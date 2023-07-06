Шансы поднять оклады есть, но больших денег и длинных контрактов ждать не стоит.

Двоих россиян обидели зарплатой в НХЛ. Чего добьются в арбитраже Самсонов и Торопченко?

Много новостей в последние дни приходит из НХЛ. Стало известно, что два российских хоккеиста подали заявления в арбитраж по поводу зарплаты.

Всего в арбитраж обратились 22 хоккеиста, среди них голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко.

Спешка понятна: крайний срок подачи второго арбитражного уведомления о зарплате — 6 июля. Арбитражные слушания пройдут с 20 июля по 4 августа.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил «Флориде Пантерз». В рамках регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб.

Торопченко, в свою очередь, провёл за «Сент-Луис» 69 матчей, в которых набрал 19 (10+9) очков.

Отметим, что при принятии решения назначенный арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. То бишь всё максимально честно и объективно.

Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. Длительных соглашений в таких случаях ждать не стоит, что Самсонов и Торопченко прекрасно понимают. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта. Это значит, что, обращаясь в арбитраж, ты, по сути, ничего не теряешь. Наоборот, почти наверняка тебе поднимут оклад.

Алексей Торопченко Фото: nhl.com

С Самсоновым ситуация максимально логичная — со стороны Ильи: в сезоне-2022/2023 26-летний Самсонов получал $ 1,8 млн. Однако «Торонто» делает ставку на Илью, и это исключительно проблемы «Мэйпл Лифс», что в их составе огромные деньги в платёжке «сжирают» такие люди, как Мэттьюс, Таварес или Марнер. Другим теперь что, играть за еду? Большой вопрос к менеджменту. И не забывайте про огромные налоги в Канаде.

Оклад 24-летнего Торопченко в прошедшем сезоне составлял $ 750 тыс. Это вообще смех, в «Сент-Луисе» могли бы и не доводить дело до арбитража и дать своему ограниченно свободному агенту более солидную сумму, тем более что места под потолком у «блюзменов» хватает.

Очень интересно, чем в итоге закончится вся эта история. Хочется, чтобы Алексей и Илья выиграли в деньгах и снова доказали, что являются полезными хоккеистами для своих команд. Иначе вполне можно просить об обмене.