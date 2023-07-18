Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье

Начало межсезонья в НХЛ уже позади. Так что можно подводить промежуточные итоги. В этот раз предлагаю сосредоточиться на, пожалуй, самой популярной команде НХЛ для отечественного зрителя — «Вашингтоне».

Как клуб поработал на трансферном рынке? Кого уже приобрёл и отпустил? Каковы планы команды на вторую половину межсезонья? Давайте узнаем.

Изменения в составе

Нельзя сказать, что состав «столичных» значительно изменился по сравнению с командой образца конца прошлого сезона. Особо громких сделок не было, но пару интересных моментов всё же есть.

Ушли Пришли Продлились н. Конор Шири н. Макс Пасиоретти (свободный агент) з. Дилан Макилрат н. Коннор Браун з. Джоэль Эдмундсон (обмен из «Монреаль Канадиенс») в. Хантер Шепард (из «Херши») н. Крэйг Смит н. Мэттью Филлипс (свободный агент) з. Мартин Фехервари з. Мэтт Ирвин н. Эндрю Кристалл (драфт-2023) н. Райли Саттер (из «Херши») в. Зак Фукале з. Чейз Приски (свободный агент) н. Карл Хагелин (без клуба) н. Пьеррик Дюбе (свободный агент) з. Габриэль Карлссон н. Алекс Лимож (свободный агент) н. Хенрик Боргстрём

Прежде всего стоит отметить, что «Вашингтон» избавился от нескольких тяжёлых контрактов и/или игроков, которые явно не могли выдержать нужный уровень. Так, стан «Кэпиталз» покинули сразу три нападающих, в разное время пытавшихся играть в одном звене с Александром Овечкиным: Конор Шири, Коннор Браун и Крэйг Смит. Покинул клуб и защитник основы Мэтт Ирвин. С ними не стали продлевать соглашение.

Очевидными плюсами этих расставаний стало избавление от возрастных хоккеистов, которые, однако, нуждались в прибавках к зарплате: Шири 31 год, Брауну — 29, Смиту — 33, а Ирвину и вовсе 35.

Конор Шири и Александр Овечкин Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

Карл Хагелин уже давно просто лечился, новичок «Трактора» Фукале едва тянул уровень АХЛ, а Габриэль Карлссон и Хенрик Боргстрём за «Вашингтон» толком и не играли. Так что сожалеть о потерях нет смысла.

Куда интереснее — кого «Кэпиталз» приобрели. Тут есть парочка интересных имён.

Так, одной из главных сделок стал переход 34-летнего Макса Пасиоретти. Форвард в прошлом сезоне страдал из-за травм и толком не смог ничего показать. Старт будущего сезона Пасиоретти тоже пропустит из-за проблем со здоровьем.

Тем не менее в «Вашингтоне», кажется, действительно рассчитывают на него. Форварду дали однолетний контракт на $ 2 млн, плюс ещё до $ 2 млн он может заработать бонусами.

«Основная причина, по которой мы заключили контракт с Пасиоретти, — его умение забивать. «Вашингтон» должен найти способ забрасывать больше, а Макс умеет это делать. Нам он нравится, это один из лучших снайперов последних лет. Конечно, у него была серьёзная травма, но уверен, что Макс может провести новый сезон лучше, чем предыдущие. Рады, что Пасиоретти восстанавливается от травмы и войдёт в наш состав», — сказал генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Специалист также назвал ещё одну важную причину перехода: «Мы посчитали это привлекательной возможностью, потому что подписали его всего за $ 2 млн вместо более высокого кэпхита, который мы, возможно, не могли себе позволить.

Не считая травмы, сейчас он, вероятно, лучше, чем был… Мы с нетерпением ждём, когда он оправится от повреждений и попадёт в наш состав.

Травмы? Мы знаем, с чем он имел дело. Мы не собираемся устанавливать каких-то временны́х рамок. В прошлый раз он, кажется, восстановился раньше. Мы подождём, посмотрим, как он будет себя чувствовать, и примем решение, основываясь на этом», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Впрочем, интерес был взаимным. Вот как агент Пасиоретти, Алан Уолш, объяснил переход 34-летнего форварда в стан «столичных».

