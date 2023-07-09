«КХЛ сломала остатки меморандума». Бурная реакция Америки на контракт Федотова с ЦСКА

За океаном признают, что соглашение давно аннулировано, но теперь грозят серьёзными последствиями для российской лиги.

Вчерашняя дата — 8 июля, — вполне возможно, станет одной из определяющих для российского хоккея на долгие годы. Подписание контракта с ЦСКА Иваном Федотовым вполне может окончательно разрушить отношения между НХЛ и КХЛ.

Очевидно, отечественные эксперты в большинстве своём будут защищать действия Континентальной хоккейной лиги. Но что говорят в Северной Америке? Как там относятся к ситуации с Федотовым? Давайте разберёмся.

Заявления НХЛ

Предлагаю начать с официальных заявлений от Национальной хоккейной лиги. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли дал несколько комментариев о переходе Федотова и о меморандуме о взаимопонимании.

«КХЛ и ЦСКА нарушили меморандум о взаимопонимании между лигами? Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз». Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ.

В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ. О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён, мы проинформировали КХЛ вчера вечером.

Насколько верна информация, что срок действия меморандума между КХЛ и НХЛ истёк? Сейчас нет действующего соглашения. Это верно», — сообщил Дэйли.

Реакция СМИ

Сразу ряд североамериканских журналистов высказались о ситуации с Федотовым. Многие из них высказывались в «Твиттере». Так, например, одним из самых активных личностей стал журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер. Что ж, его — человека, освещающего жизнь вокруг «лётчиков» — наверняка сильно задела ситуация с матросом Федотовым.

«Меморандум о взаимопонимании был аннулирован НХЛ в прошлом году, но его дух сохранялся до сегодняшнего дня. КХЛ сегодня просто сломала то, что от него осталось, потому что ЦСКА, надув губки, настояли на своём. Федотов прошлым летом был в статусе неограниченно свободного агента и подписал контракт с «Флайерз», который всё ещё действует.

Иван Федотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Технически, поскольку меморандум о взаимопонимании был аннулирован в прошлом году, КХЛ не нарушила правил, утвердив новый двухлетний контракт Федотова с ЦСКА (несмотря на действующий контракт в НХЛ с «Флайерз»). Тем не менее они вновь открыли ящик Пандоры в вопросе соблюдения контрактов друг друга.

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Лиги имели меморандум о взаимопонимании (по крайней мере, негласный), был понятный путь для привлечения таких игроков, как Капризов или Мичков: команда НХЛ — терпеливо или нетерпеливо — ждала истечения контракта с игроком из КХЛ, а затем подписывала хоккеиста. КХЛ колебалась, но решила перейти эту черту.

Я уверен, что в КХЛ скажут, что контракт с «Флайерз» истёк 1 июля 2023 года, а Федотов — неограниченно свободный агент. Но «Филадельфия» продлила соглашение на год по законной причине: она заключалась в том, что это буквально было невозможно (!), чтобы Федотов смог соблюсти условия этого контракта.

У большинства лиг есть внутренние средства решения ситуаций с невыполненными контрактами. Федотова задержали и отправили на год в армию. Это единственная причина, по которой он не выполнил обязательства по контракту. Сказать, что есть «здравые» доводы в пользу того, что соглашение с НХЛ теперь недействительно, — это шутка», — написал журналист.

Билл Мельцер также достаточно жёстко отреагировал на комментарии президента ЦСКА Игоря Есмантовича о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым и затронул тему с возможным ответным ударом со стороны НХЛ в виде переманивая Матвея Мичкова, несмотря на действующий контракт со СКА.

«Слова президента ЦСКА? Предсказуемо. Это хоккейный вариант фразы о том, что ты не несёшь ответственности за убийство своих родителей, потому что ты сирота. Российские представители были той самой причиной, по которой Федотов не выполнил условия контракта на сезон-2022/2023. Соглашение было законно и правильно перенесено на сезон-2023/2024.

Ничто не мешает «Флайерз» сделать то же самое сейчас с Мичковым? Что ж, это зависит от желания/влияния Романа Ротенберга. Разорвать контракт Мичкова и перевезти его сюда на сезон-2024/2025 или 2025/2026 не будет плёвым делом. Это было бы настоящим испытанием.

