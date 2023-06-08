А «Локомотив» впервые за два сезона пригласил иностранца.

В «Ак Барс» едет звезда КХЛ, Гавриков подписал новый контракт в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 7 июня 2023 года.

«Ак Барс» подписал контракт с Дмитрием Яшкиным

«Ак Барс» объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина. Пресс-служба казанского клуба выложила видеоролик, в котором хоккеист надевает кепку «Ак Барса» и говорит, что он присоединился к команде. Сообщается, что 30-летний нападающий подписал контракт сроком на три года.

Андрей Костицын получил должность в минском «Динамо»

Экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ Андрей Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Кроме того, легенда белорусского хоккея возглавит скаутское направление в клубе.

Костицын провёл 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очка. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогз» Андрей стал обладателем Кубка Колдера.

В КХЛ Костицын играл за минское «Динамо», «Трактор», «Сочи», «Куньлунь РС», «Торпедо». На счету нападающего 440 игр и 258 (114+144) результативных баллов. Также он играл в чемпионатах Беларуси, ВЕХЛ, России, Чехии, Норвегии.

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ИИХФ назвала номинантов на лучшего игрока сезона

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона-2022/2023.

Семерых номинантов выбрал исторический комитет ИИХФ. На награду претендуют хоккеисты из пяти стран: нападающие Андрес Амбюль (Швейцария), Коннор Бедард, Адам Фантилли (оба — Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

Голосование будет проходить среди СМИ и приглашённых членов ИИХФ, а победитель будет объявлен в понедельник, 19 июня. Избиратели не ограничены семью кандидатами, и, если кто-то считает другого игрока более достойным, это имя может быть «вписано» в бюллетень для голосования.

«Локомотив» подписал контракт со словацким защитником

Ярославский «Локомотив» заключил однолетний контракт с бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Словакии Мартином Гернатом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, о переходе 30-летнего защитника в стан железнодорожников в начале мая 2023 года сообщал «Чемпионат».

За свою карьеру Гернат провёл большинство матчей в АХЛ, Чешской и Швейцарской лигах. В Американской хоккейной лиге Мартин сыграл 138 встреч, в которых набрал 33 (5+28) очка. В Чехии защитник за 189 игр записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов. В Швейцарии за 103 встречи игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков.

На драфте НХЛ Гернат был выбран в 2011 году клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Владислав Гавриков подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом»

Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн подтвердил подписание двухлетнего контракта игрока с «Лос-Анджелес Кингз».

Сообщается, что другой срок контракта Владислав не рассматривал. Среднегодовая зарплата 27-летнего защитника составит $ 5,875 млн.

«План игрока – выйти на рынок свободных агентов в 29 лет, когда потолок зарплат будет существенно выше. Сейчас приоритет — помочь «Лос-Анджелесу» играть в плей-офф и бороться за кубок. У Гаврикова полный запрет на обмен на время действия контракта», — заявил Мильштейн.

Владислав Гавриков по ходу сезона перешёл из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес». В 72 матчах он набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету российского защитника шесть матчей и 1 (0+1) набранное очко с показателем полезности «+5».