ИИХФ не поздравила Барбашёва, в «Спартаке» новый трансфер. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 14 июня 2023 года.

«Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.

Таким образом, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/2023.

В первом периоде было забито всего два гола. На 12-й минуте отличился Марк Стоун, а на 14-й забил Николас Хаг.

Во втором периоде за «Вегас» забивали Алекс Мартинес, Райлли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадио. У «Флориды» отличился только Аарон Экблад.

В третьем отрезке игры забил и российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился в этом периоде и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт.

«Отклонили предложение «Сент-Луиса», чтобы получить шанс на Кубок Стэнли»

Агент нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн сообщил, что в феврале россиянин отклонил предложение «Сент-Луиса» и решил перейти в клуб, где будет иметь реальные шансы на Кубок Стэнли. Форвард перед дедлайном пополнил состав «Вегаса», с которым сегодня стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Мы отклонили контрактное предложение от «Сент-Луиса» в феврале и договорились с генменеджером (Даг Армстронг. — Прим. «Чемпионата»), что Ваню обменяют в клуб, где он сможет победить, дадут ему шанс в команде-контендере побороться за второй Кубок Стэнли. В итоге был произведён обмен с «Вегасом», Ваня вышел на совершенно другой уровень. Свой второй Кубок он взял не просто как один из хоккеистов команды, а как один из её лидеров. Я за него очень горд и рад. Желаю ему выиграть ещё один Кубок Стэнли», – сказал Мильштейн.

Дэн Мильштейн и Иван Барбашёв Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

ИИХФ не добавила Барбашёва в поздравление с чемпионством «Вегаса»

Международная федерация хоккея поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли. ИИХФ на своей странице в одной из соцсетей выложила картинку с поздравлениями, где игроки «Голден Найтс» изображены в форме своих национальных команд. При этом пресс-служба ИИХФ отметила аккаунты сборных США, Канады, Швеции и Латвии. На картинке не оказалось российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва и отметки сборной России.

«Вегас» в финале Кубка Стэнли представляли 16 канадцев, три американца и по одному представителю Швеции, Латвии и России.«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. Свой первый Кубок Стэнли россиянин выиграл в 2019 году в составе «Сент-Луиса».В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.

В ИИХФ всё разъяснили: В ИИХФ объяснили, почему не добавили Барбашёва в поздравление «Вегаса» с чемпионством

«Очень неприятно так завершать сезон». Бобровский — о 3:9 в решающем матче Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги сезона и заявил, что команда будет и дальше прогрессировать и рассчитывать на победу в Кубке Стэнли. В решающем пятом матче финальной серии «Пантерз» разгромно уступили «Вегасу» со счётом 3:9.

«Я горжусь ребятами, для меня было привилегией играть и биться вместе с ними. Очень неприятно проигрывать с таким счётом и завершать сезон таким образом. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу в первую очередь запомнить это.

В прошлом году мы выиграли только одну серию плей-офф, а в этом мы прошли три раунда. Наша команда прогрессирует. Мы дошли до финала и рады этому. В следующем сезоне у нас будет ещё одна возможность взять Кубок Стэнли», – цитирует Бобровского пресс-служба лиги.

В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.

Реакция Сергея на неудачу: Сергей Бобровский отреагировал на поражение в финале Кубка Стэнли

«Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере крайнего нападающего – 32-летний Галимов забросил 15 шайб и набрал 29 (15+14) очков в 73 матчах, став одним из лучших снайперов «Нефтехимика». В сезоне-2019/2020 форвард уже выступал за «Спартак», проведя 37 игр, и набрал 12 очков — забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Всего на счету нападающего 171 (86+85) очко в 532 матчах КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и ХК «Сочи».