таки прошёл «Лос-Анджелес», но сделал это во многом за счёт большинства, а Макдэвиду во время смен Гаврикова редко удавалось разгуляться в равных составах. После успешного плей-офф, где Гавриков был лучшим в команде по полезности, «короли» вполне заинтересованы в продолжении сотрудничества, но им надо будет почистить потолок, чтобы вписать туда нашего защитника.

Йон Клингберг («Миннесота») – $ 7 млн

Статистика в регулярном сезоне: 67 матчей, 33 (10+23) очка, «-25»

История шведа иллюстрирует цитату из классики: «лопай, что дают». В прошлом году швед был недоволен вариантами долгосрочных контрактов, что были у него на руках, и предпочёл одногодичный союз с «Анахаймом». Он получился взаимоневыгодным — Клингберг провёл чуть ли не худший свой сезон в НХЛ, а «утки» получили от обмена защитника на дедлайне явно меньше, чем рассчитывали на старте сезона. Все недостатки «полузащитника» Клингберга в этом году были проиллюстрированы особенно ярко — и теперь ему будет ещё сложнее рассчитывать на хороший долгосрочный контракт.

Другие фигуры: Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Шейн Гостисбер («Каролина»), Кевин Шаттенкирк («Анахайм»), Брайан Дюмулин («Питтсбург»), Люк Шенн («Торонто»), Мэтт Дамба («Миннесота»)

Нападающие

Патрик Кейн («Рейнджерс») – $ 10,5 млн

Статистика в регулярном сезоне: 73 матча, 57 (21+36) очков, «-22»

С учётом того, что Бержерон и Крейчи в случае неподписания контрактов с «Бостоном» завершат карьеры, американский форвард — однозначно главная фигура на рынке свободных агентов. И здесь все карты путает операция на бедре, из-за которой Патрик может пропустить до полугода, то есть вероятность восстановления к тренировочному лагерю не самая высокая. Если бы Патрик выходил на рынок пару лет назад, это было бы сумасшествием — а так ажиотажа не наблюдается.

Патрик Кейн Фото: John Minchillo/AP/ТАСС

Вряд ли он вернётся в «Чикаго» — там, кажется, решили избавиться от всех людей, которые хоть как-то напоминали бы о скандале имени Кайла Бича, даже если те не имеют к нему непосредственного отношения. И в нынешних условиях вариант с родным для Патрика «Баффало» кажется очень логичным. Места под потолком у «клинков» полно, деньги Кейн заработал, три Кубка выиграл, теперь можно будет прокачивать многочисленную молодёжь «Баффало» и делиться с ней житейским опытом (который у звезды, впрочем, достаточно скандальный).

Джонатан Тэйвз («Чикаго») – $ 10,5 млн

Статистика в регулярном сезоне: 53 матча, 31 (15+16) очко, «-31»

Со вторым символом чемпионских «ястребов» история очень странная. Говорилось, что из-за многочисленных сотрясений капитан «Чикаго» может закончить карьеру, однако Тэйвз ясно дал понять, что карьеру продолжит, но уже в другом клубе. Понятно, что игрок из топ-100 НХЛ за всю историю уже не тянет уровень старой зарплаты или позицию первого центра, но его огромный опыт плей-офф и игра в обороне пригодятся любому претенденту на Кубок. Однако история болезни Тэйвза будет красным флагом для любого претендента на игрока: из-за этого Джонатана не меняли и на дедлайне.

Материалы по теме Видео «Чикаго» устроил церемонию чествования капитану команды Джонатану Тэйвзу

Райан О’Райлли («Торонто») – $ 7,5 млн

Статистика в регулярном сезоне: 53 матча, 30 (16+14) очков, «-21»

После чудовищной половины сезона в «Сент-Луисе», где у абсолютно всей команды дела пошли наперекосяк, в «Торонто» РОР показал себя и классным фланговым игроком, и даже хорошим центром третьего звена. Для любой команды НХЛ получить двустороннего центра с «Конн Смайтом» в резюме будет потрясающей удачей. Может быть, вернуться в «Колорадо», которому как раз ужасно не хватает второго центра? В своё время форвард скандалил с клубом, но с тех пор там сменились и руководство, и тренеры. У некоторых вызывает сомнения скорость форварда, которая не выглядит элитной в эпоху «куриц без головы», но немногие игроки НХЛ могут похвастаться мастерством О’Райлли при игре в обеих зонах.

Райан О’Райлли Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Владимир Тарасенко («Рейнджерс») – $ 7,5 млн

Статистика в регулярном сезоне: 69 матчей, 50 (18+32) очков, «-14»

Мыльная опера «Тарасенко уходит из «Сент-Луиса» сейчас точно завершается: Владимир вроде бы уже выставил на продажу дом в Миссури и теперь впервые в карьере выходит на рынок НСА. Наверняка Артемий Панарин был бы заинтересован в том, чтобы сохранить партнёра по чемпионской молодёжке в Нью-Йорке, но у «Рейнджерс» туго с потолком, плюс ожидается некоторая смена стиля в межсезонье.

Довольно очевидным вариантом для продолжения карьеры сибирского снайпера казалась «Каролина», которой отчаянно не хватает забивных форвардов и надо что-то выигрывать, пока этот костяк в силе. Однако захочет ли семья форварда и он сам отправляться в Роли? У команд с больших рынков из Флориды или Нью-Йорка, куда традиционно стремятся наш игроки, всё очень напряжно с местом под потолком — да и в топ-6 там есть кому поиграть.

Алекс Киллорн («Тампа-Бэй») – $ 4,45 млн

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 64 (27+37) очка, «+18»

Абсолютно точно не самое громкое имя на рынке НСА, но это лучший бомбардир «класса-2023». Всю карьеру Алекс провёл в «Лайтнинг» и даже после распада легендарных «тройняшек» оставался важным и ценным вингером для топ-6: в общем, это самый типичный лот на рынке свободных агентов. «Тампа» при этом уже якобы сделала предложение, где длинный срок контракта компенсирует не очень большой кэпхит, но на рынке двукратный чемпион НХЛ может сорвать куш в последний раз. Кто знает, не заинтересуется ли своим бывшим игроком Стив Айзерман, которому надо дополнять молодёжь «Детройта» ветеранами?

Другие фигуры: Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашёв, Фил Кессел (оба — «Вегас»), Майкл Бантинг («Торонто»), Тайлер Бертуцци («Бостон»), Джей Ти Комфер («Колорадо»), Макс Пасиоретти («Каролина»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)