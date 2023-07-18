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Фаворит нового сезона НХЛ, анонс сезона «Каролины», кто выиграет Кубок Стэнли

В Америке уже определились с фаворитом сезона НХЛ? Пока в эту команду совсем не верится
Родион Власов
Фаворит нового сезона НХЛ
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Большинство журналистов считают, что чемпионом станет «Каролина», но из сезона в сезон «ураганов» преследует одна проблема.

Предсказывать судьбу Кубка Стэнли до начала сезона — дело неблагодарное, так как за регулярку меняется слишком многое, а удачный или неудачный дедлайн может поднять или обрушить шансы команды. Но авторы The Athletic пошли ещё дальше и пытаются угадать чемпиона тогда, когда далеко не все свободные агенты ещё подписаны. Впрочем, заголовок статьи говорит сам за себя — «слишком ранние предсказания следующего сезона».

Поразительно, но действующий чемпион «Вегас» получил лишь 6% голосов авторов сайта, команды типа «Торонто» или «Тампы» даже не были упомянуты. 45% опрошенных выбрали «Каролину». «Когда-нибудь «Каролина» должна вознаградить всеобщую веру в эту команду, правильно?» — задаётся риторическим вопросом один из авторов сайта. Но насколько эта вера вообще оправданна?

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Последние пять сезонов «Каролина» проходит по одному и тому же пути: укрепляет защиту, по продвинутой статистике разрывает всех в клочья, сводя с ума статистических гиков, но в плей-офф команда Рода Бриндамора коллективно бьётся о стену. В регулярке, где соперники постоянно меняются, нет времени подстроиться под яростный и максимально прямолинейный хоккей «Каролины», а в матчах на вылет подстроиться не получается уже у самых «ураганов», которые за эти годы не показали никакого «плана Б». Если кратко, то у «Каролины» просто не получается забивать голы — и это является следствием того, как была построена команда и как она играет.

финал Восточной конференции «Каролина» — «Флорида»

финал Восточной конференции «Каролина» — «Флорида»

Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Показательно, что команда Бриндамора всухую проиграла оба своих финала конференции — и если команда-2019 была явным андердогом, то этой весной «ураганы» даже с учётом всех травм воспринимались командой, равной «Флориде». Однако главная сила «Каролины» — агрессивный форчек — была нивелирована «пантерами», которые прессинговали не хуже, а порой и лучше. После этого оказалось, что исполнительское мастерство Ткачука, Баркова и компании повыше оппонентов, плюс им явно позволялось на льду больше, чем команде Бриндамора, которая как будто каталась в своих желобках.

За четыре матча с «Флоридой» «Каролина» забила шесть голов, в семиматчевой серии с «Рейнджерс» забросила 13 шайб, за пять игр с «Тампой» в 2021-м — девять раз. Паттерн понятен: когда «Каролина» попадала на элитного вратаря (Раск, Василевский, Шестёркин — исключением стал только Сорокин), то тактика бесконечных бросков низкого качества разлеталась в осколки. Можно найти оправдание в том, что этот плей-офф «ураганы» проводили без своих главных снайперов — Свечникова и Пасиоретти. Но разрешили бы им выйти за рамки того, что обычно делает «Каролина» на льду?

Все ждали, что на рынке свободных агентов «Каролина» подпишет человека, который умеет забивать голы — и не просто так ходят разговоры про Владимира Тарасенко. Однако бóльшая часть свободных средств была потрачена на переподписания истекающих контрактов, а также подписания Дмитрия Орлова ($ 7,75 млн в год) и Майкла Бантинга ($ 4,5 млн). Для регулярки Бантинг со своим «злым» стилем — человек, чуть ли не идеально вписывающийся в то, что всё это время делает «Каролина», но за 13 плей-оффных матчей в «Торонто» у него лишь две шайбы.

Теперь у «ураганов» под потолком остаётся чуть более $ 2 млн — на Тарасенко очевидно не хватит, да и у самого Русского Танка какие-то загадочные движения со сменой агентов. Более того, идут разговоры о том, что «Каролина» претендует на Эрика Карлссона. Зачем он команде, где уже есть Орлов и Бёрнс (который в своё время показал почти полную несовместимость со шведом в «Сан-Хосе») — большая загадка. Конечно, ЭК65 великолепно умеет разгонять атаки и даже в понуром «Сан-Хосе» выбил сто очков, но, опять же, кто будет эти атаки завершать?

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Как ни крути, возникают вопросы к тренеру. Сложно представить, что «Каролина» убрала бы Рода Бриндамора после выхода в финал конференции, но нет ощущения, что тренер хоть как-то меняется. Фирменные фишки команды, кроме лавины бросков, известны: в плей-офф клуб гениально применяет наложение звеньев в домашних матчах, но в выездных матчах это преимущество испаряется. Показательно, что в плей-офф за пять лет при Бриндаморе «ураганы» выиграли в гостях лишь два матча в основное время — и это ещё один признак того, что один из самых известных силовиков 90-х не очень хорошо умеет перестраиваться.

Род Бриндамор

Род Бриндамор

Фото: Andy Martin Jr./Zuma/ТАСС

Есть ли предпосылки ждать каких-то перемен? Прошлым летом казалось, что переход Пасиоретти и Бёрнса поможет команде перевести количество в качество, но не случилось. Никаких перемен в штабе Бриндамора пока не произошло, помощников не трогают и не добавляют новых. Наивно ждать, что почти те же самые люди на том же самом месте дадут какой-то новый результат. При этом на сезон-2025/2026 контракты есть лишь у пяти игроков (Свечников, Стаал, Бантинг, Кочетков и Котканиеми), и следующий сезон может стать последней реальной попыткой этого костяка что-то выиграть.

«Каролину» много хвалят за аналитический подход — и есть ощущение, что он ей часто мешает. Иногда, как бы ужасно это ни звучало, менеджер должен провести невыгодный обмен, отдать лишний драфт-пик или дать нужному игроку лишний миллион. У «ураганов» все шаги правильные, плохих контрактов (за исключением мести «Монреалю» в лице Котканиеми) нет — и эта команда бьётся о потолок. Пора бы уже хоть раз и рискнуть.

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