Теоретически да, [он может приехать раньше]. Но я не вижу условий, по которым это может случиться прямо сейчас. Даже в следующем году перевезти его будет настоящим испытанием. Ранний переезд был бы настоящей проблемой», — заключил обозреватель.

Матвей Мичков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Журналист Center Ice Philly Энтони Миньони также поднял тему Мичкова: «Что ж, ситуация с контрактом Ивана Федотова — это только первая проба в авантюрных переговорах с Матвеем Мичковым на следующие несколько сезонов? Похоже, это действительно так».

Обозреватель Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу не смог обойти стороной тему Матвея, но также порадовался, что с Федотовым всё в порядке.

«Я говорил об этом с Чарли О'Коннором (журналист The Athletic, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») в среду в лагере развития. Он упомянул хорошую идею: на самом деле сейчас Мичкову может быть проще отказаться от своего текущего контракта со СКА, учитывая, что КХЛ не отнеслась с уважением к контракту «Флайерз» с Федотовым.

Это могло бы принести пользу «Филадельфии», если бы Мичков попал в клуб раньше. Обычно обе лиги любят соблюдать контракты друг друга. Но в КХЛ не отнеслись с уважением к контракту «Флайерз», поэтому Мичков, в свою очередь, не должен уважать их контракт.

Федотов? Честно говоря, мы не знаем всех условий. Это серьёзная ситуация, на мой взгляд. Может быть несколько причин [почему Федотов решил остаться в ЦСКА], возможно, он хочет быть со своей семьёй. Может быть, мы никогда не узнаем правду, и я принимаю это. Я просто счастлив, что он в безопасности», — написал Баскоу.

Другим журналистом, который много рассуждал на тему Федотова, стал обозреватель The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард.

«Что ж, это может стать интересным в отношении взаимодействия КХЛ и НХЛ. Что было до сегодняшнего дня? Несмотря на то что «меморандум о взаимопонимании» не действовал «официально» последние пару лет, он соблюдался.

Команды не подписывали игроков на контракте — и наоборот. Что теперь? Может быть, будет открыт ящик Пандоры. Сомневаюсь, что всё будет подано как странное стечение обстоятельств, при котором на практике Федотов не подписал контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024. По правилам на сезон-2022/2023 НХЛ позволяла клубу продлить его на год.

Иван Федотов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но, если КХЛ не соблюдает контракты НХЛ, будет ли НХЛ и дальше уважать соглашения КХЛ? Что, если меморандум сейчас полностью нарушен? Нет нужды отвечать взаимностью и уважать сделки КХЛ.

Может быть, КХЛ ведёт себя так, как будто меморандум о взаимопонимании всё ещё в силе. Формулировка как бы указывает на это… Но, возможно, это указывает на наличие серой зоны в формулировках меморандума. Плюс факт, что Федотов не подписал контракт на сезон-2023/2024, но соглашение было продлено. По крайней мере, это было бы интересное судебное дело.

В то же время КХЛ может потерять больше, чем НХЛ, если меморандум перестанет соблюдаться. В НХЛ намного больше денег, выше средние зарплаты и лучшая лига. Что будет, если КХЛ не соблюдает контракты в НХЛ, а НХЛ ответит взаимностью? Это будет очень плохо для КХЛ! Меморандум не действует уже более года, и до сих пор КХЛ соблюдала все контракты НХЛ. Но я думаю, что ничего не произойдёт. ИИХФ тоже может вмешаться в это», — говорится в сообщении.

Эпплйард также предположил, почему вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА.

«КХЛ запросила у НХЛ документы по контракту Федотова, НХЛ их прислала. КХЛ просмотрела их и определила, что ЦСКА может подписать Федотова и зарегистрировать его… Хотя замкомиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в глазах НХЛ у Федотова есть действующий контракт.

Может быть, просто… он [Иван] решил, что хочет остаться в России. Но при «меморандуме о взаимопонимании» он не смог бы этого сделать, так как имеет действующий контракт в НХЛ», — говорится в сообщении.

