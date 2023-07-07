Тарасенко не может найти клуб в НХЛ? Новый агент заговорил о будущем россиянина

Владимир остаётся главной звездой рынка. Но за его будущее в НХЛ уже немного тревожно.

Межсезонье в НХЛ началось совсем недавно, но уже открылся рынок свободных агентов. И среди всей этой шумихи главным ньюсмейкером совершенно неожиданно стал Владимир Тарасенко. Несомненно, крупная звезда, оставшаяся без контракта и вольная распоряжаться своей дальнейшей карьерой как захочется.

Одна проблема.

Практически всех звёзд с рынка свободных агентов уже разобрали, а Володя всё ещё остаётся без контракта. Количество же различных слухов только растёт.

Теперь стало ещё неспокойнее. Пока его коллега Патрик Кейн — вторая главная звезда рынка — спокойно ищет варианты для дальнейшего продолжения карьеры, Тарасенко — неожиданно! — меняет агента. Это очень необычные новости, особенно с учётом того, что смена произошла уже после открытия рынка. И опасения, что Владимир упустит важное время для спокойной подготовки к новому сезону, лишь усиливаются.

Россиянин недоволен работой прежнего агента Пола Теофаноса? Того самого, кто представляет интересы Артемия Панарина, Семёна Варламова, Сергея Бобровского, Кирилла Капризова и других наших энхаэловцев. Или Теофанос не смог договориться о достойном контракте? А может, он просто не слушал Тарасенко в этом вопросе? Или есть какие-то другие причины?

На эти вопросы, к сожалению, ответа (пока что) нет.

Однако новый агент Владимира, Джей Пи Барри, который будет работать вместе с Пэтом Бриссоном из агентства CAA, прервал тишину окружения Тарасенко, пролив свет на некоторые важные вопросы.

«Пэт и я должны значительно ускориться, созвонившись со всеми командами. Мы позвоним каждому клубу. Мы знаем, что был интерес со стороны четырёх-пяти команд, которые просто говорили с Владди. Мы же должны вернуться к исходной точке и посмотреть, о чём велись обсуждения, кто связывался с игроком, кто не связывался, и выяснить, что именно происходило прошлым вечером», — рассказал Барри The Athletic.

Владимир Тарасенко Фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Слухи первой недели рынка активно сватали Тарасенко в «Каролину». Сами «Харрикейнз» отказались комментировать эту информацию. По сведениям журналиста The Athletic Джереми Рутерфорда, сам Барри связывался с «ураганами» в среду и ждал ответа. Тарасенко отказался от комментариев — собственно, как и загадочный Теофанос.

«Тарасенко был близок к контракту с «Каролиной»? Я не хочу комментировать это, пока не узнаю, что именно обсуждалось, в какое время и что предлагалось. Я не могу комментировать, пока команда не позвонит мне и не расскажет, что именно произошло за последние три дня», — продолжил Барри.

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Несмотря на общую тишину от практически всех участников этой истории, новые агенты могут получить некоторую помощь от Теофаноса. У него с Бриссоном давние хорошие отношения, в прошлом они нередко помогали друг другу.

«Я уверен, что Пэт уже связался с ним. Он точно узнает, как обстоят дела. Я думаю, Пол помог бы, учитывая его отношения с Пэтом», — сообщил Барри.

Тарасенко уже во второй раз за три года меняет агентов. Ранее его интересы представлял Майк Льюит из компании «Октагон» — они сотрудничали в течение девяти лет с начала карьеры россиянина в НХЛ. Лишь в 2020-м Владимир ушёл к Теофаносу.

Важным поводом к смене агента стала история с очередной непростой операцией Тарасенко на плече — уже третьей. Тогда россиянину прочили чуть ли не завершение карьеры, но Теофанос, который также представляет близкого друга Владимира — Артемия Панарина, порекомендовал доктора Питера Миллетта в Колорадо. В итоге всё срослось — во всех смыслах.

Владимир Тарасенко Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Год спустя Тарасенко через Теофаноса запросил обмен из «Сент-Луиса». Эту просьбу не удовлетворили, Тарасенко отыграл за «блюзменов» ещё два сезона, затем был обмен в «Рейнджерс», а дальше вы и сами знаете…

«Тарасенко — привлекательный вариант в нападение для клубов, но, если учесть, что потолок зарплат НХЛ в сезоне-2023/2024 вырастет всего на $ 1 млн — до $ 83,5 млн, найти подходящий клуб может быть сложно», — пишет Рутерфорд.

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В это межсезонье у Владимира подошёл к концу восьмилетний контракт на $ 60 млн (с кэпхитом $ 7,5 млн). Два года назад россиянин забил 34 гола и показал рекордные в карьере числа по количеству ассистов (48) и очков (82). В прошлом сезоне Тарасенко суммарно забросил всего 18 шайб и набрал 50 баллов в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис» и «Рейнджерс». На его счету было 4 (3+1) очка в семи встречах плей-офф.

«Это очень сложно, но Владимир, безусловно, лучший игрок на рынке. Это не первый раз, когда переговоры замедляются, поэтому мы должны вернуться в исходную позицию и рассмотреть каждый вариант, который интересен Тарасенко. Мы должны выяснить, следует ли ему заключить сделку на один год и вернуться на рынок, или есть другие команды, которые хотят поговорить о большем сроке.

Мы должны учитывать всё это, потому что, когда игрок заключает контракт на один год, он ищет наилучшую обстановку, в которой может проявить себя и получить более длительный контракт. Так что это напряжённо. Тем более команды предпочитают молодых игроков, особенно в третье и четвёртое звенья, и сохранять некоторую гибкость. Но если говорить об объёме работы и о постоянном уровне, Тарасенко — игрок первого звена, хоккеист, делающий разницу», — продолжает Барри.

Владимир Тарасенко Фото: nhl.com

Однако даже так представители Тарасенко, как и сам хоккеист, никуда не торопятся.

«Когда есть игрок, который, по моему мнению, является лучшим игроком, доступным на рынке, нам не нужно спешить что-то сделать за 24 часа. Думаю, мы должны расслабиться, собрать все факты и поговорить с каждой командой. Ты никогда не знаешь, может быть, есть некоторые команды, которые после этого стартового ажиотажа хотят успокоиться и подумать над обменом или освобождением места под потолком зарплат. Так что мы должны посмотреть все команды», — заключает Барри.

Конечно, будущее Тарасенко всё ещё окутано туманом. Известного всё ещё не особо много. Но теперь, к счастью, стало чуточку спокойнее. Всё-таки, когда появляются какие-то официальные комментарии, это автоматически делает ситуацию прозрачнее — и тем самым помогает успокоиться. Особенно с учётом того, что Барри не разбрасывался громкими фразами, а говорил достаточно прямо и правдоподобно. Ведь, если ты знаешь, что дело в надёжных руках, это вселяет больше уверенности, чем тишина, отговорки или громкие пафосные речи, не так ли?