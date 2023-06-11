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«Флорида» — «Вегас» — 2:3, обзор четвёртого матча финала НХЛ, видео голов, массовая драка после сирены

«Вегас» — в шаге от Кубка Стэнли! Новая разборка с «Флоридой» закончилась массовой дракой
Лев Лукин
«Флорида» — «Вегас» — 2:3, обзор четвёртого матча
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«Пантеры» вновь были близки к камбэку, но в этот раз «рыцари» своего не упустили.

Не самая логичная победа «Флориды» в третьем матче финала плей-офф возродила интригу в главной серии Кубка Стэнли. «Пантерз» вполне могли воспользоваться психологическим преимуществом после очередного выигранного в этом розыгрыше овертайма и окончательно вернуться в серию во втором домашнем матче.

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Но начался он для хозяев с пропущенного гола. Жуткий провал в обороне закончился выходом Чандлера Стивенсона на рандеву с Сергеем Бобровским, и россиянин оказался бессилен.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

«Флорида» сумела выравнять игру после мощного старта «Вегаса», не пропустила больше до первого перерыва и могла забить сама. Но Эдин Хилл в воротах «рыцарей» был хорош, а в середине матча Стивенсон оформил дубль, став третьим форвардом «Вегаса» в этом плей-офф с 10+ шайбами.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Практически сразу же «рыцари» забросили и третью шайбу, сняв вопросы о победителе. Вильям Карлссон оказался первым на подборе.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Во втором периоде «Вегас» мог забивать и четвёртый гол усилиями лучшего снайпера плей-офф Джонатана Маршессо. Но сегодня канадцу не везло: сначала зарядил в перекладину, а на излёте отрезка – прямо в ухо одноклубнику Джеку Айкелу.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
11 июня 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Уайтклауд, Стоун) – 01:39 (5x5)   0:2 Стивенсон (Стоун, Хаг) – 27:28 (5x5)   0:3 Карлссон (Хаг, Маршессо) – 31:04 (5x5)   1:3 Монтур (Барков) – 36:09 (5x5)   2:3 Барков (Монтур, Лунделль) – 43:50 (5x5)

Гости выглядели намного сильнее, добились хорошей разницы в счёте, но даже при таком раскладе «Флорида» сумела-таки вернуть интригу в матч. Помог курьёзный гол в конце второго периода: после броска Брэндона Монтура шайба задела коньки сразу двух защитников «Вегаса» и юркнула в ворота.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

А в начале третьей двадцатиминутки Александр Барков завершил стремительную контратаку хозяев точным броском в ближний угол.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

И вот уже лишь 2:3 для «Флориды», больше 15 минут на камбэк, но «Вегас» сегодня не заслуживал проиграть. «Рыцари» не стушевались, пропустив две подряд, и сами создали немало моментов, чтобы вернуть комфортную разницу, но включился Бобровский, оставивший надежду партнёрам.

Но финальная сирена зафиксировала победу «Вегаса» — 3:2 в матче и 3-1 в серии, «рыцари» в шаге от Кубка Стэнли, который они могут забрать уже в следующей игре на домашней площадке.

Кстати, игра завершилась массовой потасовкой, в которую вылился финальный штурм «Флориды». В драке самое активное участие, конечно, приняли Мэттью Ткачук, а также «горячий» вратарь «Вегаса» Хилл, уже не раз демонстрировавший желание помахать кулаками.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

А ещё Хилл вошёл в историю НХЛ, став первым вратарём в лиге, кто одержал 10 побед в плей-офф после того, как провёл весь первый раунд в запасе. Доведёт ли канадец свою удивительную историю до победного конца? Узнаем совсем скоро.

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