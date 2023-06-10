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Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ: у кого больше всех, цифры, Овечкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Бобровский

Такой зарплаты у Овечкина ещё не было! 10 главных русских богачей следующего сезона НХЛ
Лев Лукин
Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ
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Сергачёв получает на уровне Макдэвида, а контракты Проворова и Кузнецова стали обузой для их клубов.

Пока «Флорида» и «Вегас» рубятся в финале Кубка Стэнли, мы займёмся одним из любимых дел журналистов в летнее время: заглянем в карманы российских хоккеистов лучшей лиги мира с прицелом на следующий сезон. Конечно, впереди ещё целое межсезонье, будут подписаны некоторые новые контракты, но только одна потенциальная сделка с нашим игроком сможет внести изменения в топ-10 главных русских богачей НХЛ, и о ней мы скажем отдельно.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 12,5 млн

К 38 годам (именно столько будет Овечкину, когда стартует следующий сезон) главный снайпер современности доигрался до самой большой зарплаты в карьере. Да, ранее Ови никогда не зарабатывал более $ 10 млн за год, а вот в следующем сезоне со своим окладом станет аж четвёртым во всей лиге – после Маккинона ($ 16,5 млн), Пастрняка ($ 13 млн) и Хэмилтона ($ 12,6 млн).

Это самый «жирный» по деньгам год в пятилетнем контракте Овечкина, который он подписал два года назад. Дальше зарплата россиянина будет только убывать. Что ж, по такому случаю ждём от Александра именно в следующем сезоне решающего рывка к рекорду Гретцки, после которого достать Величайшего останется делом техники.

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 12,5 млн

Наравне с Овечкиным будет получать и Кирилл Капризов – фронтмен франшизы, лидер команды и человек, уже переписавший множество рекордов «Миннесоты». Он, как и Ови, тоже подписал пятилетний контракт со своим клубом в межсезонье-2021, и следующий год также будет для Капризова самым денежным по текущему договору.

В завершающемся сезоне НХЛ Кирилл уронил планку, задранную им самим год назад, хотя, конечно, вмешались травмы. При этом плей-офф Капризов провёл откровенно слабо, но ни для кого не секрет, что миллионы долларов по контракту хоккеистам платят за регулярку. Ну а в кубковых матчах «Уайлд» всё равно в ближайшее время ничего не светит, вне зависимости от игры российского форварда.

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: nhl.com

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 11,05 млн

Год назад защитник «Тампы» подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8,5 млн, но в первые три сезона зарплата Сергачёва находится на уровне форвардов-суперзвёзд НХЛ – более $ 11 млн в год. Затем произойдёт достаточно резкое снижение, но прямо сейчас из состава «молний» больше Михаила зарабатывает только Брэйден Пойнт.

В целом Сергачёв пока вполне уносит такие деньги. Прошлый сезон стал для него с отрывом лучшим в карьере, он набрал значительно больше очков, чем Виктор Хедман, и стал главной дополнительной опцией «Тампы» в нападении. В оборонительных действиях Михаил тоже совсем не «привозной», что свойственно многим атакующим защитникам, а ещё он всегда может постоять за партнёров кулаками.

Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 11 млн

У Хлебушка пойдёт уже пятый сезон по огромному семилетнему контракту, который он заключил с «Рейнджерс» летом 2019-го. В первые годы Панарин зарабатывал на Бродвее по $ 13–14 млн в год, сейчас цифры стали скромнее, но пока ещё остаются внушительными и самыми мощными для ростера «синерубашечников».

К Кубку Стэнли Панарин «Рейнджерс» пока не привёл, последний плей-офф провёл очень слабо, но в целом Артемий держит планку, стабильно выбивая по 90+ очков в полноценные сезоны за «Нью-Йорк» в регулярке. Ну а в кубковых страданиях «Рейнджерс» виноват, конечно, не только лишь один российский нападающий.

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Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 10 млн

Кучеров – образчик адекватного финансового поведения хоккеиста в современной НХЛ. В своё время он проявил лояльность к «Тампе», не став вытряхивать из неё «жирный» контракт сразу после конца договора новичка, забрал трёхлетний «мостик», а затем, уже в более удачное для клуба время, заключил долгосрочную сделку.

Она принесла Никите отличную среднюю зарплату и два Кубка Стэнли, а сейчас у Кучерова остаётся ещё четыре года по контракту, и в ближайший сезон он заработает $ 10 млн. Надо ли говорить, что эти деньги россиянин отрабатывает сполна? Прошлая регулярка стала для Кучерова первой полноценной за долгое время, и он сразу же выбил 113 очков, уступив по личной результативности только космическому дуэту из «Эдмонтона».

