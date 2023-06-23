Обленившийся талант. 30 лет назад в НХЛ задрафтовали главное разочарование в истории

В преддверии драфта НХЛ продолжаем вспоминать исторические сюжеты вокруг одной из главных хоккейных церемоний. В предыдущих выпусках мы вспоминали, как Кирилла Капризова проглядели практически все команды НХЛ, и восторгались драфтом-2003, который подарил лиге поколение звёзд. Сегодня же вспомним игрока, который 30 лет назад котировался на уровне современного Коннора Бедарда, но не реализовал и трети своего потенциала.

В восемь лет маленькому Алексу Дэйглу надоело, что его постоянно выбирают последним, когда во дворе набирают команды, и тогда он попросил родителей записать его в хоккейную школу. Они выполнили эту просьбу, и через 10 лет Канада увидела юниора, который разрывал лигу Квебека. Уже в 16 лет Дэйгл набрал 110 очков, в преддрафтовом году — 137 очков лишь в 53 матчах! Александр чуть ли не в одиночку поднял свою команду со дна таблицы, а вместе с ней и посещаемость лиги Квебека: народ шёл смотреть на паренька, которого уже тогда стали называть Александром Великим.

«Без сомнения, он будет первым номером драфта. Я 16 лет работаю скаутом «Чикаго», и это лучший игрок, который выходил из квебекской лиги, за исключением Марио Лемье», — говорил один из скаутов «ястребов». СуперМарио был кумиром франкофона Дэйгла, но при этом обозреватели чаще сравнивали Алекса с Ги Лефлёром — благодаря выдающейся скорости юного игрока. Тогда лига ещё не сошла с ума по беготне так, как сейчас, но именно скорость Дэйгла в сочетании с его отличной техникой как будто делала его человеком, которого невозможно остановить.

Александр Дэйгл после драфта Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Лотереи драфта в НХЛ тогда не было, и очень быстро стало понятно, что Дэйгл попадёт в «Сан-Хосе» или «Оттаву», которые печально обитали на дне. Обе команды появились на свет после драфта расширения, в начале 1990-х проводившегося по драконовским правилам: команды могли защитить шестнадцать игроков, что сужало выбор новичков до игроков четвёртых звеньев. Неудивительно, что «Оттава» выиграла лишь 10 матчей в своём первом сезоне.

Даже для команды с драфта расширения «сенаторы» были комично плохи. Перед сезоном местная газета отправила в тренировочный лагерь Ларри Скиннера: бывшего хоккеиста, поигравшего в АХЛ и совсем чуть-чуть в НХЛ, а после этого выбравшего работу в прессе. Закончивший карьеру за шесть лет до того Скиннер должен был заняться гонзо-журналистикой, написав в газету о своём опыте работы в тренировочном лагере команды НХЛ. На деле оказалось, что новичок был одним из лучших хоккеистов в составе «Сенс».

Но и этого «Оттаве» было мало: летом один из совладельцев команды перебрал с алкоголем и рассказал журналистам, что команда якобы специально проиграла последний матч регулярки «Бостону», чтобы гарантировать себе первый номер драфта. Магнат уверял представителей прессы, что четыре игрока, которые проявили особое усердие в сливе, гарантированно получили бы места в составе на следующий год. Лига провела специальное расследование, но ничего не выявила — впрочем, это не помешало НХЛ вскоре ввести драфт-лотерею во избежание таких случаев.

Однако Дэйгл должен был прийти и спасти всех. Завышенные ожидания от новичка родились не просто так — лишь за два года до этого вся лига сходила с ума от Эрика Линдроса, который в итоге стоил «Филадельфии» полцарства, и ажиотаж вокруг Дэйгла был этаким афтершоком после землетрясения. «Квебек», который в итоге не смог выбрать Линдроса, решил компенсировать это попыткой побороться за Александра. Если верить слухам, «Нордикс» предлагали «Оттаве» кучу активов, включая Петера Форсберга. «Оттава» отказалась и сделала выбор, который от неё и ожидали.

Серьёзность намерений была показана контрактом: «сенаторы» раскошелились на $ 12,25 млн на пять лет (или $ 2,45 млн в год). Если бы Дэйгл зашёл в лигу с этим контрактом на год раньше, то занял бы третье место по зарплате, уступив лишь Линдросу и Гретцки! Щедрость авансом шокировала остальных менеджеров, и форвард, из-за которого лига ввела драфт-лотерею, через какое-то время стал причиной и лимитирования зарплат новичков.