«Что ж, «Кэпиталз» проявили интерес, как только он вышел на рынок свободных агентов. У них было несколько разговоров — у генерального менеджера Брайана Маклеллана и Макса. Там же Пасиоретти пообщался с главным тренером, и ему очень понравился план команды на него. В нём было действительно много смысла. Мы не должны говорить о некоторых других контрактах, но на самом деле у нас было на руках примерно 8–10 предложений. Если бы люди знали, кто на самом деле предлагал соглашения, я думаю, они бы удивились.

Если просто отметить критерии того, что для Макса является самым важным — хоккей всегда стоял рядом с семьёй, он думал и о себе, и о своей семье. Пасиоретти верит в организацию, и он взволнован. Ему не терпится вернуться на лёд, поправить здоровье и забыть обо всех травмах, которые у него были и с которыми он имел дело последние пару лет. Думаю, сейчас у него всё отлично. Не знаю, будет ли он готов к началу сезона, к первому матчу, но точно не должно пройти слишком много времени, прежде чем он снова вернётся на лёд и будет играть с действительно хорошими хоккеистами. Играть на том уровне, которого он сам от себя ожидает», — сказал Уолш.

Макс Пасиоретти Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

Сам Пасиоретти тоже отмалчиваться не стал: «Для меня это была уникальная ситуация. Раньше я никогда не был свободным агентом, и, очевидно, после получения травмы было несколько сценариев того, где я мог оказаться. В конце концов я просто подумал, что «Вашингтон» — отличная возможность для меня вернуться и доказать, что я всё ещё тот игрок, которым был когда-то, что я способен вернуться на свой уровень и забивать голы.

Я думаю, что могли появиться ситуации, когда будет много неизвестных. Команды подписывали парней и не знали, что произойдёт в феврале (Пасиоретти имеет в виду дедлайн переходов. — Прим. «Чемпионата»).

Возможно, тебя так и обменяют. Кроме того, бывают ситуации, когда команды действительно сталкиваются с ограничениями, и ты мало что можешь сделать. У меня пятеро детей, и моя семья — самое главное для меня».

Подписание Пасиоретти — это неплохой ход, но в условиях ограниченного места в платёжной ведомости сделка всё равно выглядит странной. Да, $ 2 млн для нападающего, который в перспективе может стать одним из главных снайперов клуба на сезон, — это копейки. Вот только смысла в них особо не будет, если Пасиоретти опять весь сезон проведёт в лазарете.

Другой важной сделкой стал переход 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона из «Монреаль Канадиенс». Есть основания считать этот обмен огромной победой. «Столичные» отдали канадскому клубу выбор в третьем (ранее принадлежал «Миннесоте Уайлд») и седьмом раундах драфта-2024. Но «Монреаль» будет выплачивать 50% зарплаты Эдмундсона — то есть на «Вашингтон» ляжет оплата лишь $ 1,75 млн. Если учесть, что канадец выигрывал Кубок Стэнли в 2019 году, да и в целом смотрелся неплохо в последние сезоны, он может дать «Кэпиталз» необходимый опыт и спокойствие в защите.

Проблема, впрочем, всё та же — травмы. Часть чемпионата-2022/2023 Эдмундсон пропустил из-за повреждения. И неизвестно, что будет в новом сезоне.

«Этим летом у меня было ощущение, что что-то может пойти не так из-за того, как формировался «Монреаль». Они хотят омолодить состав. Там хотят что-то построить. Драфт прошёл, и я подумал, что там может что-то случиться. А потом рано утром 1 июля получил известие, что еду в «Вашингтон», и мы с моей невестой очень рады приехать в команду и начать работу.

Я работаю в тренажёрном зале уже около двух месяцев и начинаю кататься на коньках. Тело чувствует себя очень хорошо. Этим летом я просто хочу провести полноценное здоровое время с тренировками и приехать в лагерь сильным.

Последние два сезона я получал травмы прямо перед лагерем, так что я сразу же оказался в проигрышной позиции, медленно войдя в сезон, пока все уже были на ходу. Так что с нетерпением жду здорового начала сезона», — сказал Эдмундсон после перехода.

