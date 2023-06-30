Нужно ли возвращать драфт в КХЛ? Ответ – нет, и вот почему

На днях в НХЛ прошёл очередной драфт, причём в топ-10 попали сразу два россиянина — Дмитрий Симашев из «Локомотива» и Матвей Мичков из СКА.

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Под впечатлением от заокеанского шоу некоторые журналисты стали призывать возродить драфт и в КХЛ. Напомним, на заре развития лиги такая процедура у нас действительно была и довольно быстро превратилась в фарс — клубы с сильными школами защищали свою молодежь, на свободный рынок выходили потенциально далеко не самые сильные юниоры, а апогеем всего действа стали такие курьезные истории, как выбор Коннора Макдэвида «Медвешчаком» на драфте КХЛ-2014. Загребская команда давно не играет в Континентальной лиге, но если вдруг вернется – дождется ли она когда-нибудь приезда суперканадца?

Занимателен и список игроков, которые становились первыми номерами драфта КХЛ. В 2009 году топ-юниором стал Михаил Пашнин, в 2010-м — Дмитрий Яшкин, затем — Антон Слепышев, Денис Александров, Дмитрий Осипов, Кирилл Капризов, Артём Мальцев и Вениамин Баранов. Сколько реальных звезд вы видите в этом списке? Кажется, только двух — Капризова и Яшкина. Причём первый задержался в выбравшей его (вернее, защитившей своего воспитанника) «Кузне» совсем ненадолго, а второй приехал в Россию через девять лет после того драфта и вовсе не в выбравшую его «Сибирь». Пашнин и Слепышев — игроки высокого уровня, но никак не суперзвезды. Где именно сейчас играют Александров, Осипов, Мальцев и Баранов среднестатистический болельщик без подсказки и не вспомнит. В общем, затея изначально была дурацкая и по делу закрылась в 2016 году.

Давайте же разберемся, почему драфт не подходит для России.

Драфт юниоров КХЛ — 2010 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Школы прикреплены к клубам

Собственно, это краеугольный камень, о котором знают примерно все — от Владислава Третьяка до первоклассников этих самых школ. У всех ведущих команд КХЛ есть собственные академии. Существуют у нас и довольно сильные школы, не прикрепленные к профессиональным командам, вроде московской «Руси», но это скорее исключение из правил. Реальность такова, что клубы сами растят себе молодежь и не намерены делиться с кем-то плодами работы. Поэтому для процедуры драфта КХЛ изначально была придумана так называемая «защита». Лучших воспитанников можно было фактически оградить от чьего-либо выбора.

Эта система — наша реальность. И если её сломать, то развалится весь российский хоккей до основания. Зачем «Трактору», «Локомотиву» или СКА вкладываться в молодёжь, если в назначенный срок придёт условный «Нефтехимик» или «Амур» и заберёт пару лучших юниоров? Пусть они сами воспитывают себе смену.

В связке «клуб — школа» есть и важнейший плюс — каждая профессиональная команда может с детства растить игроков по своей системе. Если «Локомотив» и «Трактор» делают ставку на чёткую оборону, а ЦСКА берёт своё силовым давлением, то они могут распространять эти веяния на свои школы и с детства развивать у воспитанников нужные качества. Системный подход сейчас есть не у всех, но это уже вопрос для каждого отдельно взятого клуба. В идеале система должна работать именно так.

Драфт в КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сильные игроки не хотят идти в слабые команды

Главный принцип драфта — первый выбор получает тот, кто плохо сыграл в предыдущем сезоне. Изначально вообще первым выбирал худший клуб, но сейчас в НХЛ ввели жеребьевку для команд, которые не попали в плей-офф. На первый взгляд, такая система должна помочь условной «Аризоне» стать сильнее, но даже за океаном это не работает. В реальности мы получаем Макдэвида, который всю карьеру мучится в «Эдмонтоне», с крайне туманными шансами хоть раз выиграть Кубок Стэнли, и Ковальчука, который стал легендой серой «Атланты», но до трофея в НХЛ так и не добрался.

В КХЛ для амбициозных игроков все гораздо интереснее. Наши лидеры рано или поздно приходят к большим клубным победами. Как тот же Ковальчук, который вернулся домой и трижды смог завоевать Кубок Гагарина. Такой пример мотивирует молодых гораздо сильнее, чем годы прозябания в слабой команде.

Первый выбор на драфте не гарантирует ничего

Если внимательно изучить список клубов НХЛ, которые выбирали первыми на драфте с 2010 года, можно прийти к интересным выводам. Чаще всего лучших юниоров приглашал «Эдмонтон» — четыре раза, дважды первый выбор доставался «Баффало» и «Нью-Джерси», по разу топ-новичок уходил в «Колорадо», «Флориду», «Торонто», «Рейнджерс», «Монреаль» и «Чикаго».

Только в «Эвеланш» смогли как следует воспользоваться своим выбором — пришедший к ним в 2013 году Натан Маккиннон девять лет спустя привёл клуб к победе в Кубке Стэнли. Все остальные о таком могут только мечтать. Даже «Эдмонтон», который на бумаге собрал четырех топ-юниоров во главе с Макдэвидом, в реальности даже до финала конференции за это время добрался лишь раз. Чтобы всухую проиграть там как раз «Колорадо».

Введение системы драфта в КХЛ не поможет условным «Адмиралу» или «Нефтехимику» за пару лет стать претендентами на Кубок Гагарина. А вот планомерная ставка на свои школы и постепенная прокачка команды очень даже поможет. Давайте вспомним, что 30 лет назад, в начале 90-х, Ярославль, Омск, Казань и даже Магнитогорск не были признанными хоккейными центрами. Но, помимо шикарного финансирования профессиональных команд, в своё время они начали вкладываться в школы, выстраивать клубную систему, и сегодня все они реально претендуют на Кубок Гагарина.