Впрочем, сперва Дэйгл казался человеком, который стоил этих денег. В своём первом матче с «Квебеком» он сделал две передачи, через два дня оформил дубль в ворота «Сент-Луиса». НХЛ признала Александра лучшим новичком октября. Тренеры были в восторге от звёздного дебютанта и отмечали, что другие команды уже приставляют к Дэйглу персональных опекунов. Впрочем, ещё тогда тренеры беспокоились из-за того, что юный Алекс не горит желанием отрабатывать в обороне, ведь в юниорской лиге ему этого делать и не приходилось.

Как оказалось, 13 очков в первых семи играх были лучшим отрезком в карьере Дэйгла. Параллельно начала восходить звезда Алексея Яшина, который был выбран за год до Алекса под вторым номером. Русский форвард получал в три раза меньше канадской звезды ($ 800 тысяч в год), но стал быстро обходить Дэйгла по продуктивности. В январе-апреле канадец набрал 20 очков, Яшин — 38, в итоге опередив канадца на 28 очков (79 против 51). При этом «Оттава» продвигала на «Колдер» обоих игроков, что было очевидным абсурдом с учётом статистики: партнёры у обоих центров были примерно одинаково плохими. Это стало одним из первых звоночков, которые потом разогнали масштабный конфликт между Яшиным и «Оттавой».

Но сторона Яшина была не единственной, которая удивлялась неравенству зарплат. Осенью 1994-го выбранный в топ-3 драфта чех Радек Бонк тоже захотел себе зарплату Дэйгла, и вряд ли остальные менеджеры лиги сочувствовали «Оттаве», которая создала себе это идиотское положение. В укороченном локаутном сезоне-1995 Дэйгл снова уступил Яшину (37:44 по очкам), и общественное мнение начало потихоньку отворачиваться от канадца, который становился «Алексом №2» в команде.

Когда Александр только заходил в лигу, благодаря внешности его чаще сравнивали с персонажами сериала «Беверли-Хиллз 90210»: это было ещё то время, когда образ типичного хоккеиста ассоциировался с неотёсанной беззубой деревенщиной. Уже в первом сезоне Дэйгл насмешил многих, когда снялся для рекламной кампании хоккейных карточек в образе медсестры — это был лишь один из шести нелепых образов, которые примерил на себя Дэйгл. Уже тогда начинали ходить слухи о том, какие вечеринки закатывал Алекс, и зрители, которые видели, как Дэйгл не старается на льду, аплодировали, когда диктор арены сообщал, что первый номер драфта остался в запасе.

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Клуб долго выгораживал Дэйгла: главный тренер Рик Боунесс якобы был уволен за то, что осенью 1995-го перевёл первого номера драфта в четвёртое звено. Однако хоккеист как будто бы делал всё, чтобы его обменяли. Например, когда команда летела на предсезонную игру, он решил пошутить и сказал скауту команды: «Осторожно, у тебя бомба в ноутбуке». Шутку услышала стюардесса, которая передала её пилоту. Дэйгл выбрал не лучший момент посмеяться, потому что в тот момент в аэропорту стоял самолёт Билла Клинтона. В результате в самолёт ворвалась полиция и ФБР, но всё, что они смогли сделать — высадить Александра и оштрафовать его на $ 300.

«Оттава» до последнего держалась за свою звезду: когда команда представила публике альтернативный логотип, многие с удивлением заметили, что римский центурион чертами подозрительно напоминает Дэйгла. В сезоне-1996/1997 «Оттава» наконец-то вышла в плей-офф, Дэйгл набрал 51 очко в регулярке — правда, его «-33» в полезности делали эти очки почти бессмысленными. В январе 1998-го «Сенаторз» сдались и обменяли Дэйгла в «Филадельфию» — менеджмент «лётчиков» посчитал, что сможет реабилитировать большого таланта и отдал за канадца сразу три актива, среди которых был и сделавший неплохую карьеру в НХЛ Вацлав Проспал.

Старт на новом месте получился неплохим, Дэйгл даже оформил хет-трик в ворота «Детройта», но и в «Филадельфии» он не желал пахать и работать, всего за полгода докатившись до четвёртого звена. Апокрифы говорят, что генменеджер «Филадельфии» Бобби Кларк в итоге лично выгнал бывшего таланта из автобуса и выкинул его вещи вслед. Попытки реанимации карьеры со стороны «Тампы» и «Рейнджерс» тоже были безуспешными — в результате в 25 лет Дэйгл объявил об уходе из хоккея, да никто и не собирался давать ему ещё один шанс.

