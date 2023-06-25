России не испугались. Кто из новых легионеров будет играть в КХЛ?

По состоянию на данный момент на контрактах с российскими клубами Континентальной хоккейной лиги находятся чуть меньше 40 иностранных игроков из числа представителей дальнего зарубежья (Беларусь и Казахстан за скобками). Полностью новый лимит в три легионера пока выбрали только шесть клубов – это «Автомобилист», «Адмирал», «Авангард», «Амур», московское «Динамо» и ХК «Сочи». У других же команд ещё остаются от одной до трёх легионерских вакансий.

При этом львиное большинство иностранных игроков уже обладают опытом выступления в российской лиге. Новые лица в свете известной политической и мировой ситуации не спешат перебираться в КХЛ, а уж тем более подписываться в российские клубы лиги. За несколько дней до окончания первого месяца лета официально зарегистрировано всего лишь два контракта с иностранцами, которые ранее никогда не играли в России. Словацкий защитник Мартин Гернат стал игроком «Локомотива», а канадец Джованни Фьоре отправился на Дальний Восток, заключив соглашение с «Адмиралом».

Ещё один новый легионер должен перебраться в нашу лигу, как только для этого появится юридическая возможность. Голкипер системы «Вашингтона» Зак Фукале до 1 июля находится на контракте в клубе НХЛ, а сразу после его завершения станет игроком «Трактора». Изучим главную информацию об игроках, которые не побоялись приехать в Россию.

Мартин Гернат — в «Локомотив»

Если североамериканцы продолжают более-менее охотно выступать за российские клубы, практически не сталкиваясь на родине с негодованием в свой адрес, то европейцы, делающие выбор в пользу игры в КХЛ, каждый раз сейчас оказываются под настоящим шквалом критики. Не стал исключением из этого правила и бывший лидер сборной Словакии Мартин Гернат.

В мае 2021 года Мартин сыграл первую скрипку в победе словаков над сборной России в матче чемпионата мира. При игре в большинстве за семь минут до конца третьего периода Гернат поразил ворота Александра Самонова, став автором победной шайбы и снискав к себе большую любовь на родине. Спустя полгода Мартин помог национальной команде пробиться на Олимпийские игры через квалификационный отбор, а уже в феврале 2022 года 30-летний защитник впервые в карьере сыграл на Играх. Карьера Мартина в национальной команде развивалась по нарастающей, но теперь путь в сборную на некоторое время ему точно заказан.

Последние два сезона Мартин отыграл в Швейцарии, где демонстрировал отличную результативность в составе «Лозанны». В двух сезонах кряду словацкий оборонец выбил практически идентичные статистические показатели, набрав 29 и 27 очков соответственно. В швейцарском клубе наверняка хотели удержать Герната в своих рядах, но 30-летний защитник получил роскошное предложение от «Локомотива».

По информации коллег из «Спорт-экспресса», зарплата словацкого защитника в Ярославле составит 60 миллионов рублей в год, а ещё 27 миллионов он сможет заработать в виде бонусов. Ради такого предложения бывший проспект «Эдмонтона» может смириться с отлучением от национальной команды. В «Локомотиве» Гернат дополнит и без того очень приличную линию обороны. И теперь у Игоря Никитина появится очень серьёзная головоломка, как лучшим образом распределить игровое время между Андреем Сергеевым, Рушаном Рафиковым, Алексеем Марченко, Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным и, собственно, самим Гернатом. А уж за место в большинстве на синей линии у защитников железнодорожников теперь будет и вовсе убойная конкуренция.

Джованни Фьоре — в «Адмирал»

26-летний уроженец Лаваля имеет в своём послужном списке один матч на уровне НХЛ. В сезоне-2017/2018 канадский форвард дебютировал в этой лиге, в октябре сыграв за «Анахайм». В системе «уток» Фьоре провёл полтора сезона, после чего его начали обменивать из одного клуба в другой. За следующие полтора сезона он побывал в системах «Аризоны», «Торонто» и «Лос-Анджелеса», но в НХЛ больше не вызывался.

Устав от постоянной карьерной чехарды, в 2020 году нападающий перебрался в Европу, подписав контракт с берлинским «Айсбереном». В столице Германии Джованни и провёл три последних сезона, дважды за это время став чемпионом страны (2021, 2022). При этом лучшим в карьере игрока с точки зрения результативности оказался последний сезон, в котором он забросил 21 шайбу в 55 матчах регулярного чемпионата. Вот только весь клуб выступил в чемпионате провальным образом, после двух подряд выигранных чемпионств не сумев пробиться даже в плей-офф.

В «Адмирале» Фьоре дополнил канадскую бригаду легионеров, став третьим представителем этой страны в команде Леонида Тамбиева. Ранее дальневосточники продлили соглашение с защитником Колби Уильямсом и объявили о переходе Тайлера Граоваца, известного по своим выступлениям в КХЛ за минское «Динамо» и «Витязь».

Зак Фукале — в «Трактор»

Переход 28-летнего вратаря в «Трактор» официально ещё не состоялся, но уже давно был подтверждён на уровне руководства челябинского клуба. Ещё в начале июня генеральный менеджер Алексей Волков заявил, что Фукале станет игроком челябинцев после истечения своего контракта в Северной Америке.

Звёздный час Зака в НХЛ пробил в ноябре 2021-го, когда голкипер эффектно дебютировал в североамериканской лиге. В своём первом матче в НХЛ Фукале совершил 21 сейв во встрече с «Детройтом» и стал первым вратарём в истории «Кэпиталз», отметившимся «сухим» матчем в дебютной для себя игре НХЛ. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча даже забрал шайбу для своего голкипера.

В том сезоне Фукале провёл ещё три матча в НХЛ и больше возможности сыграть в лучшей лиге мира не получал. В последнем сезоне ещё один уроженец Лаваля, перебирающийся в это межсезонье в Россию, провёл 38 матчей в регулярке за «Хёрши Бэрс», а в плей-офф окончательно обосновался в статусе бэкапа Хантера Шепарда. 27-летний американец в итоге и стал самым ценным игроком плей-офф и главным героем чемпионского похода фарм-клуба «Вашингтона», тогда как Фукале появился на льду всего в двух матчах.

В Челябинске Зак в новом сезоне образует вратарский тандем с местным воспитанником Сергеем Мыльниковым. Соглашение с 36-летним ветераном Ильёй Проскуряковым в «Тракторе» продлевать не стали, а белорусский голкипер Кирилл Устименко на этой неделе перебрался в «Витязь». Именно на Фукале ляжет основная вратарская нагрузка в следующем сезоне, и от игры канадского голкипера во многом будет зависеть, сумеет ли «Трактор» исправиться за свой последний провал.