Журналист The Athletic Philadelphia отметил, что в меморандуме нет лазеек для КХЛ.

«Читаю меморандум о взаимопонимании НХЛ и КХЛ (хотя технически он не действует) и… Да, не аргумент, что КХЛ просто полностью игнорирует его в случае Федотова. Что делать, если есть разногласия? Применяется следующее:

5. В случае возникновения каких-либо конфликтов или разногласий обе стороны назначают своих официальных представителей для ведения переговоров.

6. До начала таких переговоров стороны обязуются предоставить все документы, подтверждающие или каким-либо образом связанные с подписанием игроком профессионального контракта с каким-либо хоккейным клубом.

7. Торонто или Нью-Йорк являются местом проведения переговоров между официальными представителями обеих лиг.

8. НХЛ и КХЛ обязаны сделать всё возможное для достижения консенсуса относительно спорного статуса контракта каждого игрока, в том числе в случаях трудовых конфликтов, договорных споров и т. д. В случае недостижения консенсуса каждый оставляет за собой право действовать так, как считает целесообразным.

Восьмой пункт вступает в силу после исчерпания других вариантов? КХЛ могла бы ориентироваться именно на него. Однако шаги под номерами пять, шесть и семь были полностью пропущены.

Иван Федотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конечно, КХЛ не обязана следовать меморандуму, даже если бы он был в прошлом году, поскольку НХЛ приостановила его. Но после прочтения могу сказать: нет никакой лазейки. Думал, что, возможно, сыграла роль формулировка «подписан» и т. д… Но нет. Только обсуждения действующих контрактов относительно того, как их воспринимают в лиге, предоставляет пути решения споров.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что происходит, когда возникает разногласие. И в КХЛ не сделали ни одного из пунктов пять, шесть и семь, а сразу перешли к восьмому», — заключил Эпплйард.

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Журналист Inquirer Густав Элвин в статье для издания задался вопросом, сможет ли Федотов когда-нибудь исполнить мечту об НХЛ.

«Поклонникам «Флайерз» придётся ждать ещё как минимум год, прежде чем они увидят Ивана Федотова в оранжево-чёрной джерси.

Недавно он завершил службу и теперь может вернуться в хоккей. 14 июня «лётчики» объявили, что прошлогодний контракт Федотова будет перенесён на этот сезон. Другими словами, они по-прежнему владеют правами на него в НХЛ.

Забрезжила надежда, что в новом сезоне Федотов сможет приехать в Северную Америку. Это зависело от того, что КХЛ не зарегистрировала его недавно подписанный контракт с ЦСКА. У КХЛ и НХЛ ранее был «меморандум о взаимопонимании», который требовал, чтобы каждая лига соблюдала контракты игроков другой. Действие этого меморандума было приостановлено в марте 2022 года после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но с тех пор и НХЛ, и КХЛ добросовестно относились к контрактам друг друга.

Иван Федотов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Решение КХЛ признать новое соглашение Федотова в ЦСКА и не соблюсти его обязательства в НХЛ с «Филадельфией» больше не нарушает никаких правил, но открывает новый ящик Пандоры, когда речь заходит об отношениях лиг. Эта смена тактики будет особенно актуальна для «Флайерз», которые в этом году задрафтовали двух российских игроков — многообещающего вингера Матвея Мичкова и вратаря Егора Заврагина.

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Нападающий, выбранный под седьмым номером, подписал контракт до конца сезона-2025/2026 с командой КХЛ СКА. Но НХЛ потенциально может посмотреть на то, как КХЛ поступает в ситуации с Федотовым, и принять решение действовать аналогичным образом в отношении существующих контрактов КХЛ, попытавшись перевезти игроков раньше. Это будет захватывающее развитие событий, за которым мы будем наблюдать в ближайшие месяцы и годы.

Пока похоже, что Федотов вернётся в ЦСКА и проведёт там новый сезон. На данный момент можно только гадать, присоединится ли он когда-нибудь к «Флайерз» и осуществит ли свою мечту об НХЛ», — написал Элвин.