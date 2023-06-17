Трогательный жест «Амура» и аномальная результативность в НХЛ. Итоги дня в хоккее

В Северной Америке хоккеисты ушли на второй план, и всё внимание переключилось на менеджеров.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 июня 2023 года.

«Ванкувер» выкупил контракт Экман-Ларссона с зарплатой в $ 8,25 млн ещё на четыре года

«Ванкувер» выкупил контракт защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает пресс-служба клуба. У шведского хоккеиста оставалось ещё четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой $ 8,25 млн.

Командам НХЛ разрешено выкупать контракт игрока, чтобы получить снижение потолка заработной платы в течение периода, вдвое превышающего оставшуюся продолжительность контракта. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн. Если бы «Кэнакс» сохранили Экман-Ларссона, только за следующие два года ему заплатили бы в общей сложности $ 18,5 млн.

За два сезона в составе «Вакунвера» шведский защитник провёл 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко при показателе полезности «-19».

«Торонто» ведёт переговоры о подписании долгосрочного контракта с Мэттьюсом

«Торонто» хочет подписать с Остоном Мэттьюсом долгосрочный контракт на восемь лет, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Сообщается, что генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг уже встретился с игроком.

25-летний нападающий получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом $ 11,6 млн действует до завершения сезона-2023/2024.

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок в восемь лет. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. Я убеждён, что он подпишет контракт с «Лифс», и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. Все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться в клубе», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Ранее президент «Торонто» Брэндан Шэнахан сообщал, что клуб планирует переподписать всех своих лидеров.

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше шести голов за игру в двух сезонах подряд

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забрасывали больше шести шайб за игру в двух сезонах подряд, сообщает пресс-служба лиги.

Средняя результативность розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 составила 6,29 гола за игру. В 2022 году показатель составлял 6,32, в 2021 году – 5,48. Таким образом, этот показатель превысил отметку в шесть голов за игру в двух сезонах подряд впервые за 30 лет. В прошлый раз такой отрезок продолжался с 1979 по 1993 год.

Отметим, что средняя результативность регулярного чемпионата НХЛ составила 6,36 гола за игру и стала лучшей с сезона-1993/1994.

Напомним, обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» в пяти матчах. Средняя результативность матчей финальной серии составила 7,6 шайбы. Общая разница голов в финале составила 26-12 в пользу «Вегаса».

«Амур» вывел из обращения номер умершего Дмитрия Тарасова

«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-форварда команды Дмитрия Тарасова, сообщает пресс-служба клуба.

«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей Дмитрия Тарасова с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения. С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, 14 июня стало известно об уходе из жизни Тарасова. Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

В «Эдмонтоне» поделились планами на Клима Костина, у которого заканчивается контракт

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился планами на российского нападающего Клима Костина, контракт которого подходит к концу.

«Есть ли какие-то опасения, что Костин пойдёт в арбитраж, и как это может отразиться на нашем потолке зарплат? Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько контактов на этот счёт. Посмотрим, куда мы придём.

Конечно, важно иметь нижнюю топ-6, как мы увидели в прошлом году. Мы подписали контракт с Дереком Райаном. Я провожу переговоры с Янмарком, общался по поводу Клима Костина. У нас есть Дилан Холлоуэй. Я должен отправиться в [тренировочный] лагерь и узнать о Рафаэле Лавуа. Но важно собрать нижнюю топ-6, которая может проводить силовые приёмы, «убить» меньшинство и, возможно, внести свой вклад в нападении.

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Что касается свободных агентов [для нижней топ-6], то у нас нет игроков с $ 4 млн, $ 5 млн или $ 6 млн. Я даже не уверен, что у нас есть игроки на $ 2,5 млн или $ 3 млн. Возможно, это будет шестой или седьмой защитник. Конечно, у нас есть Броберг и Деарне. Я должен решить, что именно сделаю с этими двумя парнями. Мне нужно разобраться с нижней частью списка форвардов», — приводит слова Холланда The Athletic.