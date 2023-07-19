Самсонов требует миллионы от «Торонто», ИИХФ готовит важное заявление. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 19 июля.

Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение игрока обороны с белорусским клубом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2022/2023 Шинкевич провёл за «Динамо» 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился семью результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл пять матчей. Суммарно в КХЛ на счету защитника 481 матч и 59 (16+43) набранных очков. Для 33-летнего хоккеиста это будет десятый сезон в составе минской команды.

В ИИХФ готовят официальное заявление по ситуации с Иваном Федотовым

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда ИИХФ сделает заявление по ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ сделает официальное заявление о ситуации с контрактом Федотова с ЦСКА. Как скоро? Я думаю, нам потребуется как минимум одна неделя», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Отметим, что в Федерации хоккея России уже сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.

Самсонов требует от «Торонто» зарплату вдвое больше, чем хочет платить клуб

Журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере» назвал сумму, которую запросил российский голкипер Илья Самсонов у «Торонто Мэйпл Лифс» по арбитражу, который состоится 21 июля 2023 года.

«Команда предлагает $ 2,4 млн, Самсонов запрашивает $ 4,9 млн», — написал Фридман.

Напомним, Самсонов обратился в арбитраж 6 июля 2023 года.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.

В хоккее не планируют вводить систему Fan ID

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что введение Fan ID в хоккее не планируется.

«В хоккее вводить Fan ID не планируется, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения», — приводит слова Чернышенко «Интерфакс-Россия».

«Куньлунь» назвал имя нового главного тренера

Виктор Игнатьев назначен новым главным тренером «Куньлуня», сообщает пресс-служба клуба.

«Игнатьев в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Грега Айрленда. Впрочем, с нашей командой он знаком уже давно, ведь ещё в сезоне-2019/2020 он работал в системе «Куньлунь Ред Стар» с командой КРС-БСУ в ВХЛ.

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За плечами у Игнатьева — богатый тренерский опыт в командах КХЛ. Впервые он встал на тренерский мостик в рижском «Динамо» в сезоне-2010/2011. Там он провёл четыре сезона и был одним из авторов самой успешной команды рижан в истории, после чего работал в московских «Динамо» и «Спартаке», «Ладе», «Витязе», швейцарском «Давосе» и магнитогорском «Металлурге», дошедшем до финала Кубка Гагарина – 2022.

Игнатьев был ассистентом Грега Айрленда и в сборной Китая. Кроме того, он трижды работал со сборной Латвии — в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году», — сказано в сообщении клуба.