«Омерзительно хорош». Почему русскую звезду Жердева до сих пор не могут забыть в НХЛ

Карьера Николая Жердева, некогда одной из ярчайших российских звёзд, уже давно катится по наклонной, приближаясь к завершению. Однако несмотря на то что хоккеист покинул НХЛ более 10 лет назад, старые одноклубники не забывают его. На днях бывший хоккеист «Коламбуса» Майк Рапп, ныне работающий аналитиком NHL Network, пришёл на подкаст Nasty Knuckles Podcast к экс-игрокам НХЛ Райли Коте и Дереку «Нэйсти» Сеттлмайеру и рассказал несколько занимательных баек о Жердеве, с которым пересекался в «Блю Джекетс» в сезоне-2005/2006. Да и сам Нэйсти не удержался и тоже поговорил о Николае, с которым играл в сезоне-2010/2011 в «Филадельфии».

«Ник дал чек на $ 3000 за следующие 30 дней, чтобы не тренироваться»

Рапп: Я играл в «Коламбусе» один сезон, и у меня есть истории о Жердеве. Мы видим, насколько талантлива лига сейчас и какие у ребят золотые руки, что делает Тревор Зеграс… Ник Жердев творил такое ещё в 2005-м. У этого парниши были самые опасные руки, которые я когда-либо видел у хоккеистов. Он был таким талантливым! Другое дело, что в остальных вещах он не был таким…

Мы играли вместе в «Коламбусе». Мы были просто кошмарны, богомерзки. В те годы у нас был Рик Нэш, у нас был Ник Жердев — на них держалась наша команда. «Коламбус» обменял Тодда Маршана в «Анахайм» на Сергея Фёдорова — такое [желание] нашептал Жердев. Не было никакой другой пользы выменивать Федса, не так ли? Мы были убиты.

Помню, я всегда был близок с тренерами по физподготовке в командах, в которых играл, потому что был плох в катании и не любил велотренажёры. Кажется, тогда нашего тренера по физподготовке звали Барри Бреннан, и он сделал нам чуть ли не доску объявлений — у каждого была своя подготовка. Барри сделал индивидуальные занятия для меня, для Жердева, для Нэша и для других. У каждого было своё: ты должен был приходить на тренировку в назначенные дни и заниматься своими делами. А вот Ник не приходил, не тренировался.

У Ника был свой переводчик Сергей. Сергей вошёл в раздевалку, и тренер по физподготовке подозвал его к себе. Тот пошёл. А в тот момент в раздевалке стояли наш генменеджер Даг Маклин и главный тренер Жерар Галлан. Они вместе подозвали Сергея и Ника, и Бреннан начал говорить переводчику: «Эй, Ник не тренировался всё это время. Но он должен». Это то, чего ты ожидаешь услышать от тренеров. «Мы начнём его штрафовать, если он не появится [на тренировке]. Он должен тренироваться». Переводчик повернулся к Нику, передал ему это на русском, и они ушли.

На следующий день, когда я тренировался, они вошли. Жердев повернулся к переводчику и начал показывать ему, мол, давай, скажи им. Он позвал тренера по физподготовке, Сергей выглядел очень встревоженным. Он не хотел говорить им это. А Ник повторял: скажи, скажи. И он просто протянул красивый конверт. Тренер спросил, что это, и открыл конверт. Переводчик начал: «Ник сказал, эм, это чек за следующие 30 дней». Нику сказали, что его будут штрафовать на $ 100 за каждый день пропуска тренировок, поэтому он дал им чек на $ 3000 за следующие 30 дней.

«Чёрт возьми, какой же он смешной парень»

Сеттлмайер: Это забавно. Прошлым вечером я созванивался с Ричи — Майком Ричардсом. Он сказал, что Жердев — самый одарённый парень, с которым он играл. И сказал, что Ник был очень мастеровитым, но это забавно.

