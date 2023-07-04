Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее 4 июля 2023 года: будущее Тарасенко, «Авангард» пытается выменять Николишина, братья Федотовы в СКА

«Пусть вернёт, что заработал в России». Ответ Фетисова Гашеку и другие итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее за 4 июля
Аудио-версия:
Комментарии
Очередной трансфер СКА, «Авангард» пытается получить Николишина, Тарасенко отправляют в «Каролину».

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 4 июля 2023 года.

Тарасенко близок к подписанию контракта с «Каролиной»?

Российский нападающий Владимир Тарасенко, который является неограниченно свободным агентом, в ближайшее время определится со своим будущим, сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере». По данным источника, интерес к Тарасенко проявляют «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз».

В то же время журналистка The Athletic Шайна Голдман на своей странице в «Твиттере» назвала клуб, в который перейдёт российский нападающий Владимир Тарасенко. 1 июля 31-летний форвард вышел на рынок неограниченно свободных агентов. «Похоже, Тарасенко подпишет контракт с «Каролиной», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
Всё ещё безработные. 10 русских хоккеистов, остающихся без контрактов в НХЛ
Всё ещё безработные. 10 русских хоккеистов, остающихся без контрактов в НХЛ

«Авангард» разговаривает с «Амуром» по поводу обмена Николишина

«Авангард» интересуется лучшим бомбардиром «Амура» Иваном Николишиным. По информации «Спорт-экспресса», омский клуб ведёт активные переговоры по поводу обмена игрока. Николишин в прошлом сезоне набрал 42 (17+25) очка в 67 матчах. В межсезонье «Амур» отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии

Российский вратарь Иван Федотов в своём телеграм-канале обратился к болельщикам. Хоккеист в июле ушёл на дембель и сейчас проводит отпуск в Дубае. Это первый его комментарий после службы в армии.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
«Трудности не закончились». НХЛ обязывает Федотова ехать в Америку, и как выкрутится ЦСКА?
«Трудности не закончились». НХЛ обязывает Федотова ехать в Америку, и как выкрутится ЦСКА?

ЦСКА официально ответил по поводу слухов об уходе тренера вратарей в НХЛ

ХК ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу слухов о возможном уходе тренера вратарей Сергея Наумова из команды.

«Уже не в первый раз хоккейный клуб ЦСКА сталкивается с недобросовестной подготовкой публичных материалов в СМИ. Не проверив достоверность информации, ряд изданий опубликовали новости о скором переходе Сергея Наумова в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024. В скором времени на официальных информационных ресурсах клуба появится план предсезонной подготовки главной команды ЦСКА. Сергей Иванович приступит к выполнению своих профессиональных задач в рамках данного подготовительного процесса и продолжит свою деятельность в хоккейном клубе ЦСКА на протяжении всего грядущего сезона».

«Удивлён не столько появившейся новости, сколько количеству обращений СМИ по этой некорректной информации. Я имею действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА и готовлюсь к новому сезону», — сказал Наумов.

Дер-Аргучинцев подписал двухлетний контракт с «Трактором»

22-летний форвард Семён Дер-Аргучинцев подписал двухлетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинской команды. Напомним, права на нападающего перешли к «Трактору» в результате обмена с «Торпедо».

Нижегородцы получили права на двух россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, — Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» и Никиту Охотюка из «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, в стан «Торпедо» перешёл 17-летний нападающий Кирилл Свищёв.

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.

Материалы по теме
Долгожданный обмен в КХЛ! Молодой российский форвард вырвался из «Торпедо»
Долгожданный обмен в КХЛ! Молодой российский форвард вырвался из «Торпедо»

«Барыс» подписал контракт с 30-летним американцем

«Барыс» подписал контракт с 30-летним нападающим Джозефом Лабейтом. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

«На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и в итоге провёл в Национальной хоккейной лиге 13 матчей без результативных баллов. Далее Джозеф на протяжении трёх лет защищал цвета фарм-клуба «Оттавы», «Белвилля». Минувший сезон нападающий провёл в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла», — сказано в сообщении клуба.

«Лабейт – разносторонний игрок с приличными габаритами и умением действовать как в чужой зоне, так и в обороне. Он должен добавить мощи нашим верхним звеньям и занять место одного из двух ведущих центров», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан.

Материалы по теме
Вот это закупились! «Барыс» выстрелил серией трансферов. Как это изменит клуб из Астаны?
Вот это закупились! «Барыс» выстрелил серией трансферов. Как это изменит клуб из Астаны?

Вячеслав Фетисов ответил Доминику Гашеку

Депутат Госдумы и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов ответил на многочисленные критические высказывания бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Я уже ничему не удивляюсь. Вообще Доминик же играл у нас — по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается. Пусть вернёт деньги, которые заработал здесь, тогда всё будет по-честному», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».

Братья Федотовы перешли из «Торпедо» в СКА

В результате обмена с «Торпедо» состав СКА пополнили братья Максим и Илья Федотовы. Нижегородцы получают права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.

20-летний форвард Илья Федотов в сезоне-2022/2023 сыграл 40 матчей за «Нефтехимик» и две встречи — за «Торпедо». В 42 играх Илья набрал 14 (9+5) результативных баллов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023