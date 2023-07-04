«Пусть вернёт, что заработал в России». Ответ Фетисова Гашеку и другие итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 4 июля 2023 года.

Тарасенко близок к подписанию контракта с «Каролиной»?

Российский нападающий Владимир Тарасенко, который является неограниченно свободным агентом, в ближайшее время определится со своим будущим, сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере». По данным источника, интерес к Тарасенко проявляют «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз».

В то же время журналистка The Athletic Шайна Голдман на своей странице в «Твиттере» назвала клуб, в который перейдёт российский нападающий Владимир Тарасенко. 1 июля 31-летний форвард вышел на рынок неограниченно свободных агентов. «Похоже, Тарасенко подпишет контракт с «Каролиной», — говорится в сообщении.

«Авангард» разговаривает с «Амуром» по поводу обмена Николишина

«Авангард» интересуется лучшим бомбардиром «Амура» Иваном Николишиным. По информации «Спорт-экспресса», омский клуб ведёт активные переговоры по поводу обмена игрока. Николишин в прошлом сезоне набрал 42 (17+25) очка в 67 матчах. В межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии

Российский вратарь Иван Федотов в своём телеграм-канале обратился к болельщикам. Хоккеист в июле ушёл на дембель и сейчас проводит отпуск в Дубае. Это первый его комментарий после службы в армии.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — говорится в сообщении.

ЦСКА официально ответил по поводу слухов об уходе тренера вратарей в НХЛ

ХК ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу слухов о возможном уходе тренера вратарей Сергея Наумова из команды.

«Уже не в первый раз хоккейный клуб ЦСКА сталкивается с недобросовестной подготовкой публичных материалов в СМИ. Не проверив достоверность информации, ряд изданий опубликовали новости о скором переходе Сергея Наумова в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024. В скором времени на официальных информационных ресурсах клуба появится план предсезонной подготовки главной команды ЦСКА. Сергей Иванович приступит к выполнению своих профессиональных задач в рамках данного подготовительного процесса и продолжит свою деятельность в хоккейном клубе ЦСКА на протяжении всего грядущего сезона».

«Удивлён не столько появившейся новости, сколько количеству обращений СМИ по этой некорректной информации. Я имею действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА и готовлюсь к новому сезону», — сказал Наумов.

Дер-Аргучинцев подписал двухлетний контракт с «Трактором»

22-летний форвард Семён Дер-Аргучинцев подписал двухлетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинской команды. Напомним, права на нападающего перешли к «Трактору» в результате обмена с «Торпедо».

Нижегородцы получили права на двух россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, — Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» и Никиту Охотюка из «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, в стан «Торпедо» перешёл 17-летний нападающий Кирилл Свищёв.

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.

«Барыс» подписал контракт с 30-летним американцем

«Барыс» подписал контракт с 30-летним нападающим Джозефом Лабейтом. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

«На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и в итоге провёл в Национальной хоккейной лиге 13 матчей без результативных баллов. Далее Джозеф на протяжении трёх лет защищал цвета фарм-клуба «Оттавы», «Белвилля». Минувший сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла», — сказано в сообщении клуба.

«Лабейт – разносторонний игрок с приличными габаритами и умением действовать как в чужой зоне, так и в обороне. Он должен добавить мощи нашим верхним звеньям и занять место одного из двух ведущих центров», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан.

Вячеслав Фетисов ответил Доминику Гашеку

Депутат Госдумы и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов ответил на многочисленные критические высказывания бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Я уже ничему не удивляюсь. Вообще Доминик же играл у нас — по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернёт деньги, которые заработал здесь, тогда всё будет по-честному», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».

Братья Федотовы перешли из «Торпедо» в СКА

В результате обмена с «Торпедо» состав СКА пополнили братья Максим и Илья Федотовы. Нижегородцы получают права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.

20-летний форвард Илья Федотов в сезоне-2022/2023 сыграл 40 матчей за «Нефтехимик» и две встречи — за «Торпедо». В 42 играх Илья набрал 14 (9+5) результативных баллов.