Джоэль Эдмундсон Фото: Graham Hughes/AP Photo/ТАСС

Генеральный менеджер «Вашингтона» также настроен оптимистично относительно будущего сезона канадца: «Это элемент, который мы хотим добавить в нашу защитную линию: физически сильный, отличный лидер с хорошими габаритами и умением играть перед воротами. Кроме того, удержание зарплаты нас тоже привлекало.

Эдмундсон за последние два сезона несколько раз пропускал матчи из-за проблем с поясницей? Мы поговорили об этом с тренерами из Монреаля и выяснили, в чём именно заключалась его проблема. Последние 20 матчей он провёл, будучи здоровым, так что мы чувствуем себя достаточно комфортно относительно его состояния.

Готовность Эдмундсона определится на сборах и во время предсезонки. У него будет шанс сыграть в паре с разными парнями и посмотреть, с кем есть «химия». С этого мы и начнём. Пасиоретти и Эдмундсон? Мы получили двух игроков в условиях ограниченного количества места под потолком зарплат», — сказал Маклеллан The Athletic.

Пока что Эдмундсон — лучшее приобретение «Вашингтона» в межсезонье. В теории клуб почти за бесценок получил защитника, который при необходимости будет готов сыграть хоть в первой паре. Всего за $ 1,75 млн. Тем более его контракт подходит к концу после сезона-2023/2024, так что стороны могут не продолжать сотрудничество, если что-то пойдёт не так.

Однако хотелось бы отметить ещё одну важную сделку, которая в теории может стать чуть ли не лучшим переходом сезона. «Столичные» смогли урвать 25-летнего Мэттью Филлипса — нападающего фарм-клуба «Калгари Флэймз». Этот форвард, на минуточку, стал лучшим бомбардиром команды и одним из лучших снайперов сезона АХЛ. Если Филлипс перенесёт свой уровень на НХЛ, то, очевидно, в руках «Вашингтона» окажется молодой бриллиант, чей кэпхит всего $ 775 тыс.

«Кэпиталз» немного опасаются возможных проблем с Филлипсом: «Он низкорослый, но хороший игрок. Поэтому мы дадим ему шанс разобраться и посмотреть, где он начнёт сезон. А Митч (Митч Лав, в прошлом сезоне возглавлял фарм-клуб «Калгари», а сейчас занимает должность ассистента главного тренера в «Вашингтоне». — Прим. «Чемпионата») знает его и имеет много полезной информации о нём. Он действительно конкурентоспособный игрок, и вопрос в том, сможет ли он показывать свою результативность на уровне НХЛ при таких габаритах?» — вопрошает Маклеллан.

Впрочем, у самого Филлипса есть стимул работать — он может поиграть вместе со своим любимым игроком детства: «Я был большим поклонником Алекса Овечкина. Я носил №8, как Овечкин. Это был мой номер, пока я не стал юниором. На самом деле у меня есть старая джерси «Вашингтона», но она на меня больше не налезает.

Переход в «Кэпс»? Было несколько команд, которые были довольно серьёзно заинтересованы во мне. Я просто думаю, что «Вашингтон» подошёл по всем параметрам. Им, похоже, понравилась моя игра и то, что я могу показать. Это то, что ты ищешь, когда становишься свободным агентом, — команду, которая хочет тебя и в которую ты хочешь попасть. Так что я в восторге».

Мэттью Филлипс Фото: David Kirouac/ZUMA/ТАСС

Остальные приобретения более скромные и скорее подходят для фарма «столичных» — «Херши Бэрс». Тем не менее важные победы «Вашингтон» одержал и просто тем, что сохранил нескольких игроков.

Во-первых, «столичные» продлили контракт с 23-летним защитником Мартином Фехервари. Причём словацкий хоккеист будет в следующие три сезона получать по $ 2,675 млн — небольшая сумма для человека, который имеет все шансы превратиться в настоящего оплота и лидера обороны. Фехервари в ходе сезона-2022/2023 стал уверенным игроком основы и готов расти дальше.

