«Маленький, играет на периметре». Почему Капризова на драфте НХЛ выбрали ниже 134 игроков?

Кажется, десятилетия назад скаутам НХЛ было проще найти неочевидного кандидата для выбора под поздним номером драфта. Тогда не существовало интернета, телевидение охватывало очень мало матчей, и поэтому всем скаутам приходилось смотреть на юных талантов исключительно вживую. Неутомимые следопыты типа Хакана Андерссона готовы были залезть на негостеприимный Урал и шведское захолустье, чтобы найти двух пареньков, которых больше никто толком не видел, но которые принесли «Детройту» славную десятилетку.

В начале XXI века всё иначе. Благодаря показу любых матчей любых лиг в высоком качестве диванным скаутом может почувствовать себя любой прошаренный (да и не только) болельщик. У реальных селекционеров клубов НХЛ данных стало ещё больше — всевозможные метрики продвинутой статистики, различные программы, которые позволяют лучше оценивать игроков. Всё это, кажется, должно свести к минимуму возможность дерзкой кражи в поздних раундах драфта.

Всё это делает выбор Кирилла Капризова лишь в пятом раунде драфта в 2015-м совсем необъяснимым. Уже тогда все матчи Кирилла были на виду, он играл в КХЛ — но менеджеры всё равно предпочли ему сотню с лишним хоккеистов, из которых многие сейчас прозябают в абсолютной безвестности. Как же так получилось?

Кирилл Капризов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возможно, 4+4 за 31 матч в преддрафтовом сезоне Капризова не впечатляют — однако по сей день это остаётся вторым в истории КХЛ результатом для игрока младше 18 лет (лидирует Тарасенко с 10 баллами). Уже тогда Кирилл не был лимитчиком и начинал сезон в третьем звене, где начинала складываться связка с Райаном Стоу, которая через сезон станет одной из лучших во всей КХЛ — в общем, это было трудно не заметить. На предсезонном Мемориале Глинки Капризов разделил пятое место в гонке бомбардиров, но сам турнир для сборной вышел провальным — это там случились чудовищные 2:11 от Чехии, которые потом попытались объяснить «туманом».

«Капризов — негабаритный форвард с топовыми атакующими навыками. Его трудовой стиль игры словно делает игрока больше, компенсируя размеры. У него отличное катание, буквально за секунды он может развить прекрасную скорость. Капризова сложно оттеснить от шайбы, он всегда находит способ избавиться от давления оппонента. Его способность начинать переход из обороны в атаку впечатляет, у игрока отличный пас. У Кирилла есть все навыки, чтобы стать элитным форвардом в НХЛ: кроме всего прочего, он хорош в форчеке», — писали о Капризове скауты агентства Future Considerations, одного из немногих, что отводили Кириллу позицию даже во втором раунде драфта.

Абсолютное большинство других скаутов, как профессиональных, так и «медийных», про Кирилла не вспоминали. Как позже написал автор The Athletic Скотт Уилер, у этого были две причины: технические (рост в 175 см, игра на периметре, а не на пятаке) и финансовая: боязнь того, что Кирилл не доедет до НХЛ. При этом в 2015-м «русский фактор» на фоне резкого падения курса рубля уже начал разваливаться: за месяц до драфта немало русских игроков, причём даже без громкого имени, отправились в Северную Америку. Примеров, когда талантливый форвард не доезжал до НХЛ вообще, просто не было — только задержка на пару лет.

А вот рост был весомым аргументом. Очень многие менеджеры НХЛ и тогда, и сейчас мыслят в парадигме Бориса Бритвы: «Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». Почти везде выше Капризова в рейтингах стоял, например, Александр Дергачёв. Он не только был на год старше кузнецкого форварда, но и благодаря своему внушительному росту и весу казался вполне безопасным пиком, который всегда может стать игроком нижних звеньев. Кто же мог представить, что талант из системы СКА окажется таким травматичным.

Кирилл Капризов в сборной России Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Тем более удивительно, что Капризова выбрала «Миннесота», чему он сам удивился. У «дикарей» за полтора десятка лет почти не было значимых русских игроков: только Андрей Зюзин, который играл во второй паре. Андрей Назаров сыграл за клуб лишь два матча, а Максим Сушинский уехал из «штата хоккея» со скандалом.

К тому моменту на десяти драфтах «Миннесота» не выбирала игроков из России — возможно, сыграла роль ситуация с задрафтованным в 2004-м Романом Волошенко. Игрок, который был одним из лучших в стране по своему возрасту, резко сдал после первого сезона в АХЛ и бóльшую часть карьеры провёл в ВХЛ — позже ассистент генменеджера говорил, что он попал под дурное влияние партнёра по команде.

Пик, под которым был выбран Капризов, принадлежал «Бостону», но инициатором обмена стали сами «мишки», которые к тому моменту уже сделали кучу драфт-пиков и вряд ли смогли бы одновременно подписать всех игроков с одного набора. Этот пик взяла «Миннесота» и выбрала игрока, которым скауты «дикарей» реально восторгались. Ассистент генменеджера Брент Флар особенно впечатлился игрой Капризова против Остона Мэттьюса на юниорском турнире в феврале — но, как он говорил позже, клуб следил за Капризовым на всех турнирах сборных, где играл форвард.

«Он очень умный игрок, и у него элитное хоккейное чутьё. Кирилл не слишком высок, но прекрасно сложён, это превосходный талант», — говорил Флар, которого не смущало то, что этого таланта придётся ждать в НХЛ очень долго. Потраченное время того точно стоило.