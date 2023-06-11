Три притопа, три прихлопа. «Вегас» придумал, как расколдовать Бобровского

Тренеры «Голден Найтс» не только внимательно изучили архивы, но и нарисовали авторскую комбинацию.

В нынешнем плей-офф нет вратаря лучше, чем Сергей Бобровский. Это подтверждают как общие ощущения зрителей, так и разнообразные статистические показатели.

Но даже лучших можно побеждать. Несмотря на высококачественную игру Бобровского, его «Флорида» «горит» в финале «Вегасу», и причина не только в том, что «рыцари» структурно на голову выше своих соперников. Перед «золотой» серией они очень внимательно наблюдали за российским вратарём и не оставили слежку, когда бой начался. Извлечённые и впоследствии скорректированные выводы позволили забросить за спину Бобровскому 13 шайб за четыре матча.

«Голден Найтс» начали финал с простым как три копейки расчётом. Бесцеремонно заваливаясь на пятак, они старались максимальным образом закрыть Сергею обзор или заставить его хаотически двигаться в поисках шайбы. В предыдущей серии «Каролина», руководствуясь аналогичными соображениями, загрузила Бобровскому половину своих голов — три из шести.

В стартовом матче финала «Вегас» выжал из этой практики ровно те же 50% успеха. Две шайбы из четырёх (раз, два) случились исключительно за счёт интенсивного экранирования.

Но со временем «пантеры» подстроились и научились эффективнее тушить пожары, и тогда «рыцари» активировали другую «примочку». Резкий и не вполне очевидный перевод из-за ворот на дальнюю штангу оказался тем инструментом, который «Флорида» по-прежнему не может вывести из строя. Джонатан Маршессо воспользовался им дважды, причём с передач разных партнёров. Здесь экс-форварду «Пантерз» ассистировал Чандлер Стивенсон: ВИДЕО.

А здесь – Джек Айкел: ВИДЕО.

Некоторые коллеги успели восхититься внезапностью Айкела, но, пожалуй, это тот случай, применительно к которому комментатор нулевых употребил бы термин «домашняя заготовка». Джек ещё лишь оторвался от синей линии, а Маршессо уже пустил корни на точке вбрасывания и вытянул крюк под бросок. И да, обратите внимание, как парни отметили это достижение: синхронно кивнули друг другу в стиле: «Чёрт возьми, это же точно так, как мы чертили на планшете!»

Во многом подобный финт «Вегас» провернул и без участия Маршессо. Во втором матче Барбашёв выкатил на Уайтклауда, защитник не смог оперативно обработать шайбу, но на результат это не повлияло: Бобровский уже успел упасть на щитки и щедро открыл верх: ВИДЕО.

Во второй половине серии «Вегас» нашёл возможности поиграть на хронической проблеме Сергея. Голкипер не вполне уверенно реагирует на броски в «домик» при выходах один на один. В приснопамятном матче со сборной США на ОИ-2014 Бобровский пустил две шайбы от Ти Джея Оши одним способом — между щитков. По примеру американца «Голден Найтс» стараются не закидывать вратаря, а обыгрывать — даже в не самых располагающих к тому ситуациях.

Например, здесь Бретт Хауден летит в толпу, чтобы обвести Бобровского, хотя тот уже присел и оставил без защиты левую половину ворот: ВИДЕО.

Сегодня Чандлер Стивенсон сделал всё по науке: ВИДЕО.

Его первая попытка, в предыдущей игре, была идентичной, но тогда Бобровский справился: ВИДЕО.

При этом броски при 1 в 0 Сергей вылавливает с ловкостью настоящей пантеры — нечего даже пытаться. Самый первый сейв в серии — самое яркое подтверждение: ВИДЕО.

Впрочем, есть и более будничные примеры: ВИДЕО.

Если Бобровский всё же намерен дотащить «Флориду» до Кубка Стэнли, то ему нужно найти противоядие на все три «фишки» «Вегаса», и это вряд ли возможно, потому что в таком случае придётся научиться смотреть сквозь игроков. Но что тут поделаешь: даже лучшие не бывают совершенными.