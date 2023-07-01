Кто озолотит Орлова? Где окажутся Тарасенко и Кейн? Открытие рынка трансферов НХЛ. Онлайн

Традиционно 1 июля в Северной Америке открывается трансферное окно НХЛ. В этот день клубы лучшей хоккейной лиги мира получают право совершать различные сделки по формированию состава с игроками в статусе неограниченно свободных агентов.

В этот раз на рынке не так уж много интересных «лотов», а топовых россиян без контрактов так и вовсе минимум, но никто не отменял сюрпризы в виде обменов, которые далеко не всегда можно предугадать.

Словом, должно быть интересно, и за всеми перипетиями первых часов и дней работы рынка НХЛ мы будем следить в режиме онлайн-трансляции.