Кто озолотит Орлова? Где окажутся Тарасенко и Кейн? Открытие рынка трансферов НХЛ. Онлайн

Традиционно 1 июля в Северной Америке открывается трансферное окно НХЛ. В этот день клубы лучшей хоккейной лиги мира получают право совершать различные сделки по формированию состава с игроками в статусе неограниченно свободных агентов.
В этот раз на рынке не так уж много интересных «лотов», а топовых россиян без контрактов так и вовсе минимум, но никто не отменял сюрпризы в виде обменов, которые далеко не всегда можно предугадать.
Словом, должно быть интересно, и за всеми перипетиями первых часов и дней работы рынка НХЛ мы будем следить в режиме онлайн-трансляции.
Российские свободные агенты
Среди свободных агентов достаточно и россиян:
Вратарь Семён Варламов
Вратарь Илья Самсонов
Защитник Дмитрий Орлов
Защитник Дмитрий Куликов
Защитник Дмитрий Саморуков
Нападающий Владимир Тарасенко
Нападающий Евгений Дадонов
Нападающий Клим Костин
Нападающий Денис Гурьянов
Нападающий Владислав Наместников
Нападающий Евгений Свечников
Топ-10 свободных агентов НХЛ
Некоторые особенно ценные свободные агенты межсезонья уже успели договориться со своими прежними клубами. Например, вратарь Эдин Хилл и форвард Иван Барбашёв сохранили прописку в Вегасе. Но заметное количество игроков остаётся с неопределённым статусом. Ещё раз посмотрим на топ-10 свободных агентов этого лета:
- Вратарь Фредерик Андерсен
- Вратарь Джонатан Куик
- Защитник Дмитрий Орлов
- Защитник Йон Клингберг
- Защитник Шейн Гостисбер
- Нападающий Патрик Кейн
- Нападающий Райан О’Райлли
- Нападающий Владимир Тарасенко
- Нападающий Макс Пасиоретти
- Нападающий Джеймс ван Римсдайк
- Нападающий Джонатан Тэйвз
- 1 июля 2023
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