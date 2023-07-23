Русская звезда всё ещё без контракта в НХЛ. Что мешает Тарасенко?

Большинство топовых команд лиги пока не могут много тратить на рынке — а поедет ли наш форвард в слабый клуб?

На календаре 23 июля, а на рынке НХЛ до сих пор остаётся немало игроков с именем, которые так и не подписали контракт. Чаще всего это суперветераны — в одном случае они вряд ли сыграют за другую команду в НХЛ (Бержерон, Крейчи), в других случаях мы вообще не уверены, что эти игроки в принципе вернутся на новый сезон (Паризе, Эрик Стаал). Кому-то, как Патрику Кейну, мешают тяжёлые травмы.

И на этом фоне выделяется Владимир Тарасенко. Форвард в самом соку, который имел проблемы со здоровьем, но доказал, что по нему они ударили не так сильно, как казалось, до сих пор сидит без контракта. При этом интерес на него от клубов сохраняется — известно о переговорах с «Каролиной», об интересе «Оттавы» и «Айлендерс». Пока Владимир поменял только агентов, но клуб не сменил. В чём же причина?

Первая — и, скорее всего, главная причина — потолок зарплат. У абсолютного большинства топовых команд, куда мог бы перейти Тарасенко (который с учётом своей репутации вряд ли бы согласился играть в аутсайдере) денег на новые подписания летом банально не было — они в основном тратили деньги на продления старых соглашений. Вот как выглядит список самых крупных новых контрактов после 1 июля (без учёта продлений):

н. Алекс Дебринкэт «Детройт» $ 7,87 х 4 з. Дмитрий Орлов «Каролина» $ 7,75 х 2 н. Алекс Киллорн «Анахайм» $ 6,25 х 4 н. Тайлер Бертуцци «Торонто» $ 5,5 х 1 н. Джейсон Цукер «Аризона» $ 5,3 х 1 н. Джей Ти Комфер «Детройт» $ 5,1 х 1

Свинью-копилку разбивают в основном клубы в перестройке — и «Детройту», и «Анахайму» надо было подняться выше пола (чего «утки» пока сделать не смогли). Алекс Киллорн выиграл свои кубки и теперь де-факто отправился на высокооплачиваемую калифорнийскую пенсию. Цукер не только сделает «Аризону» более-менее конкурентоспособной, но и может быть выгодно обменян на дедлайне.

Выделяется здесь только та самая «Каролина», в которую журналисты по обе стороны океана отправляли Тарасенко до рынка свободных агентов. Как оказалось, приоритетом для них стало укрепление обороны — бóльшая часть свободных средств была инвестирована в Дмитрия Орлова, после перехода которого защита клуба выглядит устрашающе глубокой.

Но бóльшая часть оставшихся средств ушла на подписание Майкла Бантинга, который сделал себе в «Торонто» карьеру элитного ролевика рядом с четвёркой ключевых форвардов команды. Ключевое слово здесь «ролевик», а не «элитный» — пока Бантинг не кажется тем игроком, который поможет «ураганам» решить их проблему нулевой результативности в плей-офф.

Этот рынок свободных агентов напоминает один из старых хоккейных менеджеров. Летом, когда открывался рынок, у большинства топовых клубов банально не было места под потолком, чтобы удовлетворить аппетиты звёзд, AI не мог расчистить место, и из-за этого условный Стэмкос получал свои большие деньги где-нибудь в «Аризоне», которая могла их потратить. Прямо сейчас лишь треть клубов НХЛ имеют под потолком более $ 5 млн, да и то большинству из них надо продлевать некоторых игроков.

Владимир Тарасенко Фото: Andy Clayton-King/AP Photo/ТАСС

В принципе, «Оттава» как раз и выглядит вариантом, который прекрасно подошёл бы Тарасенко прямо сейчас. Там есть место под потолком (более $ 5 млн), необходимость в вингере (Дебринкэт ушёл в «Детройт», судьба игравшего в печально известной канадской молодёжке-2018 Батерсона пока остаётся загадкой) и какие-никакие турнирные задачи: клуб только что сменил владельца и выходит из затяжной перестройки. Генменеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что переговоры были, но никаких подробностей приводить не стал.

Сейчас журналист Джим Биринджер пишет, что 91-й номер хотел бы снова играть в «Рейнджерс». Однако у клуба сейчас и так очень возрастное нападение, отсутствие места под потолком, и Тарасенко сможет найти себе место только на минимальном контракте: иначе приходится искать варианты для обменов и рушить и без того хрупкий баланс состава.

Выбор Тарасенко прямо сейчас очень прост: это ползунок «деньги — кубок». Смещение шкалы в одну сторону автоматически снижает шансы на достижение второй цели: получить и то, и другое прямо сейчас не получится. Конечно, может быть реальным вариант а-ля «Аризона» (подписание на год и обмен на дедлайне), но после крайне неудачных примеров Тейлора Холла и Йона Клингберга популярность таких сделок вряд ли будет высока.

Скорее всего, сторона Тарасенко выберет годичный контракт. Летом 2024-го впервые после начала ковида резко вырастет потолок (ожидается, что на $ 4 млн), и у команд впервые за долгое время появится возможность тратить, а не только ужиматься и экономить. И вот тогда Русский Танк сможет выбирать.