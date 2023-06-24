Крутой российский центр возвращается на родину? За Дер-Аргучинцева идёт настоящая борьба

Принятый в недавнем прошлом новый лимит на легионеров повлёк за собой очередной рост цен на нападающих с российским паспортом. Востребованные отечественные хоккеисты и раньше не жаловались на те условия, которые им выдвигали потенциальные работодатели, а теперь, когда спрос на молодых российских игроков взлетел на небывалую высоту, агенты и их клиенты получили полное право «выкручивать» руки командам, желающим качественно усилиться. Особенно «в шоколаде» оказались центральные нападающие, которых сметают с рынка, как правило, в первую очередь.

В связи с нововведениями ФХР пострадало «Торпедо», которое никак не может договориться о контракте с возвращающимся из фарм-клуба «Торонто» 23-летним центральным нападающим Семёном Дер-Аргучинцевым.

Игрок хочет получить деньги, не устраивающие менеджмент нижегородцев. Очевидно, что команда Ларионова нуждается в мобильном российском центре, выбившем в нынешнем сезоне АХЛ 40 (12+28) очков в 50 играх, но не может пойти на условия хоккеиста из-за скудности своего бюджета. Недавно генеральный менеджер клуба заявил, что «Торпедо» находится на 21–22-й строчке по зарплатной ведомости в лиге. Видимо, поэтому в клубе не желают идти на уступки, и, по всей видимости, в Нижнем Новгороде Семёна точно не будет, нас ждёт обмен. Его участниками на данный момент может стать кто-то из восточных грандов: «Металлург», «Трактор» или «Авангард». Попытаемся выяснить, какой из предложенных вариантов клубами устроил бы «Торпедо», ведь вся инициатива сейчас в их руках и им решать, на что разменивать такой ценный актив.

«Металлург»

Потенциальные участники обмена: н. Канцеров, н. Квочко, з. Ерёменко, з. Орехов

«Металлург» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Магнитка», наверное, сейчас самая остронуждающаяся команда с Востока, которой нужен центральный нападающий в одно-два звено. Список центральных нападающих южноуральцев выглядит так: Зернов, Квартальнов, Неколенко. Андрею Разину предстоит строить новую команду по лекалам атакующего и смелого хоккея, в которую без проблем должен вписаться Дер-Аргучинцев, обладающий скоростным катанием и отличными плеймейкерскими качествами, отлично пригодившимися для управления игрой всего звена. С парой ведущих центров Зернов – Дер-Аргучинцев уже можно решать серьёзные задачи, но, безусловно, «Торпедо» попросит солидную компенсацию.

Роман Канцеров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Нижегородцев может устроить обмен, например, на кого-то из пары нападающих Канцеров – Квочко, каждый из которых имеет отличные показатели за «Стальных Лис», а 18-летний Канцеров так вообще в прошлом сезоне уже поднимался Ильёй Воробьёвым в основную команду. Канцеров – отличный край, который этим летом выходит на драфт НХЛ и должен там быть выбранным довольно высоко. В системе Игоря Ларионова Роман может рассчитывать на игру в любом звене, его хоккейные характеристики никак не противоречат хоккейной идеологии Профессора. Илья Квочко же, к сожалению, к 19 годам начал стагнировать, как это, собственно, и бывает с хоккеистами, пересидевшими в молодёжке. Пару лет назад этот парень по своему возрасту котировался третьим после главных талантов 2004 года – Мичкова и Мирошниченко, поэтому сомневаться в его хоккейном будущем сейчас не приходится.

Безусловно, потеря кого-то из главных талантов в системе может показаться болезненной, но ведь для того, чтобы приобрести кого-то нужного, нужно сначала потерять что-то аналогичное. К сожалению, для магнитогорцев жизнь диктует именно такие правила. В любом случае уже в грядущем сезоне большие шансы проявить себя получат не менее талантливые Юров и Гребёнкин, а пытаться аврально завести всю молодёжь в основу и добиться при этом успеха — задача, прямо скажем, сложная.

Сергей Гомоляко также может пожертвовать защитником Ореховым или Ерёменко. В уход обоих верится с трудом, а вот обмен кого-то одного как дополнение к кому-то из пары Канцеров – Квочко уже может понравиться нижегородцам. Каждый из защитников провёл неплохой прошлый сезон и мало чем будет уступать оборонцам команды Ларионова. Как крепкая боевая единица во вторую-третью пару что Орехов, что Ерёменко вполне могут подойти.

«Металлургу» есть что предложить за Дер-Аргучинцева. Дальше уже на стол переговоров выходят профессиональные качества менеджеров.

