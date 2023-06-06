Вынос тела. «Вегас» отправил Бобровского на скамейку и разорвал «Флориду» на лоскуты

Первая игра финала Кубка Стэнли-2023 сложилась более-менее равно, однако «Вегас» переиграл «Флориду» в третьем периоде и затем достаточно спокойно довёл дело до победы.

Во второй же встрече «рыцари» не стали тянуть и уже в стартовом периоде обозначили доминирование. Как в силовой игре — Барбашёв буквально сокрушил Радко Гудаса и вывел чеха из игры.

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Так и в непосредственно хоккее. На 8-й минуте Джонатан Маршессо реализовал большинство, пробив Бобровского, наглухо закрытого на пятачке Стоуном.

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А незадолго до перерыва Барбашёв вывел на точный бросок Алека Мартинеса в атаке вторым темпом, и тот не оставил шансов российскому вратарю «пантер».

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Кошмар «Флориды» и Бобровского продолжился во втором периоде. Впечатляющий проход Николя Руа и бросок в ближний угол – 3:0. А затем резкий контрвыпад с Бреттом Хауденом на острие.

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4:0 к 28-й минуте в пользу «Вегаса» — натуральное избиение «Флориды», у которой уже второй матч подряд не работал главный козырь в лице Бобровского. Россиянин пропустил четыре шайбы с 13 бросков и уступил место в воротах Алексу Лайону.

Смена вратаря взбодрила «Флориду». «Пантеры» перевели игру к чужим воротам, несколько раз тщетно пытались реализовать большинство, а на старте третьего периода всё-таки распечатали Эдина Хилла. Но через пару минут Айкел с Маршессо нарисовали красоту, и «Вегас» восстановил разницу в счёте.

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А затем её и преумножил, усилиями Карлссона и Амадио, в очередной раз разорвавших оборону «пантер».

В концовке матча напомнил о себе Мэттью Ткачук, забивший свой первый гол в финале и заработавший вторую за матч дисциплинарную «десятку». Другие хоккеисты «Флориды» тоже активно фолили, зарабатывали удаления, так что к финальной сирене на скамейке «пантер» не осталось даже двух полноценных пятёрок.

Точку же в матче поставил Хауден, реализовавший большинство. 7:2 – форменный и безапелляционный разгром от «Вегаса», который повёл 2-0 в финальной серии. Сейчас битва за Кубок Стэнли переезжает в Солнечный штат, и очень любопытно, сумеет ли «Флорида» вернуться в это противостояние.