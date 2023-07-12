«Сибирь» нашла алмаз, «Спартак» перезагрузит русского таланта? Обзор трансферов в КХЛ

В середине июля многие команды КХЛ начинают потихоньку выходить из отпуска, однако трансферная кампания в лиге ещё продолжается, команды точечно усиливают составы на будущий сезон. Представляем обзор сделок, случившихся в КХЛ за последние дни.

«Динамо» Мн – Андрей Стась, Янни Калдис, Сэм Анас, Коди Кёрран

Всплеск селекционной активности случился в Минске – «Динамо» буквально за два дня подписало контракты с четырьмя опытными игроками. Один из них – Андрей Стась – прекрасно известен белорусским болельщикам, это центральный нападающий в нижние звенья, отличный чекер, ролевик, незаменимый человек для меньшинства и точки вбрасывания, в котором в своё время души не чаял Боб Хартли. В «Тракторе» у Стася не пошло, его контракт пару дней назад был расторгнут, но это во многом вопрос правильного использования форварда тренерским штабом челябинцев. В Минске же Стась будет работать с Дмитрием Квартальновым, вместе с которым становился чемпионом России в ЦСКА в сезоне-2014/2015.

Андрей Стась Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Ещё три новичка «зубров» — иностранцы. Защитник Коди Кёрран – атакующий, возрастной деф, который прошлый сезон провёл в «Магнитке». Кёрран хорош на чужой синей линии, при розыгрыше большинства, но у него есть понятные проблемы со скоростью.

Янни Калдис – новое имя для КХЛ. К 27 годам незадрафтованный канадец так и не добрался до НХЛ, а последние два с половиной сезона неизменно выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд». Там, кстати, Калдис был главной атакующей опцией среди защитников, и хоть его статистика не сильно потрясает воображение, но амплуа новичка минчан понятно.

Наконец, Сэм Анас – 30-летний американский форвард, только что выигравший Кубок Колдера с «Херши». Миниатюрный, лёгкий нападающий весьма полезно провёл «золотой» плей-офф в АХЛ, не входя в число первых скрипок фарм-клуба «Вашингтона», а теперь Анас впервые в жизни уезжает из Штатов, чтобы задать новый виток своей карьере. Сэм может сыграть и в центре, и с краю, у него правый хват, а также, судя по статистике, хорошие снайперские навыки. При удачных раскладах вполне может стать новой звездой КХЛ.

«Нефтехимик» — Наиль Якупов

Пока главный трансфер межсезонья для «Нефтехимика» — подписание воспитанника нижнекамского хоккея Наиля Якупова. Тот вернулся в состав «волков» спустя 10 лет, но если в 2013-м форвард заезжал домой во время локаута в НХЛ и в роли всё ещё потенциальной звезды мирового хоккея, то сейчас Наиль подписывается с «Нефтехимиком», чтобы в очередной раз попробовать перезагрузить свою карьеру. В которой после трёх сезонов в «Авангарде», отмеченных постоянным пребыванием Наиля на больничном, вновь наступило время клубов с меньшими амбициями.

Но в родной команде Якупов ещё может зажечь! Мало сомнений, что Олег Леонтьев предоставит ему место в ведущем звене, большинство и много игрового времени, и в силах Наиля направить свои неуёмную энергию и старание в продуктивное для нижнекамцев русло. От хоккея форвард точно ещё не устал, а в необременённом большими задачами «Нефтехимике» он должен раскрепоститься психологически.

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«Куньлунь» — Райан Спроул

«Драконы» потихоньку собирают состав на следующий сезон (хотя у клуба до сих пор нет главного тренера), и важной составляющей «Куньлуня» вновь будет защитник Райан Спроул. Между прочим, рекордсмен клуба по количеству матчей, очков и голов среди игроков обороны за всю историю. Что ж, безусловно, хороший ход от «Ред Стар», но вопросов о целях, задачах и самом смысле существования клуба в КХЛ пока не становится меньше.

«Спартак» — Иван Морозов

Год назад права на Ивана Морозова после обмена из СКА оказались в «Спартаке», и сейчас красно-белые берут российского центрфорварда в аренду у «Вегаса». Отличная сделка и для клуба, и для хоккеиста, который провёл, мягко скажем, не слишком удачный сезон в «Хендерсоне», совсем загрустил в АХЛ и нуждается в перезагрузке. Мы помним, как здорово выглядел Морозов в СКА и в сборной России в сезоне-2020/2021, и сейчас задача Алексея Жамнова и его штаба – вернуть Ивана в строй по всем параметрам. Если получится, то «Спартак» получит умного, креативного центрфорварда с российским паспортом – невиданная роскошь для многих клубов лиги по нынешним временам.

Иван Морозов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Сибирь» — Энди Андреофф

«Сибирь» долго молчала на рынке, имея незакрытой позицию третьего легионера в команде, но затем мощно выстрелила: Кирилл Фастовский утащил из АХЛ лучшего снайпера прошлого сезона во всей лиге Энди Андреоффа. 32-летний канадский центрфорвард – топ по меркам Американской лиги, а вот в НХЛ ему закрепиться за долгие годы не удалось, хотя он и сыграл там больше ста матчей. Обычно, хоккеисты с таким резюме прекрасно проявляют себя на уровне КХЛ, взять хотя бы Корбана Найта и Рида Буше из «Авангарда», выделяющихся не только своим мастерством, но и шикарной базой вкупе с универсализмом и профессионализмом. Кстати, Андреофф ещё и отличается вспыльчивым нравом и не прочь сбросить перчатки.

Понятно, что от индивидуальных особенностей хоккеиста будет зависеть многое, но прямо сейчас у Андреоффа есть потенциал стать безусловным лидером «Сибири» и одним из лучших легионеров всего чемпионата. Посмотрим, как будет на деле.