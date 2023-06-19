«Атакующий гений, а высокомерие можно простить». Что говорят в Америке о Матвее Мичкове

До драфта НХЛ остаётся всего 10 дней, а главная его загадка – вовсе не то, кто станет первым номером. Коннор Бедард, это всем известно. Главная загадка – это Матвей Мичков и бурные дискуссии вокруг его персоны, которые развернулись за океаном.

Дело даже не в хоккейных способностях игрока и не в том, что в этом сезоне за ним было сложно следить вживую, а на международной арене он не выступал. А в его непростом характере и в том, что он окружён ореолом тайны и, кажется, совсем не спешит отвечать на запросы клубов НХЛ об интервью. Перевели, что говорят о Матвее в последнее время.

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«Это атакующий гений, а высокомерие можно простить»

В подкасте The Athletic Hockey Show специализирующиеся по юниорам журналисты Кори Пронман и Крис Питерс обсуждают характер Матвея и считают, что хоккейные таланты должны перевесить его «колючесть».

«Разговаривая с разными людьми в лиге, я понял, что к Мичкову относятся либо всеми руками за, либо совсем против, третьего не дано. Либо ты веришь в игрока и хочешь его забрать, либо ты будешь рад, если его заберёт кто-то другой.

Я общался с Мичковым один раз, полтора года назад около 10 минут, так что не могу считать себя экспертом по нему. Мне он показался немного дерзким, надменным и высокомерным. Но надо понимать, многие долгие годы говорили всякое о Джеке Айкеле. Уверен, ему сейчас вообще на это наплевать», — сказал Пронман.

«Мало кто из игроков похож на него, мало у кого есть такие же элитные атакующие навыки. Я постоянно говорю, что считаю его атакующим гением, и теперь слышу такое же мнение и от людей из НХЛ. Они говорят, что он гений при игре с шайбой. После таких слов возникает вопрос – насколько агрессивно они хотят действовать? Увидим ли мы агрессивный обмен на более ранний пик, чтобы забрать его высоко? Да, некоторые клубы сомневаются и находят в нём недостатки – не только касательно хоккея, но и в его характере, зрелости. И многие клубы опираются на информацию от источников, от доверенных людей в России. Меня не удивляет, что сейчас всё это начали обсуждать, потому что совершенно точно некоторые клубы хотели бы, чтобы он опустился в рейтинге, чтобы они могли сами его выбрать.

Я встречал высокомерных игроков, некоторые сейчас уже являются обладателями Кубка Стэнли. Иногда высокомерность не помешает. Никто не хочет, чтобы игрок отравлял раздевалку, но люди готовы мириться со многими вещами, если ты хорош. Не на всё надо закрывать глаза только потому, что это хороший игрок, но на высокомерие можно. Учитывая довольно ограниченное общение с игроком, клубам будет непросто понять, как он будет влиять на раздевалку. Но я знаю немало ребят, которые переросли подобные недостатки характера. Клубы, которые хотят выбрать Мичкова, постараются узнать о нём как можно больше. И если их всё устроит, то они пойдут на риск», — считает Питерс.

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«Думаю, он окажется в «Вашингтоне». Будущая звезда сама приплывёт к ним в руки»

Ведущие подкаста 32 Thoughts Джефф Марек и Эллиотт Фридман гадают, что стоит за нежеланием Матвея общаться с клубами НХЛ, и приходят к выводу, что он может делать это специально, чтобы понизить свой рейтинг и попасть туда, куда хочет сам.

«Матвей Мичков – самое интригующее имя на драфте. Всем интересно, насколько поздно он уйдёт? Позже пятого номера «Монреаля»? Или позже шестого пика «Аризоны»? Многим интересно, будет ли он свободен к восьмому пику – «Вашингтона»? У всех свои теории.

Моё любимое в драфте – первое изумление. В прошлом году оно случилось рано, когда Слафковски выбрали под первым номером. Наверняка в этом году такие моменты будут в топ-10, даже в топ-5, но уверен, самое большое изумление будет, когда выберут Мичкова. Я считаю, что он окажется в «Вашингтоне». И они получат будущую звезду, которая сама приплыла к ним в руки.

Если он действительно старается схитрить и оказаться в определённом клубе, то мы все знаем, как тесно связан «Вашингтон» и Леонсис с российскими игроками, в первую очередь с Александром Овечкиным, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки. Может, я смотрю на это поэтично, с точки зрения сюжета, но, на мой взгляд, «Вашингтон» видится очень логичным. Но если вы – «Аризона», как можно не взять Мичкова? Даже без учёта того, общались вы с ним или нет? Ты же берёшь невероятного игрока под шестым номером. Посмотрим», — сказал Марек.

Матвей Мичков Фото: ФХР

«Монреаль» многим кажется логичным, потому что скаутскую службу там возглавляет Ник Бобров, и у него большие связи с Россией. Скажу так – мы знаем, что Мичков приедет на драфт. Главный сюжет до драфта – с кем он будет встречаться? Сейчас это сложно подтвердить, но многие клубы не уверены, что он будет с ними разговаривать.

Он очень талантливый парень, у которого, к сожалению, был травмирующий год. Вокруг него много загадочности, а клубы хотят знать, с кем имеют дело. Ещё я слышал, что даже в России клубам было непросто договориться с ним о встрече. Они пытались назначать встречи, но он не проявлял интереса. Мне сказали, что единственным вариантом поговорить с ним было — поймать его сразу после матча, чтобы пообщаться пару минут.

Так что многим было бы интересно с ним пообщаться, но некоторые клубы ещё не получили подтверждения встречи. Все гадают, есть ли у Мичкова какое-то предпочтение, может, он хочет попасть в какой-то определённый клуб и хитрит, чтобы устроить это. Ещё рано говорить, до драфта остаётся почти две недели, но вокруг него сейчас много тайны. Многие хотят с ним пообщаться, но не уверены, смогут ли это сделать. Так что интрига вокруг Мичкова продолжается», — считает Фридман.