«Салават» отказался от загадочного канадца, «Ак Барс» отдал защитника. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 5 июля 2023 года.

«Трактор» объявил тренерский штаб на новый сезон КХЛ

«Трактор» объявил тренерский штаб на новый сезон-2023/2024 КХЛ. Из прошлого тренерского штаба Анвара Гатиятулина в команде остались Владимир Гапонов и Олег Приданников. Кирилл Гарифуллин в сезоне-2022/2023 работал с «Челметом» и перешёл на ступень выше.

Анвар Гатиятулин – главный тренер, Алексей Заварухин — ассистент главного тренера, Валерий Кулибаба — ассистент главного тренера, Александр Макрицкий — ассистент главного тренера, Петер Шкрабел — тренер по вратарям, Денис Богданов и Кирилл Гарифуллин — тренеры по ОФП, Владимир Гапонов – видеотренер, Олег Приданников – тренер по развитию игроков.

Нападающий системы «Ак Барса» поехал играть в Словакию

Нападающий Александр Хованов не принял квалификационное предложение от альметьевского «Нефтяника» и продолжит карьеру в словацкой Экстралиге, сообщает телеграм-канал «Хоккейное подземелье». Хованов будет выступать за HC 19 Humenne.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий провёл за «Нефтяник» в ВХЛ 35 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Также Хованов сыграл за «Барс», где в семи матчах забросил две шайбы.

«Автомобилист» заключил новый контракт с Трямкиным

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение с игроком обороны заключено на два года.

В прошедшем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 71 матч, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+11».

СКА подписал контракт со шведским голкипером

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

С 2013 года голкипер выступал в Швеции и провёл восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 сделал больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отражённых бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.

С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.

«Ак Барс» обменял защитника Токранова в «Северсталь»

«Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне КХЛ 33-летний защитник провёл за «Ак Барс» 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету Токранова одна результативная передача в семи матчах.

В «Салавате» отказываются от подписания контракта с Хо-Сэнгом

«Салават Юлаев» не планирует подписывать новый контракт с канадским нападающим Джошем Хо-Сэнгом, сообщает директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Для Джоша сроков никаких не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение. Пока исходим из того, что контракта с ним не будет. Поэтому у нас две легионерские вакансии. Как только примут решение о пяти легионерах, тогда вернёмся к его кандидатуре», — приводит слова Баширова ТАСС.

Напомним, в конце апреля Баширов утверждал, что «Салават» договорился о продолжении сотрудничества с Хо-Сэнгом и согласовал новый контракт с канадцем.

«Монреаль» подписал контракт новичка с пятым номером драфта-2023

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт новичка с защитником Давидом Райнбахером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.

18-летний австриец был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023, который завершился в Нэшвилле.

В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла.

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Денисом Гурьяновым интересуются клубы НХЛ

Канадский портал Sportsnet рассказал о ситуации со свободным агентом Денисом Гурьяновым.

«Монреаль Канадиенс» решил не предлагать нападающему квалификационное предложение, сделав его неограниченно свободным агентом. Несколько команд НХЛ выразили заинтересованность в нём, при условии снижения зарплаты. Среди этих клубов есть и «Монреаль». Дополнительно сообщается, что Гурьянов может перейти в ЦСКА», — сказано в статье.

Тарасенко отклонил все предложения и сменил агента

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере» рассказал о ситуации с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«У Тарасенко было множество предложений — от претендентов на Кубок Стэнли до команд в «перестройке» ценностью от $ 5,5 млн до $ 6 млн разной продолжительности. Он отклонил все — в том числе от Каролины, а затем уволил агента. Это странно. Хотел остаться в «Рейнджерс», но там попросту нет места», — написал Брукс.

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.