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Рейтинг голкиперов КХЛ в Западной конференции, у кого в КХЛ самые сильные вратари

Чей вратарь — половина команды? Рейтинг голкиперов КХЛ, Западная конференция
Егор Бульчук
Рейтинг: лучшие бригады вратарей на Западе КХЛ
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СКА купил мощного иностранца, а другие гранды остались при своём.

Вслед за вратарскими бригадами Восточной конференции исследуем рынок занятости голкиперов на Западе.

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Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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Рейтинг: лучшие бригады вратарей на Западе КХЛ
Иван Кульбаков
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
1 место

«Торпедо»: Иван Кульбаков, Адам Гуска

В сверхатакующей системе «Торпедо» Ивану Кульбакову была отведена роль спасителя отечества, и порой даже в критических ситуациях он отменно с ней справлялся. Адам Гуска вполне освоился в роли бэкапа, а кроме того, нижегородцы попытаются реанимировать карьеру Алексея Мельничука. С учётом опыта тренера вратарей Николая Хабибулина, это потенциально перспективный ход.

Даниил Исаев
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
2 место

«Локомотив»: Даниил Исаев, Иван Бочаров

Даниил Исаев — один из трёх номинантов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона, и это справедливая оценка его труда. В плей-офф молодой вратарь не избежал ошибок, но, за исключением отдельных эксцессов, он не оставляет сомнений в своём высоком профессионализме. А вот затянувшийся регресс Ивана Бочарова вызывает беспокойство.

Иван Федотов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
3 место

ЦСКА: Иван Федотов, Александр Шарыченков

Эх, ну что здесь сказать? На постдемобилизационной пресс-конференции Иван не выглядел счастливым человеком, и иное было бы сложно представить. Если Федотов всё же начнёт сезон в форме ЦСКА, то состояние её обороны будет зависеть не только от физической, но и от психологической формы голкипера. За спиной у экс-армейца только Александр Шарыченков, которого трудно назвать оплотом стабильности.

Максим Дорожко
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
4 место

«Витязь»: Максим Дорожко, Дмитрий Шикин

Опытный Шикин вместе с резко раскрывшимся Дорожко — один из самых стабильных вратарских дуэтов в лиге, и даже удивительно, что скромному «Витязю» удалось сохранить его в полном составе. Молодой голкипер по итогам прошлого сезона был в тройке претендентов на приз лучшему представителю в своём амплуа, и этот статус идеально объясняет его текущие позиции в КХЛ.

Илья Коновалов
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
5 место

«Динамо» Москва: Илья Коновалов, Константин Волков

Москвичи уступили в первом раунде плей-офф, но степень вины вратарей в этом происшествии минимальна. В «Динамо» удалось не только оживить Илью Коновалова после неудачной командировки за океан, но и найти достойное применение Константину Волкову. По сумме мастерства их дуэт — один из сильнейших в лиге, если не самый.

Дмитрий Шугаев
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
6 место

«Северсталь»: Дмитрий Шугаев, Константин Шостак

Череповчане не могли компенсировать потерю Александра Самонова, и первый номер перешёл его бывшему сменщику Дмитрию Шугаеву. 24-летний вратарь обладает приличным опытом, но нельзя назвать стабильность его сильным качеством. В одного Шугаеву точно не вытянуть, и поддержка Константина Шостака, который успел испытать себя и в минском «Динамо», и в чемпионате Финляндии, очень пригодится.

Патрик Рыбар
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
7 место

«Спартак»: Патрик Рыбар, Андрей Кареев

Москвичи не только сохранили Патрика Рыбара, но и воспользовались недопониманием между «Салаватом» и Андреем Кареевым. Не исключено, что именно талантливый россиянин мог бы выиграть для Уфы серию с «Адмиралом», но тренеры сделали ставку на его коллегу. Впрочем, всё ещё молодой и уже достаточно квалифицированный вратарь вряд ли получит намного больше времени в «Спартаке» — позиции Рыбара незыблемы.

Алексей Колосов
Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
8 место

«Динамо» Минск: Алексей Колосов,?

Алексея Колосова приметили в «Филадельфии», но в следующем сезоне он по договору аренды останется игроком «Динамо». Голкипер был довольно неплох, но опираться исключительно на него в Минске не будут. Известный агент Алёша Пилко накануне подтвердил, что динамовцы со стопроцентной вероятностью найдут Колосову партнёра.

Юхан Маттссон
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
9 место

СКА: Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев

На последнем рубеже СКА очевидным образом уступал прямым конкурентам. По ходу сезона Дмитрий Николаев получил долгосрочный контракт, но не должное доверие, а Владислав Подъяпольский совсем не впечатлил. В результате армейцы забрали из Екатеринбурга Юхана Маттссона и теперь почти наверняка станут надёжнее.

Михаил Бердин
Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru
10 место

«Сочи»: Михаил Бердин, Максим Третьяк

Ни Михаил Бердин, ни Максим Третьяк и близко не считаются вратарями элитного уровня, а именно такой нужен, чтобы хоть как-то облегчить незавидную участь южного клуба. При этом за Бердиным есть огромный нереализованный потенциал, и, возможно, в этом году голкипер сможет его проявить.

Мэтт Джурасик
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
11 место

«Куньлунь»: Джереми Смит, Мэтт Джурасик

На отдельных этапах прошедшего сезона Мэтт Джурасик был настолько хорош, что к нему присматривались гранды Востока. Сделка не состоялась, и вратарь остался на прежнем месте, что, несомненно, большой плюс для пекинско-мытищинского клуба. Кроме того, «Куньлунь» взял на просмотр Александра Лазушина – бывшего партнёра Никиты Серебрякова по «Адмиралу». С тремя опытными вратарями преодолевать превратности судьбы китайцам будет чуть легче.

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