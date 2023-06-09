В США сомневаются в возвращении Ничушкина, чемпион КХЛ перешёл в Уфу. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 9 июня 2023 года.

«Флорида» одержала первую победу над «Вегасом» в финале Кубка Стэнли, счёт в серии 2-1 в пользу «рыцарей»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

На пятой минуте счёт в матче открыл канадский защитник хозяев Брэндон Монтур с передач Мэттью Ткачука и Эрика Стаала. За четыре минуты до конца первого периода «Вегас» восстановил равенство во встрече. Нападающий Марк Стоун забросил шайбу в сетку ворот Сергея Бобровского, в голевой атаке результативно поучаствовали Джонатан Маршессо и Ши Теодор.

Второй гол гостей забил форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо с передач Джека Айкела и Марка Стоуна. «Флорида» успела сравнять счёт за две минуты до финальной сирены усилиями Мэттью Ткачука и перевела игру в овертайм. Итоговый счёт установил нападающий «Флориды» Картер Вераге, забив третий гол хозяев в игре.

После сегодняшнего матча «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 7:2.

«Салават Юлаев» объявил о переходе форварда Матвея Гуськова из ЦСКА

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен. Состав уфимцев пополнил нападающий Матвей Гуськов, сообщает пресс-служба «Салавата». Сообщается, что московская команда получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Матвей Гуськов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Автомобилист» подписал контракт с экс-защитником «Локомотива»

«Автомобилист» заключил контракт с 29-летним российским защитником Максимом Осиповым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Хоккеист перешёл в уральский клуб на правах неограниченно свободного агента. Одностороннее соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Предыдущий сезон КХЛ Осипов провёл в составе ярославского «Локомотива», где за 63 матча регулярного чемпионата отметился тремя шайбами и четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+8». В плей-офф на счету защитника пять матчей без набранных очков.

«Локомотив» продлил контракт с голкипером Исаевым

«Локомотив» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контракта с 23-летним голкипером Даниилом Исаевым. Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года — до завершения сезона-2024/2025.

Напомним, в завершившемся сезоне Исаев принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 21 победу при 93,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,60. В плей-офф голкипер сыграл 12 матчей, сумев помочь команде выиграть семь из них. Вратарь отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,64. По итогам чемпионата Исаев был номинирован на приз «Лучшему вратарю» сезона-2022/2023.

Даниил Исаев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В Америке засомневались в возвращении Ничушкина в НХЛ

Североамериканское СМИ 9News прокомментировало ситуацию с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

«Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин свободно может возобновить своё выступление в НХЛ в следующем сезоне. Во время серии плей-офф первого раунда «Колорадо» с «Кракен» в гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле была найдена неизвестная женщина. Согласно отчёту полицейского управления Сиэтла, она была настолько пьяна, что врачу команды пришлось вызвать скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу.

Недавние кадры с нательной камеры пролили больше света на ситуацию, и есть мнение, что власти позаботились о благополучии вовлечённой женщины, решив не возбуждать дела против Ничушкина. Однако Ничушкин не играл до конца плей-офф из-за того, что «Эвеланш» назвали «личными причинами», и с тех пор он не давал публичных комментариев.

Заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли недавно спросили о ситуации с Ничушкиным, и он ответил следующее: «Расследование инцидента с Ничушкиным не ведётся. Мы точно знаем, что произошло. Это было решено должным образом как на уровне клуба, так и, я думаю, на уровне лиги. Он имеет право играть в лиге».

Так что в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся? Журналисты обсуждают туманность информации об инциденте, и мы можем никогда не узнать всех подробностей. Но ему не предъявлены уголовные обвинения, и НХЛ допустила его к игре. Теперь дело за игроком и командой, вернётся ли он.

Похоже, что в «Колорадо» действительно хотели бы вернуть Вэла, несмотря на его отсутствие в решающий момент.

У Ничушкина осталось семь лет по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 6,125 млн. В прошлом сезоне он забил 17 голов и набрал 47 очков в 53 матчах, пропустив часть сезона из-за травмы лодыжки», — говорится в сообщении.

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И порассуждали о будущем Кузнецова в «Вашингтоне»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о ситуации с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«Я знаю, что «Кэпс» хотели бы обновить свой топ-6. Но мне кажется, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан не собирается обменивать Кузнецова только для того, чтобы встряхнуть команду. Это должна быть сделка, которая даст команде высококлассного центра, а, насколько я проверял, телефон Маклеллана не взрывался от звонков генменеджеров из числа конкурентов.

Кроме того, у Кузнецова есть список из 10 команд, в которые его нельзя обменять, поэтому он имеет некоторый контроль над ситуацией.

Посмотрим, как всё будет развиваться по мере того, как рынок нагреется, но «Кэпс» могут застрять в этом вопросе. Меня интересует следующее: сможет ли новый главный тренер Спенсер Карбери разжечь огонь в Кузнецове? Было ощущение, что Питер Лавиолетт достал Кузнецова», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.