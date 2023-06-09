Иван Барбашёв при счёте 2:1 залепил в перекладину, а через две минуты «Флорида» отыгралась, чтобы на старте овертайма одержать важную победу

Промах россиянина может стать роковым в финале НХЛ. А ведь Бобровский был уже бессилен!

«Флорида» всё-таки зацепила победу в финале Кубка Стэнли с «Вегасом». «Пантеры» на домашней площадке были далеко не идеальны: позволили сопернику перевернуть ход игры, открыв счёт, допускали много удалений и плохо действовали в меньшинстве, привычно ошибались в обороне, нередко оставляя Бобровского на растерзание. Но в итоге «Пантерз» выгрызли эту важнейшую победу, первую для франшизы в истории финалов плей-офф, и оттого эмоции всех причастных к успеху были особенно ярки и мощны.

Но вплоть до спасительного гола Мэттью Ткачука на 58-й минуте создавалось полное впечатление, что «Флорида» обречена на третье подряд поражение в финале. Да, «Вегас» вёл лишь в одну шайбу, но «рыцари» смотрелись гораздо увереннее, солиднее и весьма спокойно вели дело к новому триумфу.

Собственно, в третьем периоде (да и в конце второго) гости не раз должны были переводить своё преимущество в более убедительные цифры. «Вегас» по большому счёту отдал сопернику шайбу и периметр, сосредоточившись на том, чтобы не пускать «Флориду» на пятак, не позволять бросать с чистого льда и при этом жалить резкими контратаками. Словом, классика игры по счёту.

И долгое время у «рыцарей» всё получалось, кроме одного – никак не могли они забить третий гол, который бы снял все вопросы о победителе не только матча, но и, скорее всего, сезона. Бобровский включил режим «стена» и принялся едва ли не в одиночку держать «пантер» в игре: в начале третьего отрезка Сергей вытащил бросок Майкла Амадио с дальнего пятачка, чуть позже выловил шайбу после опаснейшего «выстрела» в касание в исполнении Вильяма Карлссона, в середине периода россиянин вновь переиграл шведа, но уже на пятачке. Оборона «Флориды» трещала по швам, однако Бобровский сохранял фанатам хозяев веру в чудо.

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А на 16-й минуте «пантеры» зевнули ещё одну контратаку. Джонатан Маршессо и Иван Барбашёв улетели вдвоём против Бобровского и одного защитника, канадец выполнил идеальную поперечную передачу, а российский форвард «Вегаса» сразу бросил точно в дальний от вратаря верхний угол, не оставив соотечественнику шансов снова спасти команду. Но на счастье «Флориды» за Бобровского в этом эпизоде сыграла перекладина, чей благодатный звон разлился по всей «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене».

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Промах Барбашёва оказался поистине роковым. По крайней мере, для третьей встречи финала. Через 127 секунд после него Ткачук выиграл-таки борьбу на чужом пятачке, сравнял счёт, а в овертайме Вераге принёс «Флориде» победу. А ведь попади российский форвард «Вегаса» хотя бы на сантиметр ниже, то «рыцари» уже сейчас бы готовились оформлять «свип» и заказывали в Парадайз чартер с чемпионскими кепками.

Но случилось как случилось. «Флорида» выиграла, может, где-то нелогично, но кого это волнует? Победа способна придать «пантерам» мощный импульс, а «Вегас» теперь вполне может дрогнуть. И существует вероятность, что эта перекладина после броска Барбашёва станет ключевым, переломным моментом главной серии сезона.

А может, и не станет. Увидим совсем скоро, классный финал Кубка Стэнли — 2023 продолжается.