Николай Жердев Фото: CHRIS MCGRATH/GETTY IMAGES

Когда Жерд был здесь, он ездил в Нью-Йорк практически каждый день, если мы не на выезде, потому что у него там жили друзья. Но смешно, что его жена ездила в Нью-Йорк определённо каждый день, потому что у них был водитель, который возил Жердева. Он, кстати, возил и нас, если ребята куда-то выбирались, всегда нам помогал. В любом случае Ник каждые несколько недель приходил злой и бросал сумку на мой стол. Я спрашивал: «Что это?» А там были супердорогие футболки и прочие вещи. Ник отвечал: «Это купила моя жена, они мне не по размеру». И я говорил: «Как она до сих пор не знает твои чёртовы размеры, чувак?! Пять сумок с вещами, чувак!» Но, чёрт возьми, какой же он смешной парень.

«Ты не можешь просто назаказывать чёртову кучу всего и свалить!»

Рапп: Он был хорошим парнем. Просто был будто бы против авторитетов. Ему было нормально. Однажды мы были в Ванкувере с командой, отдыхали, выпивали в баре. В конце концов Ник появился с кучей русских. Это нормально. Команда была здесь, все выпивали — и Ник с русскими тоже. В какой-то момент он ушёл, а к нам подошёл бармен и спросил: «Вы знаете того парня, что был здесь совсем недавно?» Не знаю, на каком языке они говорили, может быть, на русском. Я сказал, что знаю. И он ответил: «Он заказал все эти шоты, всю эту выпивку со своими друзьями, а затем просто ушёл». Подождите, что? «Да, он просто ушёл и не оплатил счёт». Мы такие: «Хорошо, мы оплатим счёт».

На следующий день мы подошли к Жердеву и сказали: «Эй, Ник, ты не можешь просто назаказывать чёртову кучу всего и свалить! Команде пришлось заплатить, я платил из своего кошелька! Ты знаешь, каждый платит за свою выпивку». И он просто: «Окей, окей».

Ещё одна вещь о нём. Когда мы разговаривали, он постоянно спрашивал: «Куда мы пойдём? Куда мы пойдём ужинать?!» Он мог общаться и взаимодействовать с другими. Но когда главный тренер команды Галлан говорил: «Ник, ты должен вбросить шайбу в зону», он делал вид, что не понимает.

Николай Жердев Фото: РИА Новости

Сеттлмайер: Чем больше он напивался, тем лучше говорил на английском. Вот что я понял (смеётся).

«Жердев омерзительно хорош, ему просто на всё плевать»

Рапп: Этот парень постоянно нас веселил. Последняя история, которую я расскажу. Мы играли в Чикаго. Я сидел у дверцы на скамейке запасных — последним, у разделительного стекла, за которым были соперники. Галлан усадил Жердева на скамейку, потому что тот совершал потери. Жерар сказал: «Сядь, ты наигрался». Он сел рядом со мной, помню, его ноги даже не касались пола — они просто висели в воздухе. А вы помните Жердева — мощная челюсть, плохая осанка. В общем, он садится рядом, покачиваясь, будто бы ему вмазали. И вот у соперника отложенное удаление (на самом деле «Коламбус» проигрывал, поэтому снял вратаря. — Прим. «Чемпионата»), Галлан кричит Нику: «Зи, зи, пошёл!» А Жердев потупленно смотрит на табло, жуёт капу своей мощной челюстью, трясёт ногами и сидит с отсутствующим взглядом, будто он сейчас на другой планете. Я схватил его за джерси и закричал: «Зи, иди!»

Я толкнул его и швырнул через борт. Он вышел на лёд и уехал за наши ворота. Подумалось, что Ник оценивал ситуацию всего лишь секунду. И тут он получил передачу и сделал то, чего никто не ожидал. Ребята, я пришлю вам видео, когда мы закончим. Он был похож на шпиона, это была игра года. Он, будто бы танцуя, обошёл четырёх игроков «Блэкхоукс».

ВИДЕО

Один из лучших голов, которые я видел в своей жизни. 10 секунд назад этот парень был не здесь, был на другой планете! Жердев ужасно хорош, омерзительно хорош, и ему просто на всё плевать.