«Трактор»

Потенциальные участники обмена: н. Тертышный, н. Шабанов, н. Дорофеев (права), з. Охотюк (права)

«Трактор» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Трактор» тоже нуждается в хорошем центральном нападающем в топ-6. Российский рынок с игроками такого амплуа пуст, а привезти качественного легионера из заграницы сейчас настоящий квест. Заходить в сезон со вторым «центром» Сергеем Калининым не хочется, поэтому вариант с Дер-Аргучинцевым для чёрно-белых актуален.

Уже появлялась информация про возможный обмен игрока на Никиту Тертышного. Данная сделка, по словам агента Тертышного, невозможна, но стоит обратить внимание на слово «пока». Так что не исключал бы вариант, при котором Никита покинет родной город. «Трактор» может включить в сделку права на Павла Дорофеева, которые были приобретены у «Металлурга» три года назад. У Павла непонятное будущее в «Вегасе». Существует вариант, при котором он вернётся в следующем году в Россию. Алексей Волков уже показал, что готов обменивать такой актив и на менее значимого игрока – Данилу Квартальнова, но сделка со «Спартаком» в последний момент сорвалась.

Максим Шабанов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Участником сделки также может стать Максим Шабанов. 49-й номер «Трактора» классно зарекомендовал себя в столице Южного Урала, набрав в прошлом сезоне 31 (18+13) очко в 67 матчах регулярного чемпионата. У Максима хорошее катание, которое может пригодиться в нижних звеньях автозаводцев. На большее рассчитывать Максиму вряд ли приходится. Его хоккейный интеллект и техническая оснащённость ещё оставляют желать лучшего.

В размен могут пойти и права на ещё одного воспитанника «Трактора» 2000 года рождения — Никиту Охотюка, проведшего минувший сезон в системах «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Защитник не стремится возвращаться на Родину, но может привлечь нижегородцев как актив в построение будущего команды.

На месте «Трактора» было бы разумнее предложить «Торпедо» Шабанова, пока на него может быть спрос после удачного сезона, в котором он, по ощущениям, прыгнул выше своих способностей, и, дабы показать серьёзность намерений, отдать права на одного из самых талантливых защитников страны по своему году – Охотюка.

«Авангард»

Потенциальные участники обмена: н. Асташевский, н. Круженков, н. Вяч. Малов

«Аванград» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Центральная ось омского клуба после переезда Алекса Бродхёрста на Дальний Восток на время «осиротела», но на радость болельщикам в клуб вернулся местный любимец Валентин Пьянов. До того, как выяснилось, что «Авангард» основательно интересуется Семёном Дер-Аргучинцевым, предполагалось, что Пьянов уверенно займёт место во втором звене сибирского клуба, но теперь появились сомнения. Наверняка руководство омичей хочет заполучить игрока у «Торпедо», чтобы увеличить конкуренцию в команде за роль в топ-6. Заинтересованность «Авангарда» с каждым днём нарастает, в том числе из-за неопределённости с Александром Дергачёвым, не спешившим подписывать новый контракт, а именно он планируется третьим центром, который может связывать собой и второе звено.

Егор Круженков Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В системе омичей полно шикарной молодёжи, которую, как оказалось, руководство готово использовать в качестве разменной монеты или же вовсе отпускать из клуба. Обмен Муханова на Гераськина и переезд Мирошниченко не дадут соврать.

Семён Асташевский – центральный нападающий, сочетающий в себе классные руки и большую работоспособность. Вполне может вписаться в хоккейную философию Ларионова. Универсальных игроков тренеры любят, к тому же этот обмен будет как раз по позиции.

Вячеслав Малов провёл отличный сезон в МХЛ, ярко проявил себя в финальной серии против нижегородской «Чайки» поэтому наблюдать за его игрой Максим Гафуров и Игорь Ларионов могли, не покидая города на Волге. Малову всего 19, но он уже выглядит как зрелый игрок, способный на новый вызов в карьере. Егор Круженков, пожалуй, менее талантлив, чем Малов и Асташевский, но по нему точно не может быть сомнений, что он готов на постоянной основе играть в КХЛ. В прошлом сезоне он провёл за основную команду 11 матчей и хорошо себя зарекомендовал игроком четвёртого звена. В «Торпедо» Егор сможет претендовать и на более существенную роль в команде.

В ближайшие дни сага с Дер-Аргучинцевым должна подойти к концу. Сейчас нет ясности, как именно будет выглядеть обмен из Нижнего Новгорода. Возможно, «Торпедо» устроит и солидная денежная компенсация за проспекта «Торонто», но навряд ли. Нижегородцы всё ещё находятся в стадии построения той команды, которую хотят видеть в клубе, и Семён в неё вписывается. Менять столь важную для организации персону только на деньги – это не тот путь, на который пойдёт команда, ставшая главной сенсацией прошлого сезона.