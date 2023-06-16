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Новости дня в хоккее за 16 июня 2023 года, Ничушкина ждут в США, Ткачук рассказал ключевые подробности своей травмы

Ничушкина ждут в Америке, лидер «Флориды» рассказал о страшной травме. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 16 июня
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Рекордсмена «Амура» в субботу похоронят в Хабаровске.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 июня 2023 года.

«С кровати мне помог встать брат, а на матч одевали партнёры»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал свою травму, полученную в начале третьей игры финала Кубка Стэнли с «Вегасом». Форвард принял участие в четвёртом матче, но на пятый выйти не смог. Позднее стало известно, что Ткачук получил перелом грудины.

«Рад, что смог попытаться сыграть в четвёртом матче, но понимал, что я не в порядке. У нас в составе было ещё 12 нападающих, которые были лучше меня. Знал, что я не готов, но пытался выложиться полностью. Я могу высоко держать голову, зная, что сделал всё возможное, что было в моих силах.

Следующие несколько дней после третьей игры были довольно тяжёлыми. Почти всё это время я провёл в кровати. Все вокруг оказали мне неоценимую помощь, чтобы я сыграл в четвёртом матче. Мой брат был со мной, ему пришлось помочь мне одеться, чтобы прийти на арену. Я просил парней помочь завязать мне шнурки на коньках и надеть форму, они помогли мне во всём», – цитирует Ткачука пресс-служба лиги.

«Флорида» уступила «Вегасу» в пяти матчах финала Кубка Стэнли. В прошедшем плей-офф Ткачук стал лидером «Пантерз» по очкам, набрав 24 (11+13) результативных балла в 20 матчах.

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Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Российский нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо Эвеланш» к началу сезона-2023/2024 после того, как покинул команду во время плей-офф, сообщает The Denver Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что команда ожидает, что Ничушкин вернётся к началу сборов в сентябре.

Напомним, последний раз Ничушкин играл во втором матче серии плей-офф первого раунда с «Сиэтл Кракен». Согласно отчёту Департамента полиции Сиэтла, 23 апреля, в день третьей встречи, в Сиэтле в гостиничном номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина, из-за чего врач команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу. Самого хоккеиста, как отмечалось, в сопровождении охранника увезли из отеля.

Только в середине июня Ничушкин впервые попал на фото после инцидента.

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Прощание с рекордсменом «Амура» Дмитрием Тарасовым состоится 17 июня

«Амур» в официальном телеграм-канале сообщил, когда пройдёт прощание с легендой клуба, нападающим Дмитрием Тарасовым.

«Прощание с Дмитрием Тарасовым пройдёт в эту субботу (17 июня. — Прим. «Чемпионата»). Верхний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь им. Славы) с 12:00 до 13:30. Похоронят Дмитрия в 14:00 на центральном кладбище города», — говорится в сообщении.

Отметим, что время указано по Хабаровскому часовому поясу. В Москве меньше на семь часов. Напомним, 14 июня стало известно об уходе из жизни Тарасова. Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он дважды играл за «Амур»: с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

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Министр спорта Татарстана рассказал о финансировании «Ак Барса» и «Рубина»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о финансировании местных команд — хоккейного «Ак Барса» и футбольного «Рубина».

«С деньгами всегда есть проблемы, даже при их наличии. Но вроде никаких сбоев нет, мы живём с теми партнёрами, которые существуют, — «Татнефть» у «Ак Барса» и «Сибур» у «Рубина». Все обязательства были выполнены, и по новому сезону, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в Российскую футбольную Премьер-Лигу.

«Ак Барс», в свою очередь, стал первым в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате. Кроме того, казанцы добрались до финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА и даже отыгрались со счёта 1-3, но всё равно уступили армейцам.

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Источник: «Ак Барс» превышает потолок зарплат на 35 млн, Радулов получает 90 млн

Мишарин завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский состав клуба ВХЛ «Горняк-УГМК»

Клуб ВХЛ «Горняк-УГМК» объявил тренерский состав на сезон-2023/2024. Примечательно, что в него вошёл бывший защитник клубов КХЛ Георгий Мишарин. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором завершении игровой карьеры защитника.

Как сообщает пресс-служба «Горняка-УГМК», Мишарин будет занимать должность тренера по работе с защитниками. Будучи игроком, Мишарин провёл за «Автомобилист» 82 матча в регулярных чемпионатах и четыре в плей-офф.

Главным тренером ХК «Горняк-УГМК» остаётся Алексей Алексеев, который дважды подряд выводил клуб в 1/4 финала Кубка Петрова. Тренером по работе с атакующими игроками «Горняка-УГМК» назначен 55-летний специалист Борис Тимофеев. Продолжит свою работу в «Горняке-УГМК» специалист по работе с вратарями Рустэм Ганеев.

Между тем покинули тренерский штаб «Горняка-УГМК» Юрий Панов (в «Динамо» Санкт-Петербург) и Владислав Отмахов, который накануне возглавил клуб ВХЛ «Южный Урал» (Орск).

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