Пять лет исторической победе «Вашингтона»! Где сейчас «золотые» партнёры Овечкина

Ровно пять лет назад «Вашингтон» выиграл первый в клубной истории Кубок Стэнли. Куда время отправило чемпионов?
Брэйден Холтби, 33 года, вратарь
После потрясающего плей-офф сыграл в НХЛ всего чуть более ста матчей. Побывал в «Ванкувере» и «Далласе». Не появлялся в воротах с 5 марта 2022 года, когда сделал 39 сейвов в матче с «Виннипегом».
Брэйден Холтби
Фото: John Locher/AP/ТАСС
Филипп Грубауэр, 31 год, вратарь
Чемпионским летом отправился в «Колорадо», но за год до победы «Эвеланш» уехал через драфт расширения в «Сиэтл». В этом сезоне стал одним из творцов сказочного успеха «Кракен» и выбил бывший клуб из плей-офф.
Якуб Ержабек, 32 года, защитник
Вышел на лёд дважды по ходу плей-офф, официально не стал обладателем Кубка Стэнли, так как сыграл меньше половины матчей в регулярном чемпионате и не появлялся в заявке в финальной серии. Заокеанская карьера не получила развития. Защитник выступал за «Витязь» и «Спартак», а прошлым летом подписал контракт с чешским «Тршинцем».
Джон Карлсон, 33 года, защитник
Как и большинство других знаковых членов «золотой» команды, остался её частью. Из-за повреждения пропустил половину прошлого сезона и впервые за 10 лет отдал менее 25 результативных передач. Номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею.
Михал Кемпны, 32 года, защитник
Через два года после завоевания кубка вылетел из основы «Вашингтона» в АХЛ. В июле 2022-го был обменян в «Сиэтл», но уже осенью попал на драфт отказов. Сезон доиграл в чешской «Спарте».
Мэтт Нисканен, 36 лет, защитник
Сыграл ещё по году в «Вашингтоне» и «Филадельфии» и отправился на хоккейную пенсию.
Дмитрий Орлов, 31 год, защитник
Перед дедлайном-2023 переехал в «Бостон». Сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.
Дмитрий Орлов
Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС
Брукс Орпик, 42 года, защитник
Закончил спортивную карьеру на следующее лето после чемпионства. Устроился тренером «Вашингтона» по развитию игроков. Год назад окончил обучение в Бостонском колледже.
Кристиан Юус, 28 лет, защитник
За пять лет сыграл только 92 матча в НХЛ. Сейчас на двустороннем контракте в «Детройте».
Никлас Бекстрём, 35 лет, нападающий
Остаётся в «Вашингтоне», но уже давно не напоминает себя прежнего. В прошедшем сезоне обновил личный антирекорд результативности (21 очко), приняв участие менее чем в 50% матчей.
Андре Бураковски, 28 лет, нападающий
Перешёл в «Колорадо», с которым выиграл ещё один Кубок Стэнли. Затем перешёл в «Сиэтл», с которым выбил «Колорадо» из плей-офф, не дав прежним партнёрам защитить титул.
Якуб Врана, 27 лет, нападающий
Поиграл за «Детройт», пережил драфт отказов и обмен в «Сент-Луис», прошёл программу помощи игрокам.
Бретт Коннолли, 31 год, нападающий
В постчемпионский сезон впервые в жизни выбил больше 45 очков, но ещё через год карьера резко пошла на спад. Не преуспев в нескольких попытках вернуться в сильнейшую лигу через АХЛ, отчаялся и перебрался в швейцарский «Лугано».
Евгений Кузнецов, 31 год, нападающий
Самый эффективный и стабильный форвард того плей-офф постепенно сдал и потерял вдохновение, но, несмотря на слухи и сомнения, в «Вашингтоне» продолжают на него надеяться.
Ти Джей Оши, 36 лет, нападающий
Один из шести свидетелей финала, остающийся с «Кэпиталз». Со временем вышел на седьмое место в истории франшизы по голам в большинстве. За последние два сезона пропустил из-за травм 62 матча.
Деванте Смит-Пелли, 30 лет, нападающий
В чемпионском плей-офф не только справился с ролью раздражителя для соперников, но и забросил семь шайб. Затем карьера стремительно покатилась вниз: вслед за ещё одним сезоном в «Вашингтоне» последовали кратковременная командировка в «Куньлунь» и спуск до АХЛ. 31 декабря прошлого года объявил о завершении профессиональной карьеры.
Деванте Смит-Пелли
Фото: John Locher/AP/ТАСС
Чандлер Стивенсон, 29 лет, нападающий
Пять лет спустя он снова в финале! Через полтора сезона после победы в финале «Вашингтон» обменял форварда в «Вегас» на пик в пятом раунде драфта-2021. За две предыдущие регулярки Стивенсон набрал в общей сложности 129 очков и наверняка заставил боссов «Кэпиталз» жалеть об иррациональном решении.
Том Уилсон, 31 год, нападающий
Вместе с несколькими другими хоккеистами остался символом современного «Вашингтона», но по ходу нынешнего сезона получил тяжёлую травму и провёл всего 33 матча. Наряду с Евгением Малкиным из «Питтсбурга» и Виктором Хедманом из «Тампы» номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» — приз игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
Натан Уокер, 29 лет, нападающий
Обладатель австралийско-британского гражданства покинул столицу США после чемпионского парада и перебрался в «Сент-Луис». После долгих мучений всё же сумел закрепиться в основе и в этом сезоне установил личный рекорд по количеству матчей в лиге за сезон (56).
Алекс Чиассон, 32 года, нападающий
Сменил три клуба, текущее место работы — «Детройт».
«Вашингтон Кэпиталз» впервые завоевал Кубок Стэнли
Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС
Александр Овечкин, 37 лет, нападающий
Нет сомнений, вы знаете, где сейчас этот мужчина и к чему он стремится.
Ларс Эллер, 34 года, нападающий
В начале весны ушёл из «Кэпиталз» в «Колорадо» в обмен на пик второго раунда драфта-2025. В успехе «Вашингтона» сыграл важнейшую роль: голом-ковыряшкой спас команду от 0-3 в первом раунде и стал автором «золотого» гола в пятой игре финала.
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