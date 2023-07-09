Кто-то оценивает себя не по рынку, а других не могут порадовать из-за проблем с потолком зарплат.

Им нужно больше денег! 10 лучших ОСА НХЛ, до сих пор не принявших предложения своих клубов

С момента открытия трансферного рынка НХЛ прошло уже больше недели, однако без контрактов до сих пор остаются ряд известных и даже звёздных хоккеистов. Среди них и те, кто находится в статусе ограниченно свободных агентов: то есть получившие до 1 июля контрактные предложения от своих команд, но пока не принявшие их. Представляем топ-10 лучших ОСА этого межсезонья.

Алекс Дебринкэт («Оттава»), 25 лет

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 66 (27+39) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 6,4 млн

Любопытная и запутанная история у «Оттавы» и американца Дебринкэта – четвёртого бомбардира клуба в минувшем сезоне. По сообщениям в СМИ, форвард требовал от «сенаторов» квалификационное предложение в размере $ 9 млн, но клуб рассчитывал снизить его на 15% и в итоге обратился в арбитраж. Если «Оттава» выиграет разбирательство, то зарплата Дебринкэта упадёт до $ 7,65 млн.

В любом случае союз команды из столицы Канады и нападающего не должен продлиться. «Оттава» потому и хочет подписать Дебринкэта на адекватные деньги, чтобы облегчить последующий обмен форварда, который уже заявлял, что не хочет подписывать с «сенаторами» долгосрочный контракт. При этом журналист Стефен Рознер написал, что всё идёт к тому, что после обмена Дебринкэта «Оттава» сможет подписать Владимира Тарасенко.

При этом инсайдер Даррен Дрегер отмечает, что сам форвард оценивает себя дороже, чем это делает рынок. И если агент хоккеиста всё-таки не найдёт клубы, которые удовлетворили бы его запросы после обмена из «Оттавы» (понятно, что тогда «сенаторы» подпишут контракт сами, а потом сразу же обменяют игрока), то Дебринкэту придётся заключить соглашение на условиях «Сенаторз», а уже через год, когда потолок зарплат в НХЛ ощутимо подрастёт, вновь попытаться найти себе новую команду.

Тревор Зеграс («Анахайм»), 22 года

Статистика в прошлом сезоне: 81 игра, 65 (23+42) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Трой Терри («Анахайм»), 25 лет

Статистика в прошлом сезоне: 70 игр, 61 (23+38) очко

Кэпхит по прошлому контракту: $ 1,45 млн

После первого дня работы рынка «Анахайм» остался единственным клубом НХЛ, оказавшимся ниже пола зарплат. Однако объяснение этому простое: «утки» ещё не подписали новые контракты с двумя лучшими бомбардирами прошлого сезона Терри и Зеграсом, вокруг которых должно строиться светлое будущее организации. При этом квалификационные предложения обоим игрокам в «Анахайме» сделали, но они пока не приняты.

Оба хоккеиста претендуют на контракты с кэпхитом в районе $ 6–8 млн, а вот в арбитраж имел право обратиться только более старший Терри. Что он, кстати, и сделал, но вполне вероятно, что «Дакс» удастся договориться с ним до начала слушаний.

Тревор Зеграс Фото: nhl.com

Винс Данн («Сиэтл»), 26 лет

Статистика в прошлом сезоне: 81 игра, 64 (14+50) очка

Кэпхит по прошлому контракту: $ 4 млн

К помощи арбитра попросил прибегнуть и Винс Данн, в 26 лет выдавший прорывной сезон в «Сиэтле». Защитник, ранее никогда не набиравший в НХЛ более 35 очков, приумножил свои показатели почти вдвое, став вторым бомбардиром и лучшим ассистентом «кракенов».

Проходила информация, что после такого сезона Данн просит и двукратного повышения зарплаты. В принципе, «Сиэтл» может себе это позволить, с другой стороны, «кракены» придерживаются политики умеренных зарплат в команде, и сейчас в ростере нет игроков, которые зарабатывали бы хотя бы $ 6 млн в год. Ну и Данн, проведший лишь один турнир на топ-уровне, точно не является гарантированно удачным вариантом вложения больших денег. Вдруг это была лишь вспышка и хоккеист перестанет прогрессировать?

Отсюда, собственно, и арбитраж.

Алекси Лафреньер («Рейнджерс»), 21 год

Статистика в прошлом сезоне: 81 игра, 39 (16+23) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

К’Андре Миллер («Рейнджерс»), 23 года

Статистика в прошлом сезоне: 79 игр, 43 (9+34) очка

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Лафреньер – чемодан без ручки для «Рейнджерс». Первый номер драфта-2020 блёкло провёл три года по контракту новичка, так и не выйдя на какой-либо приличный уровень, а теперь «синерубашечникам» нужно давать ему новый, уже взрослый контракт. По-хорошему, «Рейнджерс» нужно либо обменивать форварда, либо развивать его, давая больше игрового времени. Но проблема в том, что позиции левых вингеров в топ-6 заняты дорогими Панариным и Крайдером, а на других местах Лафреньер совсем не эффективен. Обменивать же Алекси для клуба из Нью-Йорка – значит расписаться в провале, к тому же в клубе наверняка опасаются, что на новом месте Лафреньер будет прогрессировать, и тогда «Рейнджерс» будут выглядеть совсем уж глупо.

Что делать? В клубе отрицают все разговоры об обмене нападающего, но и квалификацию от «синерубашечников» Лаф пока не принял. Вероятно, ситуация разрешится небольшим контрактом-мостиком, и это будет последний шанс для Алекси на Бродвее.

