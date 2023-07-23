Чешский олимпиец едет в Россию, чемпион мира критикует НХЛ. Итоги дня в хоккее

«Сиэтл» подписал крупный контракт с лидером обороны

«Сиэтл Кракен» подписал четырёхлетний контракт на $ 29,4 млн с 26-летним защитником Винсом Данном, сообщает Associated Press. Игрок был ограниченно свободным агентом, и заключение долгосрочного соглашения позволило избежать арбитражного разбирательства.

Прошлый сезон стал лучшим для Данна в его карьере. Он набрал 64 (14+50) очков в регулярном сезоне в 81 матче. В плей-офф Данн участвовал в 14 играх, проводя на площадке в среднем более 23 минут за матч. Он набрал 7 (1+6) очков. Следующий сезон станет для него третьим в карьере в «Сиэтле».

Данн провёл первые годы в НХЛ в «Сент-Луисе» и в 2019-м в возрасте 22 лет выиграл с «Блюз» Кубок Стэнли. В «Сиэтл» защитник попал в результате драфта расширения.

Форвард «Торпедо» перешёл в «Колорадо», но пока останется в России

Нападающий Николай Коваленко продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды. Как собщает пресс-служба нижегородского клуба, хоккеист в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», но предстоящий сезон проведёт в КХЛ.

Напомним, в 2018 году форвард был выбран на драфте НХЛ под номером 171. Коваленко в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Торпедо» 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего 10 матчей и семь набранных очков — три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Всего в КХЛ Коваленко провёл 257 матчей, в которых набрал 119 очков — забил 51 гол и отдал 68 результативных передач.

Николай Коваленко Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником сборной Чехии

«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 28-летним чешским защитником Лукашем Клоком. Отмечается, что с хоккеистом подписано двухлетнее соглашение. «Лукаш уже прибыл в расположение команды. Мы рады приветствовать его в стае и желаем успешных сезонов!» — говорится в сообщении.

Напомним, Клок уже играл за нижнекамскую команду. Чешский хоккеист был игроком «Нефтехимика» в сезоне-2021/2022. Тогда Лукаш завершил чемпионат в статусе одного из лучших бомбардиров нижнекамцев. Чех записал на свой счёт 35 (6+29) баллов в 48 матчах. В КХЛ Клок также выступал за «Слован» в сезоне-2018/2019.

Кроме того, Клок выступал за сборную Чехии — в том числе на Олимпийских играх — 2022.

Известный шведский защитник жёстко отозвался об игре в НХЛ

Шведский защитник Антон Строльман, поигравший в НХЛ за ряд клубов, жёстко раскритиковал лигу.

«Что ж… в НХЛ много историй… Это не работа мечты с точки зрения того, как к тебе относятся и всё такое. Это «головорезный бизнес». Хорошо задокументировано, как это происходит и есть на самом деле. Работать в этом бизнесе непросто по сравнению с нормальными условиями работы здесь, дома, в любой сфере. Это нечто особенное. Это не совсем легко.

Что сказать… много лжи, много разговоров за спиной — говорят одно, а делают другое, тяжёлые условия. Есть и те, кто подвергается насилию, это совсем другое дело. Сейчас я говорю о самом «жаргоне» жизни в НХЛ. Тебя посылают туда-сюда, говорят одно, а делают совсем другое.

Неопределённая повседневная жизнь, сырая культура и душевное одиночество – вот ещё что-то, что противопоставлено дому. Ты можешь быстро потерять своё место и уверенность в завтрашнем дне. Кого-то «режут» здесь [в Швеции], а кого-то там [в НХЛ]. С этой лигой тяжело иметь дело, когда ты не знаешь, как это сделать. Мало кто скажет, когда ты перейдёшь к этой теме, что это работает не так, как где-либо ещё. Особенно в Европе. Тебе скажут, что всё будет «по высшему разряду», но людям всё равно, как они к тебе относятся», — приводит слова Строльмана Expressen.

Хоккейный агент прокомментировал пятилетний контракт Романа Ротенберга

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на подписание нового пятилетнего соглашения СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Совершенно логичное решение руководства клуба подписать контракт с главным тренером на пять лет. Мы знаем, что в последнее время СКА делал много обменов и подписывал хоккеистов на долгосрочные соглашения. Этими решениями дали карт-бланш на выполнение поставленных задач с теми игроками, которые клуб подписал при участии Романа Борисовича.

С другой стороны, мне непонятно злорадство определённых людей в СМИ. В клубе приняли такое решение, подписали контракт с главным тренером. Поэтому давайте будем оценивать его по результатам, а не искать иные мотивы действия руководства», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».