«Злодей» рушит стереотипы. «Второй после Макдэвида» станет чемпионом НХЛ до суперзвезды?

За восемь сезонов в лиге Коннор Макдэвид набрал 850 очков, Джек Айкел — 446: учитывая то, что форвардов разделяла лишь одна позиция на драфте, разница колоссальная. С учётом того, сколько грандиозных игроков подарил лиге набор-2015, статус Джека тускнел на фоне успехов Ахо, Коннора (Кайла) и других звёздных форвардов. Шли годы, Айкел не выходил в плей-офф и не смог это сделать даже в первом сезоне в набитом звёздами «Вегасе». Однако в первом же своём кубковом походе Джек уделал Макдэвида — и даже если случится чудо от «Флориды», он был намного ближе к Кубку, чем Коннор когда-то.

При этом репутация Айкела до обмена в «Вегас» была, мягко говоря, подмочена. Всё началось ещё в 2017 году, когда СМИ поразили всех сенсационной новостью: проводящий лишь второй сезон в НХЛ Джек, ещё не выбивавший на тот момент даже 60 очков, откажется от продления контракта, если главным тренером останется Дэн Билсма. Тренер чемпионского «Питтсбурга» не был самой желанной опцией «Баффало», который за пару лет до этого пытался переманить огромными деньгами Майка Бэбкока, но такая наглость всё равно казалась неслыханной для НХЛ.

Джек Айкел на драфте Фото: AP/TASS

Агент Айкела и сам игрок незамедлительно опровергли все слухи, но буквально через полтора дня после выхода инсайда главный тренер был уволен. Вместе с ним отставили и генменеджера Тима Мюррея, который был архитектором перестройки, принёсшей «Баффало» Айкела. Как писали инсайдеры, Мюррей отказался увольнять главного тренера – тогда владелец выгнал обоих. Ожидаемо, что после этого интернет накрыла лавина шуток об играющем генменеджере Айкеле, которому было лишь 20 лет.

В октябре 2017-го Джек получил контракт на $ 10 млн в год и ворвался в топ-5 лиги по зарплате, хотя, как говорил до этого сам, «провёл два посредственных сезона в проигрывающей команде». Ещё через год он получил капитанскую нашивку — возникало ощущение, что клуб пытается дать ему то же, что и Макдэвиду: Коннор примерно в те же сроки подписал контракт на $ 12,5 млн, а «С» засияла на груди вообще в 21 год. Эффективность вложений при этом не была сопоставима: первый сезон «Баффало» при Айкеле так и оставался для клуба лучшим.

Однако в ковидном сезоне-2021 казалось, что «клинки» всё-таки поборются за восьмёрку: в дополнение к многочисленным талантам с драфта с рынка свободных агентов на беспроигрышный однолетний контракт пришёл Тейлор Холл, из «Миннесоты» утянули опытного Эрика Стаала. Однако та команда развалилась после травмы основного вратаря, выдала 18-матчевую серию поражений, и после одной перестройки немедленно началась вторая.

На пресс-конференции после окончания сезона Айкел был почти максимально откровенен для американского стиля общения с прессой: «У нас с клубом небольшое недопонимание. Иногда оно было слишком большим. Думаю, что сейчас для меня самое главное – выздороветь и сделать так, чтобы я мог играть в хоккей в следующем году, где бы то ни было… Но сейчас, очевидно, я здесь».

Помимо турнирной ситуации, вмешалась и медицина. Айкел настаивал на том, чтобы клуб сделал игроку операцию на межпозвоночном диске, аналогов которой в НХЛ на тот момент не было. «Баффало» же не хотел сталкиваться с неизвестностью, которая грозила полной потерей капитана команды, и настаивал на консервативном лечении. Никакого компромисса здесь быть не могло — и «Баффало» в итоге обменял капитана в «Вегас», который предложил самый привлекательный пакет активов.

«Я им так и сказал: «Хотите обменять меня? Без вопросов. А если не хотите, то тоже без обид». Я всего лишь хотел сделать операцию и вернуться к делу – и не надо мне предлагать сращивание. Так что нам совершенно необязательно жечь мосты. Просто дайте мне сделать операцию – и я дальше буду играть за «Баффало» и докажу всем, что здоров […] Я не считаю себя пионером. Я ведь не первый, кому сделают эту операцию. И даже не первый спортсмен. Может быть, я и первый хоккеист, но до меня эту операцию делали другим людям, и всё было великолепно», — говорил Айкел в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни.

