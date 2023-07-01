Главный русский контракт межсезонья НХЛ! Орлов поможет «Каролине» дойти до Кубка Стэнли?

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ хорошо тем, что ожидаемых сделок долго ждать не приходится. Вот и сейчас только за первый час официальной работы рынка клубы лиги подписали 35 контрактов на общую сумму почти в $ 136 млн, и часть этих денег ушла главному российскому «лоту» на рынке – Дмитрию Орлову. Защитник, заканчивавший прошлый сезон в «Бостоне», подписал двухлетнее соглашение с «Каролиной».

Уроженец Новокузнецка и воспитанник местного «Металлурга» выступает в лучшей лиге мира уже 12 сезонов, и за это время Орлов не только выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном», но и зарекомендовал себя великолепным защитником-универсалом с максимальным набором полезных качеств. Дмитрий хорош и в разрушении, и в поддержании атаки, допускает мало ошибок, умеет в силовую борьбу и, конечно, обладает лидерскими качествами. Ещё во время игры за «Кэпиталз» Орлов оформился как топовый игрок обороны уровня НХЛ без очевидных слабых мест, а короткий отрезок в «Брюинз» только поднял его акции. Дело в том, что в «Бостоне» россиянин показал шикарную результативность, заслужив сравнения со Здено Харой и самим Бобби Орром.

Плей-офф для Орлова получился скомканным на фоне грандиозного провала «Брюинз» в первом раунде, но свои 8 (0+8) очков в семи матчах Дмитрий набрал, подтвердив своё перерождение из просто качественного защитника в топ-игрока своего амплуа. Так что неудивительно, что некоторые ведущие СМИ в Северной Америке называли россиянина главным свободным агентом межсезонья, и вот, едва открылся рынок, Орлов стал игроком «Каролины».

Дмитрий Орлов Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

«Харрикейнз» уже не первый год примеряют на себя роль команды-контендера, претендента на титул. Там есть костяк, уже успевший заматереть и набить шишки в матчах Кубка Стэнли, давно работает главный тренер Род Бриндамор, но пока «ураганам» чего-то не хватает, даже чтобы добраться до решающей серии сезона. В минувшем сезоне «Каролина» сделала небольшой шаг вперёд, вернувшись в финал конференции, но там «сгорела» «Флориде» в четырёх матчах, а ведь уже в следующем раунде «пантеры» были разобраны на молекулы «Вегасом».

Глупо говорить, что Орлов станет той самой недостающей деталью чемпионского пазла для «ураганов». Этой команде не хватает прежде всего вариативности нападения, умения действовать в плей-офф по ситуации, а не по шаблону, навыков мыслить нестандартно и проявлять дух победителей. И во многом это вопросы к тренеру, который как будто бьётся о свой потолок коучинга. Однако у «Каролины» в ближайшие год-другой всё ещё распахнуто чемпионское окно, у команды есть многое, чтобы выигрывать, и находящийся, вероятно, на пике формы Орлов должен стать важной частью нового раунда похода «Харрикейнз» за Кубком Стэнли.

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Контракт с кэпхитом $ 7,75 млн – примерно то, что и можно было ожидать Дмитрию. Орлов слегка не дотянул до уровня Михаила Сергачёва ($ 8,5 млн), которому в «Тампе» явно накинули и за молодость, и за вклад в два подряд Кубка Стэнли, но свои заслуженные деньги защитник точно получил. При этом «ураганы» не стали подписывать с 31-летним Орловым долгосрочный контракт, что тоже объяснимо: уже через три-четыре года «Каролина» может уйти в перестройку, Дмитрий может постареть и сдать, и тогда его контракт станет для «ураганов» обузой. Очевидно, что эта сделка нацелена на успех и для клуба, и для игрока в краткосрочной перспективе. И скоро мы узнаем, поможет ли пиковый Орлов находящейся на пике «Каролине» стать лучшим клубом НХЛ.