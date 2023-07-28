ФХР готова работать в Африке, Крикунов получил пост в «Динамо». Итоги дня в хоккее

Тем временем ещё один легионер принят в российское гражданство.

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 27 июля 2023 года.

Агент форварда Шапю просит признать незаконным расторжение контракта с «Барысом»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Майкла Шапю в КХЛ, заявил, что «Барыс» расторг контракт с его клиентом незаконно.

«В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трёх зарплат, чтобы заключить новый контракт с «Барысом».

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Время возможностей». Ротенберг — о планах ФХР развивать хоккей в странах Африки

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что ФХР планирует развивать хоккей в странах Африки, где для этого есть все возможности.

«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами — Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями. Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея. Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах.

Первая реакция на большие планы: «Кому-то повезёт там работать». Кожевников — о планах Ротенберга развивать хоккей в Африке

Путин предоставил российское гражданство игроку «Динамо» Менеллу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. Официальный документ об этом был опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее хоккеист изъявил желание получить гражданство России.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо» Сергея Сушко, сообщает пресс-служба клуба.

В 2004 году Крикунов возглавил московское «Динамо», а в 2005 году победил с этой командой в чемпионате России. В том же году он возглавил сборную России и на чемпионате мира в Австрии вместе с командой завоевал бронзовые медали. Он возглавлял российскую сборную на зимней Олимпиаде 2006 года, где она заняла четвёртое место. С 2018 по 2021 год специалист вновь возглавлял бело-голубых. В апреле 2021-го он уступил пост Алексею Кудашову.

С «Динамо» Крикунов становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2006) и дважды был бронзовым призёром чемпионата России (2020, 2021).

Журналисты предлагают Тарасенко перейти в «Чикаго»

Журналист Майкл Амато в статье на Sportsnet допустил, что Владимир Тарасенко, играя в «Чикаго Блэкхоукс» вместе с первым номером драфта НХЛ – 2023 Коннором Бедардом, может повысить уровень своей игры, чтобы через год, когда увеличится потолок зарплат, подписать крупный контракт.

«Моя несколько нестандартная мысль заключается в том, что он мог бы подписать однолетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» и играть с Коннором Бедардом. Молодому хоккеисту могли бы пригодиться таланты Владимира, чтобы облегчить его приход в НХЛ, а Тарасенко мог бы воспользоваться преимуществом игры с Бедардом и провести сильный сезон для того, чтобы следующим летом, когда кэпхит вырастет, подписать долгосрочный контракт. «Чикаго» сможет обменять его, и у Тарасенко будет шанс попасть в команду-претендента», — написано в статье.