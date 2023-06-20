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Почему Кирилла Капризова выбрали на драфте НХЛ под 135-м номером, как «Миннесота» выбрала Капризова

«Маленький, играет на периметре». Почему Капризова на драфте НХЛ выбрали ниже 134 игроков?
Родион Власов
Драфт Капризова
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Абсолютное большинство скаутов прошли мимо игрока, который решал в «Кузне» уже в 17 лет.

Кажется, десятилетия назад скаутам НХЛ было проще найти неочевидного кандидата для выбора под поздним номером драфта. Тогда не существовало интернета, телевидение охватывало очень мало матчей, и поэтому всем скаутам приходилось смотреть на юных талантов исключительно вживую. Неутомимые следопыты типа Хакана Андерссона готовы были залезть на негостеприимный Урал и шведское захолустье, чтобы найти двух пареньков, которых больше никто толком не видел, но которые принесли «Детройту» славную десятилетку.

В начале XXI века всё иначе. Благодаря показу любых матчей любых лиг в высоком качестве диванным скаутом может почувствовать себя любой прошаренный (да и не только) болельщик. У реальных селекционеров клубов НХЛ данных стало ещё больше — всевозможные метрики продвинутой статистики, различные программы, которые позволяют лучше оценивать игроков. Всё это, кажется, должно свести к минимуму возможность дерзкой кражи в поздних раундах драфта.

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Всё это делает выбор Кирилла Капризова лишь в пятом раунде драфта в 2015-м совсем необъяснимым. Уже тогда все матчи Кирилла были на виду, он играл в КХЛ — но менеджеры всё равно предпочли ему сотню с лишним хоккеистов, из которых многие сейчас прозябают в абсолютной безвестности. Как же так получилось?

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возможно, 4+4 за 31 матч в преддрафтовом сезоне Капризова не впечатляют — однако по сей день это остаётся вторым в истории КХЛ результатом для игрока младше 18 лет (лидирует Тарасенко с 10 баллами). Уже тогда Кирилл не был лимитчиком и начинал сезон в третьем звене, где начинала складываться связка с Райаном Стоу, которая через сезон станет одной из лучших во всей КХЛ — в общем, это было трудно не заметить. На предсезонном Мемориале Глинки Капризов разделил пятое место в гонке бомбардиров, но сам турнир для сборной вышел провальным — это там случились чудовищные 2:11 от Чехии, которые потом попытались объяснить «туманом».

«Капризов — негабаритный форвард с топовыми атакующими навыками. Его трудовой стиль игры словно делает игрока больше, компенсируя размеры. У него отличное катание, буквально за секунды он может развить прекрасную скорость. Капризова сложно оттеснить от шайбы, он всегда находит способ избавиться от давления оппонента. Его способность начинать переход из обороны в атаку впечатляет, у игрока отличный пас. У Кирилла есть все навыки, чтобы стать элитным форвардом в НХЛ: кроме всего прочего, он хорош в форчеке», — писали о Капризове скауты агентства Future Considerations, одного из немногих, что отводили Кириллу позицию даже во втором раунде драфта.

Абсолютное большинство других скаутов, как профессиональных, так и «медийных», про Кирилла не вспоминали. Как позже написал автор The Athletic Скотт Уилер, у этого были две причины: технические (рост в 175 см, игра на периметре, а не на пятаке) и финансовая: боязнь того, что Кирилл не доедет до НХЛ. При этом в 2015-м «русский фактор» на фоне резкого падения курса рубля уже начал разваливаться: за месяц до драфта немало русских игроков, причём даже без громкого имени, отправились в Северную Америку. Примеров, когда талантливый форвард не доезжал до НХЛ вообще, просто не было — только задержка на пару лет.

А вот рост был весомым аргументом. Очень многие менеджеры НХЛ и тогда, и сейчас мыслят в парадигме Бориса Бритвы: «Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». Почти везде выше Капризова в рейтингах стоял, например, Александр Дергачёв. Он не только был на год старше кузнецкого форварда, но и благодаря своему внушительному росту и весу казался вполне безопасным пиком, который всегда может стать игроком нижних звеньев. Кто же мог представить, что талант из системы СКА окажется таким травматичным.

Кирилл Капризов в сборной России

Кирилл Капризов в сборной России

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Тем более удивительно, что Капризова выбрала «Миннесота», чему он сам удивился. У «дикарей» за полтора десятка лет почти не было значимых русских игроков: только Андрей Зюзин, который играл во второй паре. Андрей Назаров сыграл за клуб лишь два матча, а Максим Сушинский уехал из «штата хоккея» со скандалом.

К тому моменту на десяти драфтах «Миннесота» не выбирала игроков из России — возможно, сыграла роль ситуация с задрафтованным в 2004-м Романом Волошенко. Игрок, который был одним из лучших в стране по своему возрасту, резко сдал после первого сезона в АХЛ и бóльшую часть карьеры провёл в ВХЛ — позже ассистент генменеджера говорил, что он попал под дурное влияние партнёра по команде.

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Пик, под которым был выбран Капризов, принадлежал «Бостону», но инициатором обмена стали сами «мишки», которые к тому моменту уже сделали кучу драфт-пиков и вряд ли смогли бы одновременно подписать всех игроков с одного набора. Этот пик взяла «Миннесота» и выбрала игрока, которым скауты «дикарей» реально восторгались. Ассистент генменеджера Брент Флар особенно впечатлился игрой Капризова против Остона Мэттьюса на юниорском турнире в феврале — но, как он говорил позже, клуб следил за Капризовым на всех турнирах сборных, где играл форвард.

«Он очень умный игрок, и у него элитное хоккейное чутьё. Кирилл не слишком высок, но прекрасно сложён, это превосходный талант», — говорил Флар, которого не смущало то, что этого таланта придётся ждать в НХЛ очень долго. Потраченное время того точно стоило.

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