Рижскому «Динамо» поспешно приписали гибель. Но проблемы у клуба всё равно есть

В эти скупые на большие события дни хоккейное пространство наполняют не только трансферные новости из НХЛ, но изредка и «утки». Так, в течение дня латвийское издание Delfi сообщило, что рижское «Динамо» не успело подать заявку на участие во внутреннем чемпионате до истечения установленного срока. Журналисты также добавили, что организация в принципе прекращает собственное существование.

Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис оперативно опроверг тревожное сообщение, хотя настроения в клубе всё равно далеки от безмятежных. «Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности, — заявил Савицкис. — Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в данное время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Всё станет известно через пару недель».

Савицкис не впервые сталкивается с откровенной неправдой и в этом смысле наверняка успел нарастить броню. В декабре прошлого года недобросовестные акулы пера поспешили опубликовать новости о его смерти. Некоторые деятели от хоккея даже успели выразить соболезнования. Но теперь журналисты явно подобрались к фактам ближе.

Рижане действительно столкнулись с трудностями после выхода из КХЛ. Безусловно, клуб не смог сохранить главных звёзд. По всей видимости, сократились и объёмы финансирования, хотя официально об этом не сообщалось. Три года назад СМИ утверждали, что клуб подписал контракт с российским «Газпромом». Трудно представить, что партнёрство пережило настолько резко изменившуюся ситуацию.

Кроме того, сама идея возрождения «Динамо» готовилась целенаправленно под КХЛ. В 2008 году латвийцы стали одним из участников «оригинального состава» лиги, добавив ей красивую точку на карте и культурного разнообразия. При этом 13 лет до этого клуба не было — в 1995-м он распался.

Добавим, что в прошлом сезоне под угрозой был весь чемпионат страны, а не только одна организация. Глава Ассоциации ледовых арен Латвии Эрикс Милюнс заявлял, что к осени в стране могут закрыться пять-шесть хоккейных арен. Причина – трёхкратное повышение цен на электричество и газ. Судя по тому, что подобных сигналов ни от кого больше не исходило, с этой проблемой в Балтии справились.

Испытания же «Динамо» роднят его с другим экс-членом КХЛ. «Йокерит» столкнулся с трудностями ещё раньше. После выхода из лиги «шуты» так и не провели ни одного матча. Перед предыдущим сезоном их не вернули во внутренний финский чемпионат потому, что открыли юридическое расследование с целью подробно установить связи с Россией. В турнире этого года «Йокерит» также участия не принял.