Джек Айкел — капитан «Баффало» Фото: AP/TASS

Первый сезон для Айкела в «Вегасе» закончился настоящим конфузом. Джек набрал 25 очков в 34 матчах, что было неплохо для человека, который восстанавливался после операции полгода и не играл в хоккей целый год. Проблема только в том, что в феврале, когда Айкел дебютировал за новый клуб, «рыцари» шли в зоне плей-офф и им не мешала даже лавина травм. При Айкеле «Вегас» проиграл больше матчей, чем выиграл, впервые в своей истории пропустив плей-офф. Смешки, которые и так преследовали форварда, стали ещё сильнее.

Несмотря на то что Айкел стал лучшим бомбардиром «Вегаса» в регулярке, набрав 66 очков, на фоне улетевшего в космос Макдэвида и резкого всплеска результативности американский центр всё равно получал дозу критики. Джек, например, вдрызг провалил январь, в 12 матчах набрав «-10» в полезность – а параллельно Алекс Так в «Баффало» стал частью одного из лучших звеньев лиги и опередил звезду по набранным баллам. Некоторые болельщики в интернете уже стали задаваться вопросом, не пожалел ли «Вегас» о совершённом обмене.

Однако в плей-офф хоккейный мир увидел совершенно другого Айкела. Форвард, который за свою карьеру ни разу не упоминался в голосовании «Селке Трофи», показал, что умеет качественно впахивать в обороне на каждом участке площадки. Эту философию в «Вегас» принёс старомодный Брюс Кэссиди, который даже от Бержерона и Крейчи требовал чётче работать в защите. Ещё в прошлом июле, вскоре после назначения в «Вегас», тренер встретился с первым центром своей команды в массачусетской кафешке — возможно, там и обсуждалась, как Айкелу надо перестроить свою игру.

И в плей-офф тройка Барбашёв — Айкел — Маршессо в первую очередь была превосходна в обороне. Это звено полностью закрыло тройку Драйзайтля во втором раунде, а в финале конференции было эффективно как против звена Сегина, так и против звена Хинца. Хотя Джек во втором раунде уступил Макдэвиду по очкам, в равных составах он обставил первого номера драфта 7:3. Кроме того, по данным продвинутой статистики, именно Айкел чаще всех (и эффективнее) в команде доставляет шайбу в чужую зону — в основном за счёт ведения.

Джек Айкел Фото: AP/TASS

«Если вы посмотрите на Айкела в тот момент, когда наша команда теряет контроль над шайбой, то он всегда идёт первым в отбор, чтобы убедиться, что нашим воротам ничего не будет угрожать. Он всегда создаёт ситуации, когда партнёр просто обязан давать ему шайбу. В своём первом плей-офф НХЛ он уже выглядит как человек, который делает результат, ему потребовалось немного времени для адаптации к плей-офф, но это стандартный процесс для дебютантов», — говорил журналистам Кэссиди.

Возможно, один из ключевых моментов этого финала — момент с пасом Айкела на Джонатана Маршессо во втором матче серии. «Пантеры» только-только забили свой первый гол в матче и могли задышать чуточку свободнее, но Айкел, вернувшийся из раздевалки после убийственного силового от Ткачука, стянул на себя нескольких соперников и отдал пас. После игры Джек никак не критиковал звезду «пантер» за силовой — ответки на льду было более чем достаточно. Это знак настоящего величия, которое уже сравнивали с шайбой Пола Карии в финале-2003 после чудовищного хита от Скотта Стивенса.

Вероятно, уже завтра Айкел поднимет над головой первый Кубок Стэнли в карьере — максимально выстраданный и не особо ожидаемый летом 2022-го. Если кудрявый уроженец Массачусетса это сделает, то можно будет задуматься о том, как игра одного хоккеиста зависит от его окружения и как сложно оценивать человека в компании ещё 17 игроков. Сэм Райнхарт и Брэндон Монтур, которые в «Баффало» рядом с Айкелом получали такую же порцию критики, легко подтвердят.