После этого бывший хоккеист ушёл с головой туда, где, казалось, ему было намного интереснее — в шоу-бизнес, и вместе с бывшим бейсболистом «Монреаля» создал свою продюсерскую компанию. Дэйгл заявил в интервью для радио, что хоккей ему особо никогда и не нравился, а играл он только из-за того, что был так одарён. В Голливуде, впрочем, он всё равно периодически играл в любительской лиге знаменитостей, но и там делал это через раз.

В 2002-м Дэйгл решил вернуться в хоккей, обзвонил множество команд — шанс ему дал только предбанкротный «Питтсбург», однако даже там форвард не смог закрепиться в основе. Через год форвард подписал просмотровый контракт с «Миннесотой», страдавшей от недостатка талантливых форвардов — и внезапно Александр словно возродился, набрав 51 очко в 78 матчах, да ещё и в команде, которой руководил король оборонительных ловушек Жак Лемэр. Казалось, что Дэйгл, которому тогда ещё не стукнуло и 30, всё-таки закрепится в лиге, но грянул локаут, после которого игрок вернулся уже другим. Через год он отправился в Швейцарию, где в тихом курортном Давосе смог играть в хоккей в кайф, не испытывая абсолютно никакого давления.

Александр Дэйгл в «Миннесоте» Фото: BRUCE BISPING/Getty Images

Что всё-таки могло стать причиной краха мегаталанта? Дэйгл сразу отмечал, что хоккей ему не особо интересен — при этом вся семья игрока отличалась хоккейной индифферентностью: отец форварда никогда не носил коньков, мать хоккей вообще не любила, старший брат, как говорил сам Александр, вряд ли знал правила. Хоккей смотрела разве что сестра Дэйгла, но только потому, что «её парню нравилась эта игра». И из такой обстановки Александр ещё и попал в «Оттаву», которая проигрывала 9 игр из 10, при этом от Дэйгла все ждали чудес.

Можно отметить и своеобразный характер Дэйгла, который уже был виден по истории с бомбой. Его самомнение пробивалось ещё на драфте, когда он произнёс печально известную цитату: «Я рад, что меня выбрали под первым номером, потому что никто не помнит второго» (вторым был Крис Пронгер). Перед матчем с «Филадельфией» Линдроса Дэйгл бахвалился, что он лучший из первых двух номеров драфта. Наконец, уже позже Александр неоднократно хвастался перед партнёрами, что встречался с Памелой Андерсон, которая тогда была на пике славы.

Есть и другое мнение.

«Я считаю, с ним вот что произошло: он получил очень серьезную травму, сломав руку. Иногда после травмы очень сложно восстановиться, в первую очередь психологически. Может быть, у него не было статистики, какую сейчас звезды выдают, но по игре на старте карьеры вопросов к нему не было. А после травмы продуктивность у него упала. [...] В плане скоростных качеств это был один из сильнейших игроков в истории хоккея. Чем-то мне его Макдэвид напоминает. Или наоборот — Дэйгл Макдэвида. Александр был игроком плана Коннора. Обыграть, взорваться, на скорости решить момент, забить», — говорил о бывшем одноклубнике Алексей Яшин в интервью «СЭ».

Дэйгл, однако, ни о чём не жалеет. «У меня была отличная жизнь. Я провёл кучу игр, хотя многие говорят, что «я мог стать...». Да, я мог стать, но если вы скажете мне, что мой сын проведёт 650 игр в НХЛ, 200 — в Европе, выиграет два молодёжных чемпионата мира, повидает мир, я буду очень рад такой карьере. Каждый был бы рад. Единственное — было бы здорово начать свою карьеру в 2004-м, когда они изменили правила и сделали игру более скоростной, тогда я был бы невероятен», — говорил Дэйгл журналистам Ottawa Sun.

Дэйглу не надо было величия — он получал огромные деньги за то, что давалось ему легко, и при этом от души веселился. Как говорил кто-то из его партнёров по команде, «вряд ли у Алекса в жизни был хоть один плохой день». И если со спортивной точки зрения несостоявшегося великого игрока осуждать можно, то с диванно-бытовой это сделать очень сложно.