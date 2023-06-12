Шанс «Флориды» ничтожен, но он есть. Пять команд делали феерические камбэки в финалах НХЛ

Правда, имея 1-3 по ходу решающей серии, отыгралась только одна команда — и этой истории уже больше 80 лет.

Финал НХЛ движется, кажется, к неминуемой развязке. Хоккеистам «Вегаса» осталось одержать одну победу, чтобы вписать свои имена на Кубок Стэнли. «Флорида» не впервые в этом плей-офф встречается со счётом 1-3. Первый раунд с «Бостоном» тоже потребовал от них взять три решающих матча подряд. Но финальная серия — совсем не то же самое. Совершить камбэк на этой стадии турнира — задача куда более сложная, что подтверждает история.

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Сезон-1941/1942. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 4-3 (2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0, 3:1)

Один из самых сложных сезонов в истории НХЛ завершился удивительной победой «Торонто», и даже десятилетия спустя эта версия «Мэйпл Лифс» остаётся без преувеличения уникальной. «Кленовые листья» — 1942 — единственные, кому в финале удалось восстать из пепла после 0-3.

Преимущество «Детройта» нарастало от матча к матчу, но в четвёртой игре наступил радикальный перелом. Концовка ознаменовалась несколькими мощными и массовыми драками, досталось даже арбитру. На него с кулаками полетел тренер-менеджер «Ред Уингз» Джек Адамс. В итоге специалист, как и ещё ряд его игроков, получил дисквалификацию, и дальше ловить «красным крыльям» было нечего.

Сезон-1965/1966. «Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 4-2 (2:3, 2:5, 4:2, 2:1, 5:1, 3:2 ОТ)

Спустя четверть века «Детройт» вновь оказался в незавидной роли команды, упустившей всё. И снова не обошлось без громкого скандала. Шестой матч имел все шансы закончиться красиво, поскольку игра перетекла в овертайм — но закончилась крупной ссорой. «Золотая» шайба «Монреаля» заползла в ворота «Детройта» после столкновения Анри Ришара с вратарём Роже Крозье. «Ред Уингз» долго и интенсивно пытались добиться справедливости от арбитров и протестовали против их решения, однако те были непреклонны. К счастью, на этот раз обошлось без драки.

Кстати, именно в 1966-м «Конн Смайт Трофи» впервые в истории достался хоккеисту проигравшей команды. Обладателем приза самому ценному игроку плей-офф стал Крозье — приятный факт для Сергея Бобровского.

Сезон-1970/1971. «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс» — 3-4 (2:1 ОТ, 5:3, 2:4, 2:5, 2:0, 3:4, 2:3)

К 70-м лига насчитывала уже 14 команд, но на вершину вновь забрался «Монреаль». Причём, в отличие от предыдущего камбэка, «Канадиенс» пришлось приложить ещё больше терпения и нагнать соперника дважды. Неуступчивый «Чикаго», который относительно легко добрался до финала, вёл в серии 2-0 и 3-2, но в ключевой момент дрогнул и два последних матча отпустил.

Сезон-2008/2009. «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3-4 (3:1, 3:1, 2:4, 2:4, 5:0, 1:2, 1:2)

«Детройт» с Дацюком и Зеттербергом отчасти внезапно споткнулся о гораздо менее искушённый «Питтсбург», где Малкин и Кросби только-только вошли в свой прайм. Россиянин, к слову, получил «Конн Смайт», набрав 36 очков, а через пару минут поднял над головой и Кубок Стэнли. При этом на первых порах ничто не указывало на такую развязку. «Питтсбург» «сгорел» в двух гостевых матчах с одинаковым счётом и поставил себя в крайне невыгодное положение. Дома «пингвинам» удалось вернуться в борьбу, но следующий выезд завершился оглушительным поражением. И хотя многим наблюдателям казалось, что разгром надломит команду, этого не случилось. «Пингвинз» выпутался из сложной ситуации благодаря незаметным героям. В седьмом матче дубль оформил Макс Тальбо.

Сезон-2010/2011. «Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» 3-4 (1:0, 3:2 ОТ, 1:8, 0:4, 1:0, 2:5, 0:4)

Ещё более впечатляющий разгром пришёлся на противостояние «Бостона» и «Ванкувера», состоявшееся двумя годами позже. Проиграв в двух стартовых матчах, «мишки» так разъярились, что в следующем не оставили от соперника мокрого места, а ещё через день наотрез отказались пропускать.

Хищный запал «Брюинз» иссяк к пятой игре, когда «Кэнакс» вернули серию в рациональное русло. Однако финал всё равно остался за размашистым и щедрым на голы «Бостоном». Две последние игры Бержерон и компания выиграли с общим счётом 9:2. Любопытно, что три серии «Бостона» в чемпионском плей-офф завершились в семи встречах, а ещё одна прошла в одну калитку — 4-0.