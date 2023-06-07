В КХЛ ждут клуб из Чечни, мощный обмен русского в НХЛ. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 6 июня 2023 года.

Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Дублем в составе победителей отметились Джонатан Маршессо и Бретт Хауден, ещё по шайбе в свой актив записали Алек Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу матча результативной передачей.

У «Флориды» в сегодняшней встрече забивали Антон Лунделль и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 9 бросков из 13.

После сегодняшнего матча «Вегас» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 5:2.

Главный тренер «Флориды» назвал причину замены Бобровского в финальном матче Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после разгромного поражения во втором матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:7, 0-2) прокомментировал замену российского вратаря Сергея Бобровского, который после четырёх пропущенных шайб уступил место в воротах своему сменщику Алексу Лайону.

«Мы можем играть лучше перед нашим вратарём, он был невероятным для нас. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — сказал Морис.

При этом канадский тренер ушёл от прямого ответа на вопрос, кто из голкиперов начнёт следующий матч в стартовом составе, сказав, что у него есть время подумать.

Напомним, первый матч серии завершился победой «Вегаса» со счётом 5:2. Бобровский в первом матче финала Кубка Стэнли отразил 29 бросков из 33. Сегодня вратарь «Флориды» ушел с площадки при счёте 0:4, отразив 9 бросков из 13. Таким образом, россиянин пропустил четыре шайбы во втором матче подряд. Перед этим у него была победная серия из пяти игр.

«Вегас» и «Флорида» установили второй результат по штрафу в истории финалов Кубка Стэнли

За вторую игру финальной серии общими усилиями «Вегас» и «Флорида» набрали 148 минут штрафа — 64 минуты у «Голден Найтс» и 84 минуты у «Пантерз». Это стало вторым результатом в истории финалов Кубка Стэнли. Рекорд по штрафному времени был установлен в 1986 году, когда «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз» в четвёртой игре финала набрали 176 минут штрафа.

Сегодняшний матч обслуживали главные арбитры Крис Руни и Стив Козари. Самым штрафуемым игроком оказался лидер «Флориды» Мэттью Ткачук, получивший 22 минуты штрафа. Всего за матч было выписано 12 дисциплинарных штрафов.

«Авангард» объявил о заключении новых контрактов с тремя хоккеистами

«Авангард» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контрактов с тремя хоккеистами.

Отмечается, что форварды Никита Михайлов, Семён Асташевский и Егор Круженков приняли квалификационные предложения омского клуба. Каждый нападающий подписал с «Авангардом» двусторонние контракты сроком на два сезона.

Напомним, 25-летний Михайлов в завершившемся сезоне сыграл за «Авангард» всего три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «+1».

22-летний Асташевский провёл пять встреч в минувшей регулярке. Форвард не набрал результативных баллов и заработал общий показатель полезности «-1». На счету 23-летнего Круженкова 11 матчей без набранных очков при коэффициенте полезности «-2».

Каменский: надеемся увидеть команду из Чечни в КХЛ в обозримом будущем

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал о развитии хоккея на Кавказе.

«Хоккей в стране развивается и становится популярнее во всех регионах. КХЛ следует охватывать больше регионов страны. Например, на Кавказе в Чеченской Республике есть хорошая хоккейная база для развития и вступления в КХЛ. Чеченцы играют в Ночной хоккейной лиге, дети начинают заниматься хоккеем. Им нужен только новый ледовый дворец и профессиональная взрослая команда. К ним все поедут играть.

Надеемся, что сможем увидеть команду из Чечни в КХЛ в обозримом будущем. Надо стремиться к расширению, чтобы популяризировать хоккей для всех людей в стране», — сказал Каменский в интервью Sport24.

Напомним, в сезоне-2023/2024 в КХЛ будет выступать «Лада», которая последний раз играла в лиге в сезоне-2017/2018.

Проворов меняет клуб в НХЛ

Инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил о готовящейся трёхсторонней сделке с участием клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз».

По сообщениям журналиста, российский защитник «Флайерз» Иван Проворов переходит в «Коламбус», игрок обороны «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков продлит контракт с «королями», при этом клуб удержит 30% заработной платы Проворова в «Коламбусе». Более подробная информация о крупном обмене будет известна позже.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».

Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».