Стабильность чемпионов и эксперимент Разина. Все главные тренеры клубов КХЛ в новом сезоне

ЦСКА: Сергей Фёдоров, 53 года

ЦСКА два года находится в центре армейского скандала, зато на протяжении аналогичного срока избавлен от необходимости преодолевать тренерские проблемы. Сергей Фёдоров остаётся непобедимым на уровне КХЛ — два кубка за два сезона, и на горизонте совсем не так много препятствий, способных разрушить его монополию на успех.

«Ак Барс»: Зинэтула Билялетдинов, 68 лет

Казанский клуб, не задумываясь, сделал выбор между стремлением к будущему и консервацией. Несколько раундов уговоров Зинэтулы Билялетдинова увенчались успехом, и теперь, нет сомнений, главная команда Татарстана останется точно такой же, какой была прежде.

СКА: Роман Ротенберг, 42 года

С каждым новым выступлением Романа Ротенберга в прессе становится всё более очевидным: чтобы он отдал власть в армейском клубе, метеорит должен упасть не в Челябинске.

«Авангард: Михаил Кравец, 59 лет

«Авангард» невольно ушёл в состояние перестройки по всем направлениям. Как в старые добрые времена, над омским стадионом стало пахнуть не только выбросами с нефтезавода, но и скандалами. Загадочный самоотвод босса Крылова, полураспад состава и ссора с молодым воспитанником, от громкости которой заложило уши у всей КХЛ, — вот главные новости из лагеря «ястребов».

В сомнительный ряд могло попасть и всё, что связано с тренером. Клуб пытался обнаружить старую звезду на североамериканском рынке и отправил Михаила Кравца в долгосрочную зону ожидания. Специалист перенёс это время терпеливо и с достоинством, изначально подчеркнув, что хочет остаться в команде. Непонимание вызывает тот факт, что контракт с главным тренером подписан на один год, а с его помощниками, в том числе официально дебютирующим в новом качестве Александром Свитовым, — на два.

«Адмирал»: Леонид Тамбиев, 52 года

Несмотря на попытки, некоторые другие клубы КХЛ не смогли вытянуть Леонида Тамбиева из «Адмирала». Вскоре после плей-офф тренер «моряков» согласился продлить контракт.

«Торпедо»: Игорь Ларионов, 62 года

«Профессор» давно заявил, что предложения топ-клубов его не прельщают, а главная мотивация для него — построить успешное «Торпедо». В новом сезоне к нижегородскому клубу наверняка будут относиться более серьёзно — тем легче нам будет понять, был прорыв команды случайностью или результатом правильно выполненных действий.

«Локомотив», Игорь Никитин, 50 лет

Игорь Никитин продолжит воспитывать дух победителей в Ярославле. Первые пробы пера вышли неудачными, но перекрёстная схема плей-офф может помочь стабильному западному клубу продвинуться дальше, чем обычно.

«Металлург»: Андрей Разин, 49 лет

Истосковавшийся по большим задачам Андрей Разин бросил себе новый вызов и возглавил клуб с приставкой «топ», и то, как специалист проявит себя под новым видом давления, — одна из ключевых интриг надвигающегося сезона. Против Разина — не слишком уверенная работа на трансферном рынке: «Магнитка» не успела закрыть вратарскую позицию и ось центральных нападающих. Впрочем, умения подавлять кадровый голод Разину не занимать.

«Салават Юлаев»: Виктор Козлов, 48 лет

Виктор Козлов стал самой лёгкой мишенью для критики в прошедшем сезоне. Камни летели в тренера и до того, как «Салават» вылетел в первом раунде плей-офф, но уже по факту этого события Козлов в глазах многих превратился в персону нон-грата. Недоказанное, хотя и консенсусное мнение состоит в том, что менеджмент клуба хотел избавиться от тренера, который неохотно шёл на эксперименты и проповедовал трусливую тактику, а отказаться от этих планов пришлось лишь по велению руководства республики.

Виктор Козлов Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Автомобилист»: Николай Заварухин, 48 лет

Несмотря на провал в плей-офф, «Автомобилист» остался верен выбранному курсу и продлил контракт с Николаем Заварухиным на два года. Тренер сделал достаточно ошибок в прежние годы и, кажется, сумел извлечь из них выводы. «Очень охота добиться результата, — говорил он после подписания. — Это большая ответственность, которую я взял на себя. Понимаю, что делать и куда двигаться дальше».

