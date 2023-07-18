Два громких трансфера в КХЛ! «Динамо» забирает российских звёзд, ненужных СКА

Московское «Динамо» можно смело назвать одним из главных ньюсмейкеров межсезонья. Спортивный директор Алексей Сопин проделал серьёзную работу, расставшись с защитником Зайцевым, нападающими Кодолой и Игумновым (по сути, главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов не видел их в составе, а платёжку надо было разгрузить) и взяв на их место двух топ-игроков: защитника Ожиганова и нападающего Гусева.

В эпоху жёсткого потолка зарплат в СКА уже не вытягивали контракты Игоря и Никиты: у армейцев и так большой перерасход, придётся расставаться и с некоторыми другими хоккеистами. В свою очередь, в «Динамо» свободное место было, поэтому договориться с новичками и их представителями удалось.

«Ожиганов – праворукий защитник, который не нуждается в представлении. Мы получили от СКА уже действующий контракт, который рассчитан ещё на три года. Продолжаем работу над усилением состава. Думаю, что в ближайшее время порадуем наших болельщиков», — заявил накануне Сопин, намекнув, что трансферная кампания клуба не закончена.

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Действительно, уже сегодня москвичи объявили о подписании однолетнего контракта с Никитой Гусевым. «Рады приветствовать ещё одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звёзд КХЛ будет выступать в динамовской форме. Хочу поблагодарить представителей Никиты за этот переговорный процесс. Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу — это то, что мы увидели на протяжении последнего времени. Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, мы приняли решение о подписании соглашения на один год. Но если всё будет хорошо, то в ходе сезона будем работать над продлением контракта», — сказал спортдиректор динамовцев.

Конечно, и Ожиганов, и Гусев усилят «Динамо» и сделают клуб, наряду с ЦСКА и СКА, одним из главных фаворитов Западной конференции.

Игорь известен своим броском и впечатляющей для защитника результативностью. Он, безусловно, получит место в спецбригаде большинства и будет выполнять свою работу на синей линии.

Игорь Ожиганов и Джордан Уил Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

Гусев – крайний забивной нападающий. Да, порой Никиту критикуют за невысокую скорость и катание, но по уровню исполнительского мастерства олимпийский чемпион Пхёнчхана один лучших хоккеистов в КХЛ. Никита тоже будет играть в большинстве, но и в равных составах он результативен.

«Переход Игоря Ожиганова — внутреннее дело СКА и московского «Динамо». Мы участвовали в переговорах на завершающем этапе.

Что касается Никиты Гусева, то об этой сделке все давно говорили, но договорились с «Динамо» мы буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны», – прокомментировал оба трансфера агент хоккеистов Юрий Николаев.

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Гусев долго думал и ждал конкретики из НХЛ, но очевидно, что вариант остаться в России в ситуации Никиты предпочтительнее и в финансовом плане, и в плане получения достаточного игрового времени. Никита и его агент не скрывали, что хоккеист хочет выступать в клубе из московского региона, поэтому в этом плане у Алексея Сопина был ещё один козырь в рукаве. Фактор столицы и крупного мегаполиса всегда дополнительно мотивирует хоккеистов.

По всей видимости, Гусева поставят в тройку к Джордану Уилу и Седрику Пакетту, но окончательное решение за тренерским штабом. Интересно последить и за тем, как Никита будет проходить тяжёлые предсезонные сборы под руководством жёсткого и требовательного Алексея Кудашова. Здесь главное не перегрузить команду и не наступить на прошлогодние грабли.

Теперь можно сказать, что трансферная кампания динамовцев близка к своему завершению. Осталось договориться и подписать контракт с центральным нападающим Эриком О’Деллом. Сделка будет оформлена после того, как защитник Бреннан Менелл получит российский паспорт и не будет считаться легионером.