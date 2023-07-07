Почему тянет Гусев и новый канадец в столице Беларуси. Главные трансферные слухи КХЛ

На фоне открытия рынка свободных агентов в НХЛ трансферы в КХЛ на некоторое время отошли в сторону, хотя интересных сделок в клубах из России и ближайшего зарубежья по-прежнему хватает. Рассказываем, каких переходов стоит ожидать в Континентальной лиге в ближайшее время.

У Гусева и Ткачёва идентичные ситуации

По-прежнему без контрактов два сильных крайних нападающих: Никита Гусев и Владимир Ткачёв. При этом у обоих практически идентичные ситуации. Так, Никита уже одной ногой в московском «Динамо», а Ткачёв почти наверняка договорится с «Авангардом». Всему этому мешает лишь желание хоккеистов снова попробовать свои силы в НХЛ. И Никита, и Владимир продолжают изучать ситуацию на североамериканском рынке, хотя оптимальным решением для обоих станет выбор в пользу команд КХЛ. Думаем, что совсем скоро вся эта эпопея завершится.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В минском «Динамо» договорились с Кёрраном

Белорусский клуб уже объявил о заключении нового контракта с нападающим Ником Меркли, но это ещё далеко не всё. В ближайшее время будет объявлено о подписании контракта с канадским защитником Коди Кёрраном, который в прошлом сезоне выступал в составе магнитогорского «Металлурга». Срок соглашения составит один год. А вот у самой «Магнитки» с иностранцами туго: все пятеро канадцев (Кёрран, Карри, Паскуале, Лайпсик, Майе) уже покинули уральский клуб, а замены им по-прежнему не видно.

В «Сибири» нашли легионера

В Новосибирске в нынешнем межсезонье довольно туго с трансферными новостями, но это не значит, что «Сибирь» завершила трансферную кампанию. На днях в клубе должны объявить о заключении соглашения с нападающим Энди Андреоффом, контракт которого в НХЛ выкуплен «Айлендерс». Принципиальная договорённость о сотрудничестве с хоккеистом уже достигнута. Канадец выступает на дефицитной позиции центрального форварда и должен усилить коллектив Дэвида Немировски.

От кого ещё откажутся в СКА?

На днях мы рассказывали, что в армейском клубе будут серьёзно чистить платёжку, так как в потолок зарплат в нынешнем виде состав команды Романа Ротенберга не умещается. Так вот, крупный обмен с «Ладой» – это лишь начало, впереди всё самое интересное. Защитник Игорь Ожиганов на 90% перейдёт в московское «Динамо», вратарь Подъяпольский и нападающий Бучельников – в «Ладу». А вот, например, для Романа Рукавишникова, Михаила Пашнина и Николая Прохоркина наверняка найдутся варианты посолиднее.

Николай Прохоркин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

У Марченко будет сразу несколько вариантов

Вчера было объявлено о том, что «Локомотив» расторг контракт с дорогостоящим защитником Алексеем Марченко. Решение напрашивалось, так как ярославцам есть кому заплатить более 70 млн рублей в год. Алексей в последние годы, скажем честно, на такие деньги не играл. Представители Марченко активно занимаются поиском вариантов для своего клиента. При этом есть заинтересованность как у клубов из Западной конференции, так и из Восточной. Правда, в том же «Торпедо» уже заявили, что в Нижнем Новгороде этого хоккеиста сразу по нескольким причинам ждать не стоит. В любом случае Марченко теперь придётся пойти на значительное понижение жалованья, но без работы этот хоккеист точно не останется.