«Динамо» Москва: Алексей Кудашов, 51 год

Как и в случае с Кравцом, Алексею Кудашову не стремились предлагать контракт сразу, но в конце концов соглашение всё же было достигнуто. В межсезонье москвичи заметно усилились, подобрав в том числе тех, кого в СКА посчитали сбитыми лётчиками, так что новую осечку специалисту вряд ли простят.

«Сибирь»: Дэвид Немировски, 46 лет

Уроженец Торонто призван в «Сибирь» брать пример с «Торпедо»: ставить зрелищный агрессивный хоккей и развивать молодёжь. Канадец пропустил год и, вероятно, с нетерпением ждёт день возвращения на большой сцену.

Статусный новичок «Сибири»: Лучший снайпер АХЛ прошлого сезона Андреофф перешёл в «Сибирь»

«Нефтехимик»: Олег Леонтьев, 52 года

Олег Леонтьев сделал «Нефтехимик» симпатичной атакующей командой, хотя широкая публика заметила преображение только в серии с «Ак Барсом». В предстоящем сезоне специалист продолжит работу с клубом.

«Динамо» Минск: Дмитрий Квартальнов, 57 лет

Дмитрий Квартальнов уже успел прощупать новых игроков — во время серии матчей со сборной «Россия 25», и наверняка это составляет его огромное преимущество перед другими тренерами-новичками. Минчане здорово смотрелись в прошедшем плей-офф, а больше всего им не хватало именно неравнодушного тренера.

«Северсталь»: Андрей Козырев, 49 лет

На уровне слухов Козырева считают главным архитектором засиявшего «Торпедо». Тренер решил не затягивать с переходом на самостоятельный уровень и перебрался в Череповец. Здесь Козыреву не приходится рассчитывать на высококлассных мастеров, и будет чудом, если после ухода Самонова, Пресса и Гераськина специалист сможет создать достойную копию Нижнего Новгорода.

«Витязь»: Алексей Завьялов, 53 года

53-летний специалист впервые взял штурвал клуба КХЛ. Ранее он работал только помощником — в «Амуре», «Тракторе», «Ак Барсе» и «Нефтехимике», поэтому личный стиль и уровень Завьялова нам только предстоит узнать.

«Спартак»: Алексей Жамнов, 52 года

Алексей Жамнов всё-таки перешёл к полноценной тренерской работе и сделал это в «Спартаке». Считается, что специалист обладает колоссальным авторитетом в среде игроков. То обстоятельство, что со сменой наставника в московский клуб перешли несколько звёздных хоккеистов, служит косвенным подтверждением.

«Трактор»: Анвар Гатиятулин, 47 лет

Один из главных консерваторов КХЛ сохранил свой пост в «Тракторе» после катастрофического сезона. На помощь Гатиятулину направили генменджера Волкова, но кардинальных изменений в уральском клубе пока не случилось.

«Амур»: Андрей Мартемьянов, 60 лет

Андрея Мартемьянова сознательно не стали удерживать в «Сибири», но тренер может лишь выиграть от этого: в Хабаровске не пожалели средств, чтобы сделать клуб сильнее. С суровыми дальневосточными условиями Мартемьянов знаком хорошо: в 2016–2018 годах он уже работал в штабе «тигров».

«Барыс»: Андрей Скабелка, 52 года

Белорусский специалист переживает не лучшие времена. В прошедшем сезоне он, обычно флегматичный, неоднократно срывался на неудачливых подчинённых, затем не смог поехать на чемпионат мира, а теперь инициативная группа болельщиков требует его отстранения. С таким сочетанием трудностей Скабелка сталкивается впервые.

«Куньлунь»: Виктор Игнатьев, 53 года

«Куньлунь» последним из клубов лиги определился с тренером. Бразды правления переходят Виктору Игнатьеву, который в последние годы работал ассистентом в штабе китайско-мытищинской команды. До этого он успел засветиться в московском «Динамо», «Спартаке», «Ладе», «Витязе» и сборной Латвии.

«Сочи»: Дмитрий Кокорев, 44 года

Дмитрий Кокорев пришёл в управление «Сочи» под конец регулярного чемпионата и сумел ненадолго растормошить команду. Вероятно, руководители, которые в последнее время перепробовали множество вариантов, надеются, что молодому спецу удастся удержаться на волне.

«Лада»: Олег Браташ, 57 лет

Олег Браташ хорошо известен болельщикам ещё с тех пор, когда он комментировал хоккейные матчи на телевидении. Однако релевантного тренерского опыта у него к 57 годам накопилось немного: Браташ, хотя и работал с разными сборными России, никогда не поднимался на уровень главного в КХЛ.