Только шесть человек сохранили «столичную» прописку, но большинство из них страдает от тяжёлых травм.

Пять лет исторической победе «Вашингтона»! Где сейчас «золотые» партнёры Овечкина

Ровно пять лет назад «Вашингтон» выиграл первый в клубной истории Кубок Стэнли. Куда время отправило чемпионов?

Брэйден Холтби, 33 года, вратарь

После потрясающего плей-офф сыграл в НХЛ всего чуть более ста матчей. Побывал в «Ванкувере» и «Далласе». Не появлялся в воротах с 5 марта 2022 года, когда сделал 39 сейвов в матче с «Виннипегом».

Брэйден Холтби Фото: John Locher/AP/ТАСС

Филипп Грубауэр, 31 год, вратарь

Чемпионским летом отправился в «Колорадо», но за год до победы «Эвеланш» уехал через драфт расширения в «Сиэтл». В этом сезоне стал одним из творцов сказочного успеха «Кракен» и выбил бывший клуб из плей-офф.

Якуб Ержабек, 32 года, защитник

Вышел на лёд дважды по ходу плей-офф, официально не стал обладателем Кубка Стэнли, так как сыграл меньше половины матчей в регулярном чемпионате и не появлялся в заявке в финальной серии. Заокеанская карьера не получила развития. Защитник выступал за «Витязь» и «Спартак», а прошлым летом подписал контракт с чешским «Тршинцем».

Джон Карлсон, 33 года, защитник

Как и большинство других знаковых членов «золотой» команды, остался её частью. Из-за повреждения пропустил половину прошлого сезона и впервые за 10 лет отдал менее 25 результативных передач. Номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею.

Михал Кемпны, 32 года, защитник

Через два года после завоевания кубка вылетел из основы «Вашингтона» в АХЛ. В июле 2022-го был обменян в «Сиэтл», но уже осенью попал на драфт отказов. Сезон доиграл в чешской «Спарте».

Мэтт Нисканен, 36 лет, защитник

Сыграл ещё по году в «Вашингтоне» и «Филадельфии» и отправился на хоккейную пенсию.

Дмитрий Орлов, 31 год, защитник

Перед дедлайном-2023 переехал в «Бостон». Сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

Дмитрий Орлов Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС

Брукс Орпик, 42 года, защитник

Закончил спортивную карьеру на следующее лето после чемпионства. Устроился тренером «Вашингтона» по развитию игроков. Год назад окончил обучение в Бостонском колледже.

Кристиан Юус, 28 лет, защитник

За пять лет сыграл только 92 матча в НХЛ. Сейчас на двустороннем контракте в «Детройте».

Никлас Бекстрём, 35 лет, нападающий

Остаётся в «Вашингтоне», но уже давно не напоминает себя прежнего. В прошедшем сезоне обновил личный антирекорд результативности (21 очко), приняв участие менее чем в 50% матчей.

Андре Бураковски, 28 лет, нападающий

Перешёл в «Колорадо», с которым выиграл ещё один Кубок Стэнли. Затем перешёл в «Сиэтл», с которым выбил «Колорадо» из плей-офф, не дав прежним партнёрам защитить титул.

Якуб Врана, 27 лет, нападающий

Поиграл за «Детройт», пережил драфт отказов и обмен в «Сент-Луис», прошёл программу помощи игрокам.

Бретт Коннолли, 31 год, нападающий

В постчемпионский сезон впервые в жизни выбил больше 45 очков, но ещё через год карьера резко пошла на спад. Не преуспев в нескольких попытках вернуться в сильнейшую лигу через АХЛ, отчаялся и перебрался в швейцарский «Лугано».

Евгений Кузнецов, 31 год, нападающий

Самый эффективный и стабильный форвард того плей-офф постепенно сдал и потерял вдохновение, но, несмотря на слухи и сомнения, в «Вашингтоне» продолжают на него надеяться.

Ти Джей Оши, 36 лет, нападающий

Один из шести свидетелей финала, остающийся с «Кэпиталз». Со временем вышел на седьмое место в истории франшизы по голам в большинстве. За последние два сезона пропустил из-за травм 62 матча.

Деванте Смит-Пелли, 30 лет, нападающий

В чемпионском плей-офф не только справился с ролью раздражителя для соперников, но и забросил семь шайб. Затем карьера стремительно покатилась вниз: вслед за ещё одним сезоном в «Вашингтоне» последовали кратковременная командировка в «Куньлунь» и спуск до АХЛ. 31 декабря прошлого года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Деванте Смит-Пелли Фото: John Locher/AP/ТАСС

Чандлер Стивенсон, 29 лет, нападающий

Пять лет спустя он снова в финале! Через полтора сезона после победы в финале «Вашингтон» обменял форварда в «Вегас» на пик в пятом раунде драфта-2021. За две предыдущие регулярки Стивенсон набрал в общей сложности 129 очков и наверняка заставил боссов «Кэпиталз» жалеть об иррациональном решении.

Том Уилсон, 31 год, нападающий

Вместе с несколькими другими хоккеистами остался символом современного «Вашингтона», но по ходу нынешнего сезона получил тяжёлую травму и провёл всего 33 матча. Наряду с Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и Виктором Хедманом из «Тампы» номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Натан Уокер, 29 лет, нападающий

Обладатель австралийско-британского гражданства покинул столицу США после чемпионского парада и перебрался в «Сент-Луис». После долгих мучений всё же сумел закрепиться в основе и в этом сезоне установил личный рекорд по количеству матчей в лиге за сезон (56).

Алекс Чиассон, 32 года, нападающий

Сменил три клуба, текущее место работы — «Детройт».

«Вашингтон Кэпиталз» впервые завоевал Кубок Стэнли Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС

Александр Овечкин, 37 лет, нападающий

Нет сомнений, вы знаете, где сейчас этот мужчина и к чему он стремится.

Ларс Эллер, 34 года, нападающий

В начале весны ушёл из «Кэпиталз» в «Колорадо» в обмен на пик второго раунда драфта-2025. В успехе «Вашингтона» сыграл важнейшую роль: голом-ковыряшкой спас команду от 0-3 в первом раунде и стал автором «золотого» гола в пятой игре финала.