В России – ещё один двукратный обладатель Кубка Стэнли! Барбашёв покорил НХЛ в новом клубе

«Флорида» рассыпалась в пятом матче финальной серии НХЛ и окончательно уступила Кубок Стэнли «Вегасу». Одну из девяти шайб в заключительном матче сезона забросил Иван Барбашёв – он отличился в середине третьего периода.
Нападающий во второй раз в карьере стал обладателем главного командного трофея в клубном хоккее. Ранее он покорил лучшую лигу мира в сезоне-2018/19. Тогда Барбашёв защищал цвета «Сент-Луис Блюз». В 80 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 26 (14+12) очков, а в 25 играх плей-офф добавил на персональный счёт ещё 6 (3+3) результативных баллов.
Предыдущий финал получился для Барбашёва гораздо более сложным: «Блюз» лишь в семи матчах сломили сопротивление «Бостона». Новые партнёры Ивана уложились в пять встреч, да и сам форвард сыграл гораздо более значительную роль в общем успехе. 49-й номер «Голден Найтс» стал автором шести голов и одиннадцати ассистов. Барбашёв занял место в первом звене чемпионов рядом с Джеком Айкелом и Джонатоном Маршессо.
Кроме довольно результативной игры, Барбашёв отличился и силовой. Благодаря сокрушительным хитам Иван регулярно попадал в хайлайты и заголовки новостей, а иногда и в штрафной бокс.
Барбашёв пополнил состав «Вегаса» в конце февраля. «Сент-Луис» обменял его на 20-летнего канадца Зака Дина. «Он с радостью воспринял этот обмен. Естественно, это не было для него новостью. Мы понимали, куда идём. Этим летом Иван выходит на рынок свободных агентов, и поэтому для него это вызов – побороться за очередной Кубок Стэнли», – агент хоккеиста Дэн Мильштейн как в воду глядел, комментируя трансфер клиента.
Вопрос будущего места работы для Барбашёва открыт. По нынешнему контракту он зарабатывает $ 2,25 млн и после успешного сезона наверняка потребует приличную прибавку. Между тем у «Вегаса» не так много свободного пространства под потолком зарплат, поэтому при желании сохранить Барбашёва менеджерам «рыцарей» придётся идти на большие жертвы.
Из-за запрета НХЛ Барбашёв не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию. Четыре года назад Иван выставлял трофей в родной Москве. По словам брата Сергея, это был последний раз, когда нападающий приезжал в Россию. «Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США, – рассказал недавно Сергей. – Почему там? Условия другие: всё удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России и после возвращения его отправили в клуб АХЛ».
Помимо Барбашёва, дважды обладателями Кубка Стэнли в качестве хоккеистов становились десять россиян: вратарь Андрей Василевский, защитники Сергей Зубов, Олег Твердовский, Антон Бабчук, Вячеслав Войнов, Михаил Сергачёв, а также нападающие Вячеслав Козлов, Сергей Немчинов, Павел Дацюк, Никита Кучеров.
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