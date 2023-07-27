«Металлург» всё-таки нашёл центра. Это неидеальный вариант, но иного выбора просто нет

Полтора года назад уральцы вряд ли бы стали смотреть в сторону Люка Джонсона.

«Металлург» объявил о подписании контракта с американским центральным нападающим Люком Джонсоном. Полтора месяца назад спортивный директор клуба Сергей Гомоляко указывал на эту позицию как на единственную проблемную.

«Сейчас тяжело, конечно, русских нету, европейцев нету, — говорил управленец. — Канадцы многие ждут возможности получить контракт в НХЛ. Беседуем, есть у нас несколько хоккеистов, с агентами которых общаемся плотно. Кто-то появится».

Трудно отделаться от ощущения, что это появление произошло внезапно. Вот что во вчерашнем интервью говорил главный тренер Андрей Разин: «Прошу ли я ускорить поиски центра? Просить ускорить — значит взять первого попавшегося центрального нападающего. Я хочу, чтобы он был качественный, который подойдёт на роль, которую мы хотим видеть в играх. Мы работаем над этим. Все знают, какая сейчас ситуация. Мало иностранцев едет, их сложно уговорить. Я не тороплю. Пусть он приедет попозже, пусть приедет в декабре — в дедлайн».

Пополнение случилось значительно раньше, и было бы крайне любопытно увидеть реакцию Разина на трансфер Джонсона. Вероятно, американец займёт место в середине второго звена: позиция первого центра, скорее всего, закреплена за Денисом Зерновым.

В 2013 году Джонсон поучаствовал в драфте (под общим 134-м номером ушёл в «Чикаго»), но закрепиться в лучшей лиге мира не сумел. К 28 годам Люк вышел на энхаэловский лёд всего лишь 32 раза. Карьера форварда сложилась из выступлений в АХЛ. Хоккеист примерял майки четырёх клубов, его последняя остановка — «Сан-Хосе Барракуда». Джонсон набрал всего 18 (10+8) очков при показателе полезности «-26», и этот факт заставляет смотреть на решение «Магнитки» скептически. Но стоит оговориться: «Барракуда» — одна из самых безнадёжных команд лиги, в прошедшем сезоне занявшая пятое место с конца.

По сумме игр Джонсон вполне претендует на статус середняка АХЛ. В трёх предыдущих клубах он стабильно выбивал 30+ баллов, а по-особенному раскрывался в плей-офф. Люк лишь дважды добирался до игр на вылет, но в обоих случаях шёл по графику выше 0,5 очка и в плюсовой зоне по показателю полезности. Очевидный негативный факт о Джонсоне — недисциплинированность: в АХЛ нападающий не набирал менее 30 штрафных минут за сезон, а дважды перешагивал отметку в 50.

Отец Люка — Стив Джонсон — провёл три сезона в профессиональном хоккее, но шансов попасть в НХЛ у него не было. На молодёжных и минорных лигах остановился дядя форварда — Чад Джонсон. А вот двоюродный брат Пол Ладю сыграл семь десятков матчей за «Лос-Анджелес». Новый сезон он начнёт в составе «Бриджпорта».

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Конечно, в благополучные времена было бы невозможно представить игрока с резюме Люка Джонсона в клубе уровня «Металлурга». Но такие трансферы говорят в большей степени не о клубе и даже не о лиге, а о стране. Что делать, если к тебе никто не хочет ехать?