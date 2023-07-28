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Хоккеисты Лайпсик и Менелл получили российское гражданство, натурализация в российском хоккее, нужна ли она

Новый тренд в КХЛ многих восхищает. Но натурализация — ещё один удар по конкуренции в лиге
Лев Лукин
Новый тренд в КХЛ многих восхищает
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Зачем тогда создавали проблемы большинству клубов, урезая лимит на легионеров?

Все уже давно понимают, что в современную КХЛ очень сложно пригласить иностранных хоккеистов. На кого-то давят политика и общественное мнение, другие боятся бытовых сложностей, третьих смущает нестабильность курса рубля. Поэтому уже не удивляешься, когда читаешь информацию, что Корбан Найт крепко задумался насчёт саботажа оставшегося года своего контракта с «Авангардом». Правда ли это или искусственное нагнетание ситуации?

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И тем удивительнее, что в такое время появляется новая тенденция – натурализация североамериканских игроков. То есть некоторые граждане США и Канады не просто с удовольствием продолжают выступать в КХЛ, но и милостью президента России получают паспорта РФ.

Буквально вчера стало известно, что новоиспечённым россиянином стал американский защитник Бреннан Менелл. Ранее в КХЛ он провёл два сезона (по году в минском и московском «Динамо»), а сейчас подписал трёхлетний контракт с бело-голубыми. Впервые о желании Менелла получить российский паспорт стало известно в конце апреля, прошло три месяца — и вот мечта американца исполнилась.

Бреннан Менелл

Бреннан Менелл

Фото: photo.khl.ru

Нет никаких сомнений, что скоро поздравить с новым гражданством можно будет и канадца Брендана Лайпсика. Тот в межсезонье перешёл в СКА, заключил с петербуржцами двухлетнее соглашение и, по примеру Менелла, написал письмо Владимиру Путину.

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Таким образом, к началу сезона мы получим двух натурализованных в России легионеров из дальнего зарубежья, при том что раньше таких историй никогда не было в принципе. И оно понятно: в нашей стране всегда гордились, что, в отличие от футбола, баскетбола и других видов спорта, хоккейная сборная может обойтись без легионеров. Однако сейчас ситуация поменялась: национальной команде попросту негде играть, и теперь на натурализацию в верхах смотрят иначе. А на самых верхах она и вовсе приветствуется, ведь в наше время каждый российский паспорт в руках рождённого на Западе – это маленькая геополитическая победа.

И вроде всё хорошо со всех сторон. Сильные иностранцы оседают в России, делая КХЛ лучше и при этом ничего не теряя: родные сборные из-за гигантской конкуренции про них не вспоминают, а тот же Лайпсик так и вовсе стал персоной нон грата в североамериканском спортивном сегменте. А клубы КХЛ высвобождают легионерские позиции за счёт выдачи «варягам» «правильных» паспортов. Если тенденция получит продолжение, то следующими писать письмо на имя президента будут Рид Буше и Алекс Гальченюк, угодившие в крайне неприятные истории по ту сторону Атлантики. И в таком случае ещё на двух больших мастеров с российским гражданством в КХЛ станет больше.

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Вот только правильно ли, что натурализация, изначально придуманная для усиления сборных, в нашем хоккее сейчас работает на благо отдельных клубов? Наверное, в этом нет ничего предосудительного, но вот в чём загвоздка — для чего же тогда КХЛ с подачи Минспорта урезала лимит на легионеров? Кажется, для того, чтобы места молодых российских талантов не занимали иностранцы. Но в таком ракурсе натурализация – это обход лимита и, соответственно, воспрепятствование выполнению его главной, как нам все говорят, задачи. Так в чём же логика? Этот вопрос становится ещё более актуальным, если учесть, что и сокращение лимита, и вопросы натурализации решаются на самом высоком уровне. Выходит, что налицо противоречие самим себе.

Сокращение числа иностранцев на один российский клуб и так мощно бабахнуло по рынку в КХЛ, создав условия для чудовищного неравенства и уничтожив много позитивных моментов от введения жёсткого потолка зарплат. Натурализация же только увеличивает расслоение. Пока клубы с периферии, в которых пока не замечено иностранцев, проникшихся большой любовью к берёзкам и российскому триколору, задыхаются в условиях жёсткого лимита и сильно переплачивают любому мало-мальски приличному хоккеисту с «правильным» паспортом, Москва и Санкт-Петербург получают дополнительное преимущество. Неслучайно ведь, тот же Лайпсик задумался о российском гражданстве не в Магнитогорске, а в Северной столице.

Брендан Лайпсик

Брендан Лайпсик

Фото: vk.com

Понятно, что громадная разница в уровне жизни в городах – это реальность. Но мы ведь говорим о хоккее, и где же тогда регуляторы от КХЛ? А их, увы, нет, потому что самые важные решения на лигу спускают сверху и в приказной форме.

А ещё интересно – как же будут относиться к натурализованным иностранцам в сборной России, если нашу команду вскоре вернут на международные турниры? Станут ли Лайпсик и Менелл – очень качественные игроки — кандидатами в нашу сборную или мы снова вспомним про истинный патриотизм? Но ведь будет как-то глупо не брать на тот же ЧМ сильных хоккеистов с «правильным» паспортом без адекватных и веских причин.

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