«Вегас» — чемпион НХЛ! Клуб с шестилетней историей взял Кубок Стэнли, унизив «Флориду»

В этом финале была только одна команда. Ликуй, Лас-Вегас!

Пятый матч финала Кубка Стэнли-2023 сразу напоминал последнюю игру сезона. В четырёх предыдущих встречах «Вегас» выглядел значительно сильнее «Флориды», а единственную победу «пантеры» одержали во многом вопреки логике и благодаря везению и Сергею Бобровскому.

У «рыцарей» была шикарная возможность завоевать первый в истории трофей на домашней площадке, «Флорида» же не смогла выставить на пятую игру Мэттью Ткачука – сердце, душу и лидера команды. Американец не переоделся на матч из-за «неназванной травмы», и вместо него в составе «пантер» внезапно оказался Григорий Денисенко, почти весь сезон проведший в АХЛ.

Игра началась на встречных курсах, у «Флориды» были шансы открыть счёт, в том числе момент упустил и Денисенко, выигравший в одном из эпизодов борьбу на пятачке у двух игроков «Вегаса», но не дотянувшийся до шайбы. Но затем наступило время удалений, которое и расставило всё по местам. При этом своё большинство «рыцари» не использовали, зато в меньшинстве Марк Стоун перехватил шайбу на своей синей линии, приехал к воротам Бобровского и, не встретив достойного сопротивления, легко переиграл россиянина в ближнем бою.

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Пропустив, «Флорида» занервничала, раскрылась, пошла вперёд и стала допускать фирменные чудовищные провалы. После одного из них Бобровский совершил фантастический сейв, выбросив клюшку, но через секунду Николас Хаг всё-таки запихал шайбу за ленточку.

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В ответ «пантеры» провели несколько атак, пару раз потревожили Эдина Хилла, но действиям «Флориды» не хватало основательности и остроты, при этом «Вегас» продолжал держать Бобровского в тонусе, не думая успокаиваться и готовиться праздновать успех.

Второй период начался для гостей просто отлично – дальний бросок Аарона Экблада достиг цели, благодаря своей точности и мощному трафику на пятачке.

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Но затем «Вегас» ни на секунду не дал «Флориде» помечтать о камбэке. «Рыцари» вернули игру в зону «пантер», провели несколько затяжных атак, а во второй половине периода просто уничтожили соперника. С 31-й по 40-ю минуты матча хозяева забросили четыре шайбы на разный вкус, сняв все вопросы о победителе игры, серии и сезона и превратив в пустую формальность третий период. «Флорида» сдалась в этой встрече задолго до второго перерыва.

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На 49-й минуте о себе в этой встрече напомнил Иван Барбашёв. Российский форвард забил первый гол в финале, с пятачка переиграв несчастного Бобровского.

При счёте 7:1 «Вегас» бросил играть, что позволило злой на самой себя «Флориде» слегка подсластить пилюлю унизительного поражения. «Пантеры» усилиями Райнхарта и Беннетта забили два гола за три минуты и даже смогли создать видимость интригующей концовки, заменив вратаря шестым полевым за шесть с половиной (!) минут до сирены. Но это привело лишь к тому, что капитан «рыцарей» Марк Стоун оформил хет-трик броском по пустым воротам. Ну а точку в матче за 55 секунд до сирены поставил Николя Руа, установивший окончательный счёт — 9:3!

Итак, «Вегас» — чемпион НХЛ! Клуб из штата Невада, который был создан с нуля лишь в 2017 году, уже стал обладателем Кубка Стэнли. И совершенно заслуженно! «Рыцари» с первых дней своего существования задрали высокую планку (помните же феноменальное выступление команды Жерара Галлана в регулярке и выход в финал НХЛ с «Вашингтоном»?), затем сосредоточились на планомерном, вдумчивом строительстве сбалансированной, глубокой по составу команды, и вот она награда за стабильный и качественный труд менеджмента и костяка. Браво, «Вегас»! В НХЛ теперь новый чемпион.