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 10 млн

Четыре года назад российский вратарь заключил семилетний контракт с «Флоридой» с кэпхитом в $ 10 млн, но только сейчас настало время, когда над этой сделкой больше никто не смеётся. В текущем сезоне Бобровский заработал $ 12 млн, но в плей-офф-2023 он попросту бесценен, так как порой в одиночку тащит «Пантерз» к недосягаемым ранее вершинам.

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В следующем году оклад Сергея пойдёт на убыль, но он ещё долго будет оставаться самым высокооплачиваемым российским вратарём в истории НХЛ. Ну а если «Флорида» сейчас возьмёт-таки Кубок Стэнли, то гигантские вложения менеджмента «пантер» в голкипера окупятся раз и навсегда.

Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 9 млн

Два года назад молодой лидер «Каролины» заключил первый мощный контракт в карьере, подписавшись с «ураганами» на восемь лет с кэпхитом $ 7,75 млн. С тех пор Свечников провёл пару сезонов с возрастающей зарплатой, чего нельзя сказать о его результативности и роли в команде.

Свечников пока не оправдывает большие авансы, действуя крайне нестабильно, нередко уходя надолго в тень, и к 23-м годам на его счету нет ещё ни одного хотя бы 70-очкового сезона в НХЛ. А тут ещё и в прошлом сезоне случилась серьёзная травма, из-за которой Андрей выбыл надолго и полностью пропустил плей-офф.

Конечно, Свечников остаётся важной частью «Каролины», но от него настойчиво ждут большего. К тому же в следующем сезоне Андрей будет зарабатывать почти максимальную сумму по своему контракту и станет самым высокооплачиваемым игроком состава «Харрикейнз».

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 9 млн

Контрактная история Василевского в НХЛ схожа с кучеровской, и про Андрея можно написать всё то же самое, что и про Никиту: лояльность к «Тампе», контракт-мостик, а затем награда в виде солидного контракта и двух Кубков Стэнли.

Самые «жирные» годы по зарплате для Василевского остались позади, но в ближайшее время он ещё будет удерживать высокую планку. Хочется верить, что то же самое можно будет сказать и про его игру, а то прошлый сезон (и особенно плей-офф) зародил неприятные сомнения.

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 8,5 млн

Большая зарплата Проворова по действующему контракту стала одной из причин обмена Ивана из «Филадельфии» в «Коламбус», случившегося пару дней назад. Цена Ивана уже давненько не соответствует качеству, в «Флайерз» он так и не стал топовым атакующим защитником, а в последнее время ещё и погряз в «минусах», плюс, очевидно, потерял коннект с коллективом.

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По действующему контракту Проворову остаётся играть ещё два сезона, и именно они принесут защитнику наибольшую зарплату — $ 8,5 млн в следующем, а потом и вовсе $ 8,6 млн. Вероятно, при подписании контракта в «Филадельфии» рассчитывали, что к 26 годам Иван выйдет на проектную мощность, но в реальности всё вышло иначе. Сейчас «Флайерз» скидывают контракт Проворова в «Коламбус», при этом часть выплат по зарплате защитнику (около 30%) на себя берёт «Лос-Анджелес». Сможет ли Иван перезагрузиться в штате Огайо?

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Зарплата в сезоне-2023/2024: $ 8 млн

Ещё один игрок в нашем рейтинге, кто в последнее время явно не отрабатывает вложения со стороны клуба. Евгений Кузнецов как-то всё больше грустнеет в «Вашингтоне», а ведь в следующем сезоне «столичным» платить российскому форварду $ 8 млн в год – на три миллиона больше, чем в прошлом сезоне, который Кузнецов провалил.

Долгосрочное соглашение Евгений заключил с «Вашингтоном» ещё в 2017 году, вскоре он помог «Кэпиталз» взять долгожданный Кубок Стэнли, но сейчас у «столичных» совсем другая ситуация, и не секрет, что в клубе подумывают об обмене Кузнецова, чей контракт будет действовать ещё два года.

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К началу следующего сезона реальный шанс вмешаться в этот топ есть у Дмитрия Орлова. 31-летний двусторонний защитник находится в идеальной форме и сейчас претендует на большой куш. Возможно, даже на зарплату уровня Сергачёва, хотя не факт, что будущий контракт Орлова с кем-либо (Дмитрий выходит на рынок в статусе НСА) будет долгосрочным.

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