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«Вегас» — «Флорида» — 7:2, обзор второго матча финала НХЛ, видео разгромной победы «Вегаса», Бобровский не доиграл матч

Вынос тела. «Вегас» отправил Бобровского на скамейку и разорвал «Флориду» на лоскуты
Лев Лукин
«Вегас» одержал вторую победу в финале НХЛ-2023
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Пока финал НХЛ проходит в одну калитку.

Первая игра финала Кубка Стэнли-2023 сложилась более-менее равно, однако «Вегас» переиграл «Флориду» в третьем периоде и затем достаточно спокойно довёл дело до победы.

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Во второй же встрече «рыцари» не стали тянуть и уже в стартовом периоде обозначили доминирование. Как в силовой игре — Барбашёв буквально сокрушил Радко Гудаса и вывел чеха из игры.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Так и в непосредственно хоккее. На 8-й минуте Джонатан Маршессо реализовал большинство, пробив Бобровского, наглухо закрытого на пятачке Стоуном.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

А незадолго до перерыва Барбашёв вывел на точный бросок Алека Мартинеса в атаке вторым темпом, и тот не оставил шансов российскому вратарю «пантер».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Кошмар «Флориды» и Бобровского продолжился во втором периоде. Впечатляющий проход Николя Руа и бросок в ближний угол – 3:0. А затем резкий контрвыпад с Бреттом Хауденом на острие.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

4:0 к 28-й минуте в пользу «Вегаса» — натуральное избиение «Флориды», у которой уже второй матч подряд не работал главный козырь в лице Бобровского. Россиянин пропустил четыре шайбы с 13 бросков и уступил место в воротах Алексу Лайону.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Маршессо (Стивенсон, Айкел) – 07:05 (5x4)   2:0 Мартинес (Барбашёв, Маршессо) – 17:59 (5x5)   3:0 Руа (Каррье, Уайтклауд) – 22:59 (5x5)   4:0 Хауден (Стоун, Стивенсон) – 27:10 (5x5)   4:1 Лунделль (Дюклер) – 40:14 (5x5)   5:1 Маршессо (Айкел) – 42:10 (5x5)   6:1 Амадио (Карлссон) – 50:33 (5x5)   6:2 Ткачук (Беннетт, Махура) – 52:46 (5x5)   7:2 Хауден (Амадио, Каррье) – 57:52 (5x4)

Смена вратаря взбодрила «Флориду». «Пантеры» перевели игру к чужим воротам, несколько раз тщетно пытались реализовать большинство, а на старте третьего периода всё-таки распечатали Эдина Хилла. Но через пару минут Айкел с Маршессо нарисовали красоту, и «Вегас» восстановил разницу в счёте.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

А затем её и преумножил, усилиями Карлссона и Амадио, в очередной раз разорвавших оборону «пантер».

В концовке матча напомнил о себе Мэттью Ткачук, забивший свой первый гол в финале и заработавший вторую за матч дисциплинарную «десятку». Другие хоккеисты «Флориды» тоже активно фолили, зарабатывали удаления, так что к финальной сирене на скамейке «пантер» не осталось даже двух полноценных пятёрок.

Точку же в матче поставил Хауден, реализовавший большинство. 7:2 – форменный и безапелляционный разгром от «Вегаса», который повёл 2-0 в финальной серии. Сейчас битва за Кубок Стэнли переезжает в Солнечный штат, и очень любопытно, сумеет ли «Флорида» вернуться в это противостояние.

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