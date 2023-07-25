Безнадёга. 5 клубов НХЛ, которым точно не светит Кубок Стэнли

У них, конечно, есть теоретический шанс что-то выиграть, но возможности либо не было, либо уже не будет.

Почему европейская футбольная Суперлига никогда не сможет состояться? Потому что в ней планируется участие только топ-клубов — и понятно, что в лиге из 16 топовых клубов рано или поздно произойдёт дикое имущественное расслоение, после которого условная «Боруссия» на уровне Суперлиги ничем не будет отличаться от уровня «Дармштадта» из родной Бундеслиги.

Несмотря на декларирование равных возможностей, почти во всех американских лигах есть статисты, которым мало что светит. По кому-то бьёт география, которая «судьба», по кому-то — бездарный менеджмент. Несмотря на то что в НХЛ чуть ли не самые строгие правила из «большой четвёрки» американских лиг, там тоже есть команды, которым либо грозит вечная посредственность, либо они в этой посредственности пребывают давно

Выделим некоторые из них. Команды здесь отличаются друг от друга: для кого-то серость является прошлым, и сейчас есть надежда на будущее, кто-то прямо сейчас пытается вылезти из этого состояния, а для кого-то оно является перспективной завтрашнего дня.

«Калгари»

Вообще, в этот список можно было бы занести вообще все канадские команды — после 1993-го счётчик американских Кубков работает без малейшей остановки. По канадцам бьёт практически всё — география, климат, безумие болельщиков и прессы, плохой менеджмент, высокие налоги. Случай «Флэймз», впрочем, особенный. Они никогда не пребывали в позорном положении соседей из «Эдмонтона» образца начала 2010-х, но у них не было и тени надежды, которая там появилась сейчас «Not great, not terrible» — слова персонажа из «Чернобыля» описывают всё положение клуба в последние лет 30.

«Калгари» никогда не уходил в полномасштабную перестройку. Попытка начала 2010-х была прервана тем, что Боб Хартли внезапно для многих прыгнул с молодой командой выше головы. Впрочем, даже если бы «огоньки» это сделали, то от их драфта было бы сложно ожидать успехов. Меняются менеджеры и скауты, но «Калгари» отвратительно драфтует, особенно в первом раунде. Мэттью Ткачук был единственной удачей за все эти годы — и на одного него приходится сонм либо откровенных провалов, чьи имена приходится гуглить, либо крепких середнячков нижних звеньев.

Вот и сейчас «Калгари» находится в идиотском положении. Не надо раньше времени обзывать контракты Юбердо и Кадри отстойными — всё-таки никто не знает, какие проблемы в раздевалке мешали им играть при Саттере. Однако возможное возрождение этой парочки в новом сезоне не отменяет того, что сразу несколько игроков с истекающими контрактами собрались с вещами на выход — даже Микаэль Баклунд, который в «Калгари» как будто врос. И снова клуб стоит враскоряку — для попадания в плей-офф недостаточно хорош, для слива сезона слишком хорош, да ещё и с контрактами, которые пока выглядят неменяемыми.

«Монреаль»

Шуточки над «Торонто» давно составляют неотъемлемую часть хоккейного фольклора. Но намного ли лучше играют их любимые соседушки-братушки франкофоны? Им везёт, что фанаты «хабов» не имеют того апломба, который бесит практически всю остальную Канаду, да и «Канадиенс», в отличие от «листьев», даже трижды проходили дальше второго раунда. Но для энхаэловского «рекордмайстера» это звучит слишком смешно.

Алексей Ковалёв Фото: Rick Eglinton/Getty Images

Удивительно, но в XXI веке лишь один игрок «Канадиенс» пробивал отметку в 80 очков за сезон — зовут его Алексей Ковалёв. Другую важнейшую отметку в 40 голов не пробивал вообще никто, даже Макс Пасиоретти. Команда, в которой всегда было предостаточно атакующего таланта и даже атакующих защитников, просто перестала драфтовать и «производить» звёзд. Как и «Калгари», «Канадиенс» драфтуют очень своеобразно, выбирая в первых раундах либо специфических талантов (Костицын, Гальченюк), либо хороших защитников и вратарей, либо непонятно кого.