Во-вторых, клуб переподписал 27-летнего Хантера Шепарда из «Херши». Конечно, для обычного читателя это имя почти или совсем ничего не значит, однако этот вратарь помог «Херши» выиграть Кубок Колдера и — вдумайтесь! — был признан MVP розыгрыша плей-офф! «Вашингтон» сохранил 33-летнего Дарси Кемпера и 29-летнего Чарли Линдгрена, так что теперь за вратарскую линию можно не переживать. Шепард, если что, подстрахует. Или даже станет основным голкипером — кто знает?

Проблемы

Однако «Вашингтон» всё ещё находится в достаточно сложной ситуации. Прежде всего, «столичные», толком никого и не приобретя, превышают потолок зарплат на $ 700 тыс. Есть время что-то сделать с этой проблемой — это плюс. Непонятно, что именно делать, — это минус. Сейчас, как отмечает CapFriendly, основа «Кэпиталз» состоит из 12 нападающих, которые «съедают» $ 54,13 млн; семи защитников, на которых приходится $ 21,7 млн, а также из двух вратарей — это ещё $ 6,35 млн. И самое забавное — контракт травмированного Пасиоретти сейчас даже не учитывается.

То есть какие-то манёвры клуб провести особо не может.

Другая проблема стара, как сам мир: у «Вашингтона» безумно возрастной состав. «Столичные» занимают второе место по среднему возрасту состава на данный момент. А минувший сезон хорошо показал, что такая команда неспособна выдерживать необходимый темп.

Не будем долго останавливаться на этом, но для справки: помимо 37-летнего Овечкина, получающего $ 9,5 млн и хоть как-то отрабатывающего свой контракт, есть ещё и вечно травмированный 35-летний Никлас Бекстрём с кэпхитом $ 9,2 млн; деградирующий 31-летний Евгений Кузнецов ($ 7,8 млн); только отошедший от травмы 33-летний Джон Карлсон ($ 8 млн); 36-летний Ти Джей Оши ($ 5,75 млн)… Ну вы поняли.

Александр Овечкин, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши Фото: Al Drago/AP Photo/ТАСС

Радует взгляд на оборону. Там есть сразу три молодых хоккеиста, которые всё ещё получают небольшие деньги, но играют на хорошем уровне: всё тот же Фехервари, Расмус Сандин ($ 1,4 млн) и Александр Алексеев ($ 825 тыс.). Всем по 23 года. Главное, чтобы их прогресс продолжался.

А вот с атакой всё печально.

Тем более ещё совсем непонятно, как командой будет руководить новый рулевой «Кэпс» Спенсер Карбери. Как тренер он по-прежнему молод и выглядит скорее как ещё один хоккеист-пенсионер «Вашингтона». Но сказать что-то точнее сейчас попросту невозможно — не на что ориентироваться.

Что дальше?

Расставим все точки над «i» относительно главных вопросов, касающихся команды.

Знаю, вы этого ждали. Сначала поговорим о Кузнецове. Кажется, что его обмен сейчас — это главный рычаг, который Маклеллан может использовать, дабы решить сразу несколько проблем: и с потолком зарплат, и с возрастом команды, и с потребностью в усилениях. У Кузи ещё два сезона будет действовать контракт с кэпхитом $ 7,8 млн. Зарплата, как кажется, должна отпугивать потенциальных покупателей, но Евгений всё ещё способен зажечь. Да и возраст не пенсионерский по хоккейным меркам.

Другой вопрос — а точно ли будет обмен? Конечно, клубный обозреватель «столичных» Майк Фогель намекнул на соответствующий запрос от россиянина, но непонятно, имел ли в виду журналист «здесь и сейчас» или же говорил про то, что было в ходе сезона-2022/2023. В любом случае нужно точно определиться с будущим Кузнецова: он способен принести пользу и своими выступлениями на льду, и обменом в другую команду.