Алекси Лафреньер Фото: nhl.com

А вот Миллер свой первый большой контракт заслужил сполна. Защитник, который даже не выходит в первой спецбригаде большинства «Рейнджерс», прогрессировал из года в год в свои первые три сезона НХЛ, а в прошлой регулярке вошёл в топ-9 по количеству очков в равных составах среди игроков обороны во всей лиге. К’Андре, по-хорошему, полагается приличная прибавка к зарплате, но игрок также может пойти навстречу «Рейнджерс» и заключить контракт-мостик, чтобы через несколько сезонов, когда потолок зарплат в НХЛ ощутимо увеличится, уже подписать долгосрочное и «жирное» соглашение. Но пока Миллер и «Рейнджерс» не ударили по рукам, при этом права идти в арбитраж у защитника ещё нет.

Эван Бушар («Эдмонтон»), 23 года

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 40 (8+32) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 863,3 тыс.

Первораундник «Эдмонтона» после нескольких лет развития в юниорских лигах, АХЛ и даже в европейской аренде провёл два подряд добротных сезона за «Ойлерз», а также мощный плей-офф-2023, где он стал важнейшей частью разрывного большинства «нефтяников». Бушар – классический атакующий деф, который убийственен на чужой синей линии, но часто ошибается в обороне, однако «Эдмонтону» этот хоккеист необходим.

И сейчас, по сообщениям инсайдера Фридмана, «Ойлерз» разговаривают с Эваном о двухлетнем контракте с кэпхитом $ 3,5–4 млн. Вряд ли Бушар откажется от предложения, это нормальный промежуточный договор, обеспечивающий поступательное финансовое развитие хоккеиста в эпоху, когда потолок зарплат в НХЛ поднимается в час по чайной ложке.

Габриэль Виларди («Виннипег»), 23 года

Статистика в прошлом сезоне: «Лос-Анджелес», 63 игры, 41 (23+18) очко

Кэпхит по прошлому контракту: $ 825 тыс.

Накануне открытия рынка Виларди оказался в компании игроков «Лос-Анджелеса», которых «Кингз» обменяли в «Виннипег» на Дюбуа. В стане «королей» Габриэль провёл неплохой сезон, пока лучший в карьере, но 40+ очков оказалось недостаточно, чтобы в Калифорнии задумались о манёврах под очень тесным потолком зарплат клуба ради Виларди.

С побережья Тихого океана нападающий отправился в суровую Манитобу, но с точки зрения финансовых, да и игровых перспектив это более выгодный вариант для Виларди. «Виннипег» уходит в перестройку, расстаётся с лидерами прошлых лет и имеет возможность дать форварду контракт, который он заслуживает. Правда, определить его детали теперь, вероятно, предстоит арбитражу, куда Виларди уже обратился.

Илья Самсонов («Торонто»), 26 лет

Статистика в прошлом сезоне: 42 игры, 27 побед, КН 2,33 и 91,9% ОБ

Кэпхит по прошлому контракту: $ 1,8 млн

В «Торонто», пожалуй, и рады бы дать Самсонову хороший контракт с улучшенными условиями, но с потолком зарплат у «листьев» уже не первый год полная катастрофа. Куча денег уходит на зарплаты трио Мэттьюс – Таварес – Марнер, а в 2020-м «листья» умудрились обременить себя ещё и тяжёлым контрактом вечно травмированного Мюррея.

Самсонов переиграл канадца на своей позиции, но прямо сейчас у «листьев» нет никаких шансов по достоинству оценить вклад Ильи в относительный успех прошлого сезона, когда «Торонто» впервые за много лет перешагнул барьер первого раунда плей-офф. Российский голкипер пошёл в арбитраж, но и там почти нет возможностей выбить себе достойный контракт. За всю карьеру в НХЛ Самсонов никогда не зарабатывал более $ 2 млн в год, так что у арбитра просто нет поводов осчастливить Илью значительно большими цифрами.

Ситуация в пользу «Торонто», но Самсонову, пожалуй, нужно соглашаться на условия клуба, дальше кропотливо работать и терпеть. В организации «листьев» Илья уже стал своим, а через пару лет, когда в «Мэйпл Лифс» настанет хоть какой-то зарплатный порядок и баланс, Самсонова обязательно отблагодарят финансово. Лучших вариантов у всё ещё нестабильного и ненадёжного в бытовом плане россиянина в НХЛ всё равно нет.

Джереми Свейман («Бостон»), 24 года

Статистика в прошлом сезоне: 37 игр, 24 победы, КН 2,27 и 92% ОБ

Кэпхит по прошлому контракту: $ 925 тыс.

Голкипер, которого «Бостон» откопал в четвёртом раунде драфта шесть лет назад, стал частью сумасшедшей и рекордной регулярки в исполнении «Брюинз». Свейман провёл чуть меньше половины матчей сезона, но по праву разделил со свежим обладателем «Везины» Линусом Улльмарком приз «Дженнингс Трофи» — награда вратарской бригаде клуба НХЛ, пропустившего меньше всех шайб за 82 игры.

Джереми Свейман Фото: nhl.com

Свейман – это проспект «Бостона», это его будущее, хотя и Улльмарк ещё не старый, но всегда лучше иметь запасные варианты. У «Брюинз» есть возможность дать Джереми контракт на $ 2–3 млн в год, однако пока стороны не договорились и дело может дойти до арбитража, куда вратарь уже обратился.