«Салават» отлично закупился на рынке КХЛ. Не помешали даже миллионные долги

Всё познаётся в сравнении. И, в отличие от многих конкурентов, у Уфы есть трансферы, которыми можно гордиться.

Рынок КХЛ оскудел настолько, что даже довольно средние по интенсивности трансферные кампании воспринимаются как яркие и успешные. Один из лидеров нынешнего межсезонья — «Салават Юлаев». Ранее клуб оказался в центре финансово-управленческого скандала: накопил 250-миллионный долг по зарплатам и получил бан на заключение контрактов. Тем не менее бюрократические проволочки и имиджевые потери не помешали уфимцам провернуть несколько сильных сделок.

Первым делом «Салават» договорился о переходе Александра Шарова. Нападающий установил рекорд «Сибири» по забитым голам в регулярных чемпионатах (причём ещё за полтора месяца до старта плей-офф) и вышел на торги как один из самых ценных российских лотов.

Безусловно, в триумфе Шарова велика роль его партнёра-плеймейкера — Тейлора Бека. Но, во-первых, вспомните из карьеры канадца другого одноклубника, который настолько точно «читал» бы его передачи; во-вторых, Александр и сам часто демонстрировал универсальные навыки, а не только тактику мелкого подыгрыша. В подтверждение один из послематчевых комментариев экс главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова: «Когда надо – прессинговал, в отбор шёл, на добивании и в обороне хорошо сыграл».

Ещё один важный трансфер юлаевцев пришёлся на другую линию. В родной город после восьмилетнего отсутствия вернулся Алексей Василевский. Бесконечные рокировки на тренерской скамейке заставляли защитника переходить из одного амплуа в другое, однако в конце концов он обрёл себя в нише силовика, чей хлеб — это хиты и блокшоты. В то же время никто не отнимет у Алексея слегка устаревший опыт эффективной игры в большинстве и способность сладко выложить первый пас. Кроме того, у Василевского есть всё, чтобы стать примером для уфимской молодёжи: его настроение и готовность к борьбе не колеблются в зависимости от счёта.

Гендиректору Ринату Баширову удалось закрыть и вратарский вопрос. Два года назад Александр Самонов выступал за сборную России на чемпионате мира, а в прошлом сезоне стал одним из главных героев первого раунда плей-офф. В неискушённой «Северстали» голкипер поставил феерические сейвы на поток и забрал три матча у будущего чемпиона — ЦСКА.

«Салават», в свою очередь, забрал у московских армейцев Матвея Гуськова. Фактурный, скоростной, по-хорошему злой форвард должен добавить новой команде духа и мускулов, а при случае готов хорошо приложиться по шайбе.

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Впервые в составе топа начнёт сезон Вячеслав Лещенко. Малогабаритный форвард вышел за границы 30-очковой зоны в «Нефтехимике» и после многочисленных попыток всё же обнаружил в себе стабильность.

В уфимской обойме также остался Александр Хмелевски — пожалуй, единственный нападающий, который в последних матчах плей-офф не утратил способность к созиданию.

Наиболее популярная претензия к юлаевскому менеджменту — переподписание противоречивого Джоша Хо-Сэнга. Нападающий получил новый контракт, пропустив почти весь предыдущий сезон — со стороны выглядит нелогично, но и этому решению можно найти объяснение.

Конечно, ростер ослабит уход Александра Кадейкина — с позицией первого центрфорварда теперь будут связаны колоссальные сомнения. С другой стороны, «Салават» не стал выворачивать карманы в борьбе за Валентина Пьянова, а несовершённые трансферы могут порой сообщить о людях больше, чем совершённые. На первых этапах переговоров юлаевцы спорили за Пьянова с «Авангардом», который в итоге выложил перед хоккеистом почти полсотни миллионов рублей. При этом своего последнего слова Уфа ещё не сказала: в клубе как минимум вакантен третий легионерский мандат.

Впрочем, и без заполнения этой позиции «Салават» выглядит более успешным покупателем, чем многие конкуренты его возможностей. «Авангард» разругался с лидерами и нажил невероятные проблемы при формировании топ-6; «Магнитка» провалилась в стратегии оффершитов; «Локомотив» просто замолчал, а московское «Динамо» ведёт себя слишком скромно.