Евгений Кузнецов Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/ТАСС

Необходимо решить и будущее Бекстрёма. Уважать легенд — это важно. Но здесь и сейчас шведская легенда лишь рушит будущее своей команды. Бекстрём едва ли способен сохранять былой уровень продуктивности и при этом ещё часто травмируется. И это игрок, занимающий 11% платёжной ведомости «Вашингтона»! Может быть, Никласу пора просто получить должность в руководстве «столичных»? Кажется, это решило бы много проблем. Однако тут важно и решение самого шведа — а он пока молчит.

А чего же сами «столичные» ищут?

«Я был агрессивным в переговорах об обменах перед драфтом, но не смог заключить сделку. Цель? Нападающий для топ-6, желательно до 30 лет. Мы были открыты для возможностей и преследовали ряд целей, но, к сожалению, у нас ничего не вышло.

Если сделка не будет заключена в ближайшие недели, всё, скорее всего, будет отложено до тренировочного лагеря. Так что вы [журналисты] можете поехать на пляж в августе (смеётся)», — сказал Маклеллан в начале июля.

Что ж, в «Вашингтоне» точно знают, в ком нуждаются. Однако, кажется, генменеджер «Кэпиталз» постепенно отчаивается в идее, что сможет кого-то перетащить в команду и побороться за что-то стоящее в этом сезоне. Сравните цитату выше с тем, что Маклеллан сообщил на этой неделе: «Я всё ещё хотел бы совершить обмен. Мы были агрессивны на драфте со своими предложениями, но ничего не получилось. Я чувствую, что мы можем сделать несколько довольно хороших предложений. А игроки, на которых мы положили глаз, ещё не сменили клубы. Я не знаю, обменяют ли их сейчас и обменяют ли вообще. Может быть, в дедлайн? Я не знаю, что произойдёт. Некоторым парням нужно подписать контракты. Так что мы продолжим держать руку на пульсе».

Кажется, «Вашингтон» готов ждать нужных игроков. Есть основания полагать, что этот вопрос касается именно будущего клуба, а не настоящего, коль Маклеллан допускает переход новичков в дедлайн. Он ведь не верит свято в то, что «Кэпиталз» с нынешним составом точно выйдут в плей-офф, верно?..

Ещё одной важной темой можно назвать вопрос допуска молодёжи к основе. Вот что генеральный менеджер думает об этом: «Проспекты, которые имеют шанс попасть в состав «Кэпс» в следующем сезоне? Нападающие Коннор Макмайкл, Алексей Протас и Бек Маленстин, а также защитник Лукас Джохансен. У них у всех был хороший плей-офф. Все они прогрессируют. Все принесут различные элементы в наш состав. Я бы, скорее всего, вписал их в состав на следующий год».

Кроме того, нельзя забывать о главном проспекте «столичных» — Иване Мирошниченко, который теперь настроен бороться за основу команды НХЛ. У «Вашингтона» также есть ещё один россиянин Богдан Тринеев, вечно травмированный талант Хендрикс Лапьер, русский швед Александр Суздалев, выборы драфта-2023 Райан Леонард и Эндрю Кристалл, а также молодой защитник Винсент Иорио. Короче говоря, есть на кого опереться в этом плане. Но как активно будут подпускать молодёжь к основе?

Иван Мирошниченко Фото: Graham Hughes/AP Photo/ТАСС

Тут мы подходим к основному вопросу относительно «Вашингтона» — а в чём заключается главная цель команды? Не хочется опять переходить к заезженной теме, однако давайте начистоту: если «Вашингтон» гонится за рекордом Уэйна Гретцки, то и игроки будут подбираться под парадигму «здесь и сейчас». Но если цель — Кубок, то уже в новом сезоне «столичные» должны выстраивать новое ядро, новый костяк, постепенно уменьшая роль престарелых лидеров и давая больше возможностей молодёжи. Ну и проворачивая сделки по приобретению перспективных игроков.

Пока что основная цель непонятна. Состав «Вашингтона» сейчас — это состав середняка, который будет бороться за право просто попасть в плей-офф.

Но не всё так плохо: у «столичных» есть время, чтобы определиться с целями, а также ресурсы — и в виде перспективной молодёжи, и в виде хоккеистов, за которых можно получить более ценные активы.

Так что же выберет руководство «Вашингтона» и как сможет реализовать свои задумки?