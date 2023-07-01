Вот это закупились! «Барыс» выстрелил серией трансферов. Как это изменит клуб из Астаны?

Ничто не могло разбудить застывшее в отпускном состоянии пространство КХЛ… если бы в лиге не существовало «Барыса». Казахстанский клуб лавинообразно ворвался на территорию трансферов и заставил о себе говорить.
В один день астанчане объявили о подписании контрактов сразу с четырьмя известными новичками. В первую очередь «Барыс» закрыл вратарский вопрос: теперь состав команды пополнит Эдди Паскуале. За вышедшего на рынок свободных агентов канадца боролись с разной степенью успешности «Салават Юлаев» и «Металлург». Уфимцы, по всей видимости, отказались от Паскуале сами – достигнув договорённости с Александром Самоновым. А вот магнитогорцы, вероятно, просто проиграли конкуренцию.
Многочисленные инсайдеры сообщали, что Эдди требовал баснословную зарплату, и даже не каждый топ-клуб был готов пойти на такие траты. В то же время сейчас казахстанское издание Sports.kz утверждает, что Паскуале получит за каждый из двух следующих сезонов по 65 миллионов рублей.
Факт переговоров Паскуале с другими работодателями подтвердил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан: «Тренерский штаб хорошо знаком с игровыми качествами Эдди Паскуале (вратарь играл за «Барыс» в сезоне-2019/2020. – Прим. «Чемпионата»), он должен усилить вратарскую линию команды. Учитывая напряжённый календарь и большое количество матчей в сезоне, включая предсезонные турниры, заключение контракта с вратарём такого уровня позволит правильно распределить нагрузку. Насколько я знаю, у Эдди Паскуале были несколько предложений от клубов КХЛ, но он принял решение вернуться в Астану».
Помогать защищать ворота Паскуале будет в том числе защитник Давид Скленичка. 26-летний защитник хорошо знаком внимательным зрителям КХЛ. Ранее он полтора года выступал за «Йокерит». Предыдущий год Скленичка провёл в шведском «Брюнесе», где в 55 матчах набрал 33 (7+26) очка. Чех находится в самом расцвете спортивных сил и отлично адаптирован к лиге: нет сомнений, что он добавит «Барысу» мощи и уверенности.
Соглашения с казахстанцами также продлили защитники Адиль Бекетаев и Алекс Грант. Первого небезосновательно считают самым надёжным защитником республики, по ходу прошлого сезона он только укреплял окружающих в этом мнении. Последний вошёл в историю КХЛ как единственный игрок обороны с покером в рамках одного матча.
Астанинские селекционеры не оставили без внимания и линию нападения. После годичной «командировки» в «Спартак» домой возвращается Роман Старченко. 37-летний форвард вдохновенно выступил за сборную на чемпионате мира и в критические моменты стал той фигурой, вокруг которой сплотились все остальные. Старченко реализовал несколько важных буллитов в ключевом противостоянии с норвежцами и совсем не выпадал из игрового ритма в классическом формате «5 на 5».
Но, пожалуй, ещё более значима для «барсов» та подпись, что под документами поставил Понтус Оберг. Швед имеет реальный опыт на уровне НХЛ, и по нынешним временам это ещё ярче украшает любое резюме. Три года назад Оберг уже появлялся на просторах КХЛ – пытался помочь «Трактору». Получилось не очень здорово: швед выбил менее 0,5 очка в среднем за матч. С другой стороны, не исключено, что Анвар Гатиятулин не сумел найти нестандартному форварду достойное применение.
В «Барысе» особенности Понтуса осознают. «Техничный хоккеист с правым хватом, который может как отдать пас, так и завершить атаку сам, – даёт характеристику Белан. – В других командах он часто играл в большинстве и забивал, так что должен добавить разнообразия в атакующих схемах».
Впрочем, такая одномоментная и мощная закупка вряд ли должна застилать глаза. Прежде «Барыс» потерял Никиту Михайлиса и Егора Петухова – молодых и уже довольно опытных форвардов, а также эффективного защитника Грэма. Пока новые приобретения – в лучшем случае компенсация потерь.
- 1 июля 2023
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