Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее за 17 июня 2023, в НХЛ зафиксировали аномальную результативность

Трогательный жест «Амура» и аномальная результативность в НХЛ. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Главные новости в хоккее за 17 июня
Аудио-версия:
Комментарии
В Северной Америке хоккеисты ушли на второй план, и всё внимание переключилось на менеджеров.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 17 июня 2023 года.

«Ванкувер» выкупил контракт Экман-Ларссона с зарплатой в $ 8,25 млн ещё на четыре года

«Ванкувер» выкупил контракт защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает пресс-служба клуба. У шведского хоккеиста оставалось ещё четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой $ 8,25 млн.

Командам НХЛ разрешено выкупать контракт игрока, чтобы получить снижение потолка заработной платы в течение периода, вдвое превышающего оставшуюся продолжительность контракта. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн. Если бы «Кэнакс» сохранили Экман-Ларссона, только за следующие два года ему заплатили бы в общей сложности $ 18,5 млн.

За два сезона в составе «Вакунвера» шведский защитник провёл 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко при показателе полезности «-19».

«Торонто» ведёт переговоры о подписании долгосрочного контракта с Мэттьюсом

«Торонто» хочет подписать с Остоном Мэттьюсом долгосрочный контракт на восемь лет, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Сообщается, что генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг уже встретился с игроком.

25-летний нападающий получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом $ 11,6 млн действует до завершения сезона-2023/2024.

«Я думаю, что «Торонто» постарается подписать его на максимальный срок в восемь лет. Не знаю, какова вероятность такого исхода, но они попытаются это сделать. Я убеждён, что он подпишет контракт с «Лифс», и по-прежнему верю в это. Обе стороны понимают, что с этим решением не стоит затягивать. Клубу нужно принимать ряд решений с прицелом на долгий срок. Все, включая представителей игрока, признают, что он хочет остаться в клубе», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Материалы по теме
Суперзвёзды не помогли самому популярному клубу НХЛ. «Торонто» начинает новую жизнь
Суперзвёзды не помогли самому популярному клубу НХЛ. «Торонто» начинает новую жизнь

Ранее президент «Торонто» Брэндан Шэнахан сообщал, что клуб планирует переподписать всех своих лидеров.

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забивали больше шести голов за игру в двух сезонах подряд

Впервые за 30 лет в плей-офф НХЛ забрасывали больше шести шайб за игру в двух сезонах подряд, сообщает пресс-служба лиги.

Средняя результативность розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 составила 6,29 гола за игру. В 2022 году показатель составлял 6,32, в 2021 году – 5,48. Таким образом, этот показатель превысил отметку в шесть голов за игру в двух сезонах подряд впервые за 30 лет. В прошлый раз такой отрезок продолжался с 1979 по 1993 год.

Отметим, что средняя результативность регулярного чемпионата НХЛ составила 6,36 гола за игру и стала лучшей с сезона-1993/1994.

Материалы по теме
Гений менеджера и ошибки конкурентов. Как в «Вегасе» собрали чемпионскую команду
Гений менеджера и ошибки конкурентов. Как в «Вегасе» собрали чемпионскую команду

Напомним, обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» в пяти матчах. Средняя результативность матчей финальной серии составила 7,6 шайбы. Общая разница голов в финале составила 26-12 в пользу «Вегаса».

«Амур» вывел из обращения номер умершего Дмитрия Тарасова

«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-форварда команды Дмитрия Тарасова, сообщает пресс-служба клуба.

«В знак уважения к заслугам хабаровского воспитанника, чемпиона России и лидера «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей Дмитрия Тарасова с сегодняшнего дня номер 14 выведен из обращения. С этого сезона номер 14 запрещено использовать игрокам команды для выступления в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, 14 июня стало известно об уходе из жизни Тарасова. Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он играл за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Скоропостижная смерть. В 44 года не стало чемпиона России Дмитрия Тарасова
Скоропостижная смерть. В 44 года не стало чемпиона России Дмитрия Тарасова

В «Эдмонтоне» поделились планами на Клима Костина, у которого заканчивается контракт

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился планами на российского нападающего Клима Костина, контракт которого подходит к концу.

«Есть ли какие-то опасения, что Костин пойдёт в арбитраж, и как это может отразиться на нашем потолке зарплат? Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько контактов на этот счёт. Посмотрим, куда мы придём.

Конечно, важно иметь нижнюю топ-6, как мы увидели в прошлом году. Мы подписали контракт с Дереком Райаном. Я провожу переговоры с Янмарком, общался по поводу Клима Костина. У нас есть Дилан Холлоуэй. Я должен отправиться в [тренировочный] лагерь и узнать о Рафаэле Лавуа. Но важно собрать нижнюю топ-6, которая может проводить силовые приёмы, «убить» меньшинство и, возможно, внести свой вклад в нападении.

Материалы по теме
Стали известны планы генерального менеджера «Далласа» на Евгения Дадонова

Что касается свободных агентов [для нижней топ-6], то у нас нет игроков с $ 4 млн, $ 5 млн или $ 6 млн. Я даже не уверен, что у нас есть игроки на $ 2,5 млн или $ 3 млн. Возможно, это будет шестой или седьмой защитник. Конечно, у нас есть Броберг и Деарне. Я должен решить, что именно сделаю с этими двумя парнями. Мне нужно разобраться с нижней частью списка форвардов», — приводит слова Холланда The Athletic.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023