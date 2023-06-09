Ошибка «Флориды» подарила «Вегасу» лучшего снайпера. Теперь он казнит бывших в финале

У «Вегаса» достаточно героев с серьёзным резюме, которые в равной степени заслуживают получить «Конн Смайт», если «рыцари» доберутся до Кубка. Это и Эдин Хилл, который начинал плей-офф в запасе и делает заявку на главную сенсацию Кубка Стэнли, это и Джек Айкел, который заставляет забывать о тех слухах, что кружились вокруг него в «Баффало», это и незаметный герой Марк Стоун, который отрабатывает на обеих сторонах площадки.

Однако если бы в НХЛ, как в НБА, была отдельная награда именно для MVP финала, основным претендентом на неё пока был бы Джонатан Маршессо. Ни в одном из трёх матчей форвард не уходил без гола, набрал в финале шесть очков и вырвался на первое место в гонке снайперов плей-офф, опередив Драйзайтля, который закончил играть аж раунд назад. Джонатан является одним из немногих игроков «Вегаса», которые шесть лет назад выходили на лёд в самом первом матче команды — и сейчас он забивает своему бывшему клубу.

По пути к НХЛ форварду пришлось пробиваться через несколько клубов — игроку с ростом 175 см и сейчас сложно попасть в лигу, а десять лет назад стереотипы были куда более живучими. В фарм-клубе «Рейнджерс» и в системе «Коламбуса», за который форвард успел сыграть первые матчи в НХЛ, талант не оценили, и тогда за форварда взялась «Тампа». В системе «молний», несомненно, оценили не только атакующий талант Маршессо, но и его защитные навыки, благодаря которым он признавался лучшим оборонительным форвардом лиги Квебека.

В «Лайтнинг» Маршессо впервые закрепился в основном составе, но команда не стала оставлять форварда летом 2016-го: её состав был забит молодыми и перспективными, которых некуда было девать. На рынке свободных агентов Джонатан уехал чуть южнее, приняв предложение «Пантерз». Получилось фантастически успешно: на новом месте форвард чаще всего играл с Барковым и Ягром и в первый же сезон выбил 30 шайб — до этого игрокам «Флориды» такое достижение не покорялось.

Джонатан Маршессо в составе «Флориды» Фото: AP/TASS

Однако «пантеры» провели в целом неудачный сезон, хотя за год до этого выиграли свой дивизион, и в менеджменте начались телодвижения. Людей, которые и приводили в команду Маршессо, отодвинули от управления, и к ручному управлению командой вернулся бывший генменеджер Дэйл Тэллон. Он стал прощупывать рынок на предмет потенциального обмена Маршессо: форвард получал лишь $ 750 тыс. и мог принести «Пантерам» множество активов взамен.

Параллельно надвигался драфт расширения, на котором «Флорида» выбрала удивительную стратегию. Тогда командам разрешалось защищать либо трёх защитников и семерых нападающих, либо восемь полевых игроков без указания амплуа. Второй вариант выбрали немногие клубы, в основном обладающие сильной защитой. По непонятной причине к ним присоединилась и «Флорида», которая завершила чемпионат на 20-м месте по пропущенным шайбам. Тэллон оправдывался тем, что «оборона выигрывает чемпионаты», но защищённые клубом Алекс Петрович и Марк Писик на хоккеистов для чемпионской обороны не походили.

Маршессо в восьмёрку не попал: таким образом, «Флорида» могла потерять своего лучшего снайпера бесплатно. Маршессо удивлялся такой стратегии тогда, да и сейчас не скрывает своего удивления. «Я думал, они защитят меня от расширения. Я был очень удивлён, но так иногда случается. Шесть лет уже прошло, это больше меня не беспокоит». Как только появились списки расширения, лучший снайпер «Флориды» начал фигурировать во всех возможных потенциальных составах «Вегаса».

И Маршессо действительно стал «рыцарем», параллельно «Флорида» устроила очень странную вещь, отдав в новорождённый клуб ещё и Райлли Смита. По прошествии времени это объясняется логично: бюджет «пантер», которые тогда были убыточны, был не резиновым, и платёжку надо было чистить. Однако уход Смита, который показал себя игроком, способным набирать 50 очков за сезон, был обставлен так, что «Вегас» получает его за то, что соглашается взять Маршессо — и за это «Флорида» получала лишь пик четвёртого раунда. Петрович, кстати, не играет в НХЛ уже четыре года.

Вот так «Флорида» помогла будущему сопернику по финалу — и, как оказалось, существенно затормозила своё развитие: после драфта расширения клуб не попадал в плей-офф три сезона подряд, несмотря на активную трансферную работу. Маршессо и Смит, которые имели кое-какие игровые связи, и в новом клубе стали выходить в одном звене. Первоначально их центрил Оскар Линдберг, но вскоре тренеры заменили его на другого шведа, Вильяма Карлссона. Так родилось лидирующее звено «Вегаса», которое в первом же сезоне стало самым результативным. После этого «рыцари» приобрели и отпустили немало звёзд, но канадско-шведская тройка все эти сезоны занимает первое место по игровому времени: тренеры предпочитали их не разводить.

Райлли Смит и Джонатан Маршессо Фото: AP/TASS

За это время партнёры по «Звену Отбросов», как их стали называть из-за неофициального имени первого состава «Вегаса», стали дружны и вне льда. Маршессо, Карлссон и Смит были гостями на свадьбах друг друга, ездили друг к другу в гости и даже стали совладельцами ресторана. Однако в этом плей-офф Брюс Кэссиди перевёл Маршессо в первое звено к Барбашёву и Айкелу — в таком виде команда заканчивала регулярку.

Первоначально у франкофона ничего не получалось — до третьего матча серии с «Эдмонтоном» голов в плей-офф-2023 он вообще не забивал. Однако оформленный в первом периоде дубль открыл какую-то голевую чакру: за 14 минут решающей игры в «Эдмонтоне» Маршессо оформил хет-трик, методично «прибивал» «Даллас» очками в пяти играх из шести, а сейчас к этому добавились и геройства в финале. «У него есть этот… даже не знаю, как его назвать. Может быть, икс-фактор?» — одноклубник Николас Хаг не мог подобрать точное слово для описания того эффекта, когда Маршессо включается в решающие моменты плей-офф.

Вся тройка «отбросов» отличается сочетанием мастерства и классной игры в обороне — но Маршессо своим 175-сантиметровым ростом всегда выбивался из концепции «Вегаса», который с самого старта своего существования ставил на габариты. Кажется, этот парень, мимо которого когда-то на драфте прошли 30 команд НХЛ, просто вкладывает в свою игру столько души, что она компенсирует недостающие футы и дюймы роста.