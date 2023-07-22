Чей вратарь — половина команды? Рейтинг голкиперов КХЛ, Западная конференция

Вслед за вратарскими бригадами Восточной конференции исследуем рынок занятости голкиперов на Западе.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Торпедо»: Иван Кульбаков, Адам Гуска
В сверхатакующей системе «Торпедо» Ивану Кульбакову была отведена роль спасителя отечества, и порой даже в критических ситуациях он отменно с ней справлялся. Адам Гуска вполне освоился в роли бэкапа, а кроме того, нижегородцы попытаются реанимировать карьеру Алексея Мельничука. С учётом опыта тренера вратарей Николая Хабибулина, это потенциально перспективный ход.
«Локомотив»: Даниил Исаев, Иван Бочаров
Даниил Исаев — один из трёх номинантов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона, и это справедливая оценка его труда. В плей-офф молодой вратарь не избежал ошибок, но, за исключением отдельных эксцессов, он не оставляет сомнений в своём высоком профессионализме. А вот затянувшийся регресс Ивана Бочарова вызывает беспокойство.
ЦСКА: Иван Федотов, Александр Шарыченков
Эх, ну что здесь сказать? На постдемобилизационной пресс-конференции Иван не выглядел счастливым человеком, и иное было бы сложно представить. Если Федотов всё же начнёт сезон в форме ЦСКА, то состояние её обороны будет зависеть не только от физической, но и от психологической формы голкипера. За спиной у экс-армейца только Александр Шарыченков, которого трудно назвать оплотом стабильности.
«Витязь»: Максим Дорожко, Дмитрий Шикин
Опытный Шикин вместе с резко раскрывшимся Дорожко — один из самых стабильных вратарских дуэтов в лиге, и даже удивительно, что скромному «Витязю» удалось сохранить его в полном составе. Молодой голкипер по итогам прошлого сезона был в тройке претендентов на приз лучшему представителю в своём амплуа, и этот статус идеально объясняет его текущие позиции в КХЛ.
«Динамо» Москва: Илья Коновалов, Константин Волков
Москвичи уступили в первом раунде плей-офф, но степень вины вратарей в этом происшествии минимальна. В «Динамо» удалось не только оживить Илью Коновалова после неудачной командировки за океан, но и найти достойное применение Константину Волкову. По сумме мастерства их дуэт — один из сильнейших в лиге, если не самый.
«Северсталь»: Дмитрий Шугаев, Константин Шостак
Череповчане не могли компенсировать потерю Александра Самонова, и первый номер перешёл его бывшему сменщику Дмитрию Шугаеву. 24-летний вратарь обладает приличным опытом, но нельзя назвать стабильность его сильным качеством. В одного Шугаеву точно не вытянуть, и поддержка Константина Шостака, который успел испытать себя и в минском «Динамо», и в чемпионате Финляндии, очень пригодится.
«Спартак»: Патрик Рыбар, Андрей Кареев
Москвичи не только сохранили Патрика Рыбара, но и воспользовались недопониманием между «Салаватом» и Андреем Кареевым. Не исключено, что именно талантливый россиянин мог бы выиграть для Уфы серию с «Адмиралом», но тренеры сделали ставку на его коллегу. Впрочем, всё ещё молодой и уже достаточно квалифицированный вратарь вряд ли получит намного больше времени в «Спартаке» — позиции Рыбара незыблемы.
«Динамо» Минск: Алексей Колосов,?
Алексея Колосова приметили в «Филадельфии», но в следующем сезоне он по договору аренды останется игроком «Динамо». Голкипер был довольно неплох, но опираться исключительно на него в Минске не будут. Известный агент Алёша Пилко накануне подтвердил, что динамовцы со стопроцентной вероятностью найдут Колосову партнёра.
СКА: Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев
На последнем рубеже СКА очевидным образом уступал прямым конкурентам. По ходу сезона Дмитрий Николаев получил долгосрочный контракт, но не должное доверие, а Владислав Подъяпольский совсем не впечатлил. В результате армейцы забрали из Екатеринбурга Юхана Маттссона и теперь почти наверняка станут надёжнее.
«Сочи»: Михаил Бердин, Максим Третьяк
Ни Михаил Бердин, ни Максим Третьяк и близко не считаются вратарями элитного уровня, а именно такой нужен, чтобы хоть как-то облегчить незавидную участь южного клуба. При этом за Бердиным есть огромный нереализованный потенциал, и, возможно, в этом году голкипер сможет его проявить.
«Куньлунь»: Джереми Смит, Мэтт Джурасик
На отдельных этапах прошедшего сезона Мэтт Джурасик был настолько хорош, что к нему присматривались гранды Востока. Сделка не состоялась, и вратарь остался на прежнем месте, что, несомненно, большой плюс для пекинско-мытищинского клуба. Кроме того, «Куньлунь» взял на просмотр Александра Лазушина – бывшего партнёра Никиты Серебрякова по «Адмиралу». С тремя опытными вратарями преодолевать превратности судьбы китайцам будет чуть легче.
- 22 июля 2023
-
14:45
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:35
-
12:10
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
05:07
-
03:47
-
03:14
-
02:50
-
01:22
- 21 июля 2023
-
23:46
-
23:30
-
23:07
-
23:04
-
22:52
-
22:37
-
22:26
-
21:48
-
21:26
-
20:56
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:29
-
18:58