Большинство успехов «Канадиенс» в этом веке связаны с крепкой обороной, выстроенной вокруг Кэри Прайса (в 2010-м команду в финал Востока затащил Ярослав Галак). Без новых звёзд в атаке будущее «Монреаля» будет таким же серым, как и настоящее — но надежды на Судзуки, Кофилда, Слафковски и Ко возлагаются немаленькие.

«Миннесота»

«Дикари» — это чуть более южная версия «Калгари», которая точно так же утопла в вечной посредственности. Можно понять, почему в Миннеаполисе ждали Капризова с придыханием и нетерпением: атакующих игроков такого калибра, да ещё и в расцвете сил в клубе не было примерно никогда. На карьеру Габорика повлияли травмы и ультраобооронительный стиль игры той «Миннесоты», Эрик Стаал приезжал в команду на спаде карьеры, но возродился на новом месте.

При этом уже на третьем году жизни новорождённая «Миннесота» неожиданно запрыгнула в финал конференции, по пути дважды отыгрываясь с 1-3. Это как будто отняло у команды все жизненные силы на будущее, и после этого второй раунд клуб не проходил ни разу. В 2012-м клуб потратил огромные деньги на Сутера и Паризе, но сначала кубковые амбиции клуба бесцеремонно разрушал доминирующий «Чикаго», а приход Брюса Будро перевёз на новое место загадочную «некубковость» краснощёкого матерщинника.

Кирилл Капризов Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

Сейчас понятно, что болельщики «Миннесоты» ждут, когда из платёжки испарятся чудовищные штрафы за выкуп Паризе и Сутера и повзрослеют многочисленные таланты, задрафтованные клубом (пул проспектов «дикарей» недавно был признан лучшим в лиге The Athletic). Но кто знает, каким будет их прогресс и каким будет Запад в течение следующих лет? Если «Миннесота» не использует то окно возможностей, которое открылось перед ней из-за массовой перестройки команд Запада, то не факт, что оно снова появится через несколько лет. Уйдёт и Капризов, которого теоретики уже отправляют в «Филадельфию».

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«Аризона»

Про «койотов» написаны уже целые тома, «Аризона» давно стала знаменем почвенников, которые хотят показать, что далеко не всё гладко в бэттменовском королевстве, есть и свои «Куньлуни». Но при этом именно сейчас «койоты» с чисто хоккейной точки зрения весьма неплохи: там есть уже оформившийся в суперзвезду Клейтон Келлер, интересные молодые игроки, куча драфт-пиков и места под потолком. Разве что топовых защитников в этом составе нет.

Проблема лишь одна — где-нибудь в компьютерной игре, где нет финансовых ограничений и вообще мало ограничений, с этим составом можно было бы бороться за Кубок уже года через три. В реальной жизни «Аризона» жёстко стеснена финансами, из-за хронической убыточности не может тратить под потолок — а это значит, что хорошие хоккеисты будут уходить из клуба в тот момент, когда захотят хороший контракт (см. «Оттаву», которая так отпускала Карлссона, Стоуна, Зибанеджада и многих других). Переезд в Хьюстон или Юту наверняка снимет эту проблему и позволит тратить по максимуму — но когда он будет и будет ли вообще?

«Айлендерс»

Когда говорят про команды, которые через два-три года обречены отправиться в перестройку, чаще всего (что логично) называются «Питтсбург» и «Вашингтон». Однако мало кто говорит про клуб, который расположен на Лонг-Айленде. А там Лу Ламорелло явно планирует делать то, что в своё время случилось в «Нью-Джерси»: заигрывать костяк до его полного постарения.

В своё время Ламорелло пытался «компенсировать» уход Ковальчука приглашением ветеранов с рынка — 40-летний Ягр, 35-летний Гомес, 33-летний Гавлат и многие другие приходили в команду, средний возраст которой и так пробил 30 лет. Ничего из этого не вышло, и преемникам Лу потребовалось почти десять лет и два первых номера драфта для того, чтобы снова сконструировать на старом месте классную команду.

Лу Ламорелло Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

Примерно та же ситуация повторяется в Нью-Йорке — с той лишь разницей, что у «Айлс» всё-таки есть Сорокин и Барзал, которые находятся в самом соку, плюс нестарая ещё защита. Бóльшая часть костяка клуба мало изменилась с прошлого менеджмента, средний возраст атаки клуба снова ползёт к 30 годам — и через пару лет клуб ждёт почти та же выжженная земля, что и оставалась в соседних «дьяволах». Надежда только на вратарскую бригаду.