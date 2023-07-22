Чей вратарь — половина команды? Рейтинг голкиперов КХЛ, Западная конференция

ЦСКА: Иван Федотов, Александр Шарыченков

Эх, ну что здесь сказать? На постдемобилизационной пресс-конференции Иван не выглядел счастливым человеком, и иное было бы сложно представить. Если Федотов всё же начнёт сезон в форме ЦСКА, то состояние её обороны будет зависеть не только от физической, но и от психологической формы голкипера. За спиной у экс-армейца только Александр Шарыченков, которого трудно